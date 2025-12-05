4G-Modell ab sofort in Deutschland verfügbar
EnerGeek MiFi: Baseus bringt Powerbank mit eSIM und Hotspot
Baseus führt mit der EnerGeek MiFi GX11 ein Gerät ein, das Powerbank und mobilen Hotspot verbindet. Die Kapazität liegt bei 20.000 mAh und ermöglicht das Laden mehrerer Geräte über USB-C und USB-A mit bis zu 67 Watt. Die Powerbank kann bis zu drei Geräte gleichzeitig versorgen.
Eine integrierte 4G-Einheit stellt eine mobile Datenverbindung bereit, die unterwegs ohne separate SIM-Karte genutzt werden kann. Ein kleines eSIM-Modul wählt sich automatisch in verfügbare Netze ein. Laut Hersteller werden über 350 Netze in mehr als 150 Ländern unterstützt.
Nutzung ohne SIM-Karte und flexible Datentarife
Die Hotspot-Funktion basiert auf der Technologie von uCloudlink. Das Modell unterstützt 13 Frequenzbänder und ermöglicht Verbindungen mit bis zu zehn Endgeräten gleichzeitig. Die Übertragungsraten liegen bei bis zu 150 Megabit pro Sekunde im Download und 50 Megabit pro Sekunde im Upload.
Ein Startvolumen von 1 Gigabyte pro Monat für ein Jahr ist im Preis der Powerbank enthalten. Zusätzliche Pakete lassen sich über die neue Baseus-MiFi-App buchen. Für Europa, Nordamerika sowie ausgewählte asiatische Länder stehen zeit- oder volumenbasierte Ergänzungen bereit. Unter anderem:
- Europa: 7 Tage / 15 GB / 29 USD
- Nordamerika: 30 Tage / 10 GB / 29 USD
- Asien (Japan, Korea, Südostasien): 7 Tage / 15 GB / 19 USD
Laufzeit, Verarbeitung und Preis
Im Hotspot-Modus kann das Gerät bis zu 114 Stunden betrieben werden, was längere Reisen ohne feste Stromquelle erleichtert. Das Gehäuse ist mit einer großflächigen Wärmeableitung ausgestattet, die die interne Temperatur kontrolliert und eine konstante Leistung sicherstellen soll. Schutzmechanismen überwachen sowohl den Ladevorgang als auch die Datenverbindung.
Die EnerGeek MiFiGX11 ist ab sofort zum Einführungspreis von 119,99 Euro verfügbar, den ihr über einen Mausklick auf der Produktseite oder über den Code CXLAQE26 aktivieren könnt. Der Listenpreis beträgt für 149,99.
Schade, dass ich offenbar keine eigene eSIM dort aktivieren kann. Sonst wäre es eine nette Idee gewesen, davon hab ich nämlich eine für Daten „übrig“ gemäß O2 Vertrag…
Wenn das mit der eigenen E-SIM gehen würde fände ich das Produkt zu dem Preis wirklich interessant.
Mit 5G würde ich das sofort kaufen
Goldgräberstimmung mit den ganzen eSIM-Angeboten mittlerweile. Wahrscheinlich bekommt man irgendwann mobile Router komplett umsonst mit fest eingebauten Tarifen. Dass sich die Mobilfunkbetreiber die Butter derart vom Brot nehmen lassen – erinnert mich an die SMS und wie sie dann auch von der Realität überholt wurden. (Kommt mir bitte keiner mit o2 & esimFLAG – sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit gemacht bereits.)
Sicher das die Mobilfunkbetreiber sich die Butter vom Brot nehmen lassen? Immerhin basieren ja alle eSim Angebote auf den Netzen der Mobilfunkbetreibern. Die verdienen ja immer mit. Nur etwas weniger.
Die Preise sind ja sogar maximal unattraktiv. Der nächste liefert mit der Möglichkeit der eigenen SIM – gibt keine Not, also warten :)