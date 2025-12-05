iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 952 Artikel

N26 beginnt mit Vorbereitung der Integration

Wero: Neobank N26 kündigt Einstieg in das Zahlungssystem an
Artikel auf Mastodon teilen.
41 Kommentare 41

Die Neobank N26 schließt sich dem europäischen Bezahldienst Wero an. Das System wird von der European Payments Initiative entwickelt und soll mittelfristig eine einheitliche digitale Zahlungsoption in mehreren europäischen Ländern etablieren.

Wero Pro Vrnw Bild 960x640

Wie N26 jetzt mitteilt, plant man den Einstieg ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und richtet die Einführung zunächst auf Deutschland, Frankreich und die Niederlande aus. Der Schritt erweitert das bestehende Zahlungsangebot der Bank und knüpft an den Ausbau der Wero-Funktionen im deutschen Onlinehandel an, der in den vergangenen Wochen begonnen hat.

Wero soll künftig eine weitere Option für digitale Zahlungen darstellen und wird direkt in die N26 App eingebettet. Die Bank betont, dass Kunden auf bewährte Sicherheitsverfahren setzen können. Vorgesehen ist ein vereinfachter Ablauf, der ohne die manuelle Eingabe einer IBAN funktioniert. Stattdessen sollen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen genutzt werden können. Technisch stützt sich das System auf sofortige SEPA-Transaktionen, die Zahlungen ohne Wartezeit ermöglichen.

Geplanter Funktionsumfang ab 2026

Zum Start konzentriert sich N26 auf Zahlungen zwischen einzelnen Nutzern. Kunden sollen Geld an Kontakte senden können, unabhängig davon, ob diese ebenfalls ein Konto bei N26 besitzen. Diese Funktionalität soll im Laufe des Jahres 2026 bereitstehen und bildet die Basis für weitere Einsatzbereiche. Perspektivisch ist vorgesehen, Wero auch für Bezahlvorgänge im Onlinehandel sowie später im stationären Handel einzusetzen.

Spaces N26

Mit dem Beitritt von N26 gewinnt das Wero-Netzwerk zusätzliche Reichweite. Für die European Payments Initiative ist der Ausbau auf Banken mit digitaler Ausrichtung ein wichtiger Schritt, da mobile Dienste eine zentrale Rolle für die Verbreitung des Systems spielen.

Einordnung im europäischen Kontext

Wero soll langfristig eine einheitliche europäische Antwort auf die Popularität von Paypal geben. Geplant ist ein stufenweiser Start in mehreren Ländern. Deutschland bildet aktuell den Schwerpunkt, während Belgien, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande ab 2026 folgen sollen.

Der Einstieg von N26 zeigt, dass sich das Projekt zunehmend über klassische Banken hinaus öffnet – den Auftakt machten bekanntlich die Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Dez. 2025 um 14:13 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    41 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Peter von Frosta
    Antworten Melden

  • Es geht weiter. Nach für nach!
    Freue mich und hoffe, dass sich das aus europäischer Sicht durchsetzt.

    Alle Nörgler aus den bisherigen Wero-Kommentaren hier, die das schon als Totgeburt betitelt haben, nur weil sie keine Geduld haben, werden das ganz bald schon nutzen :-)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Man C24 soll mal Gas geben.
    Wero hat sich im Freundeskreis echt langsam etabliert.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Revolut hat es schon und es läuft dort auch einwandfrei. N26 und C24 schlafen mal wieder.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Schaut mal nach, ihr könnt ja mal googeln, was sie im französischen Richter vom internationalen Gerichtshof passiert ist, nachdem Donald Trump auf ihn sauer war.

    Ich hab das auch nie so auf dem Schirm gehabt, aber bei allen was momentan passiert Europa muss sich selber aufstellen und unabhängig von US Konzernen werden. Dazu gehören auch die Zahlungssysteme.

    Antworten Melden

  • Gerade gesehen, dass Revolut auch dabei ist, prima!
    Jetzt noch bitte DKB.

    Antworten Melden

  • Ernste Frage – was ist der eine Vorteil, der mich (und alle anderen des Freundeskreises) von PayPal zu Wero bewegen soll?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Leider ist Targobank auch nicht dabei- es ist mit Targobank wirklich sehr ärgerlich, auch Apple Pay ist bei dieser Bank noch nicht angekommen. Es sei denn, man nimmt die Debitkarte mit Visa.
    Sehr schlecht von der Targobank!

    Antworten Melden

  • Brasilien hat seit 2020 ein Direct payment System „Pix“, das von der brasilianischen Zentralbank entwickelt und eingeführt wurde. Daran wurden direkt beim Start alle ca. 490 in Brasilien operierenden Banken zum mitmachen verpflichtet. Keine Gebühren, sofortüberweisung, und kein Umweg über Kreditkarten-Unternehmen. Die Amis sind sauer… :-)

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42952 Artikel in den vergangenen 6670 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven