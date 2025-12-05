EnerGeek MiFi: Baseus bringt Powerbank mit eSIM und Hotspot

Baseus führt mit der EnerGeek MiFi GX11 ein Gerät ein, das Powerbank und mobilen Hotspot verbindet. Die Kapazität liegt bei 20.000 mAh und ermöglicht das Laden mehrerer Geräte über USB-C und USB-A mit bis zu 67 Watt. Die Powerbank kann bis zu drei Geräte gleichzeitig versorgen.

Eine integrierte 4G-Einheit stellt eine mobile Datenverbindung bereit, die unterwegs ohne separate SIM-Karte genutzt werden kann. Ein kleines eSIM-Modul wählt sich automatisch in verfügbare Netze ein. Laut Hersteller werden über 350 Netze in mehr als 150 Ländern unterstützt.

Nutzung ohne SIM-Karte und flexible Datentarife

Die Hotspot-Funktion basiert auf der Technologie von uCloudlink. Das Modell unterstützt 13 Frequenzbänder und ermöglicht Verbindungen mit bis zu zehn Endgeräten gleichzeitig. Die Übertragungsraten liegen bei bis zu 150 Megabit pro Sekunde im Download und 50 Megabit pro Sekunde im Upload.

Ein Startvolumen von 1 Gigabyte pro Monat für ein Jahr ist im Preis der Powerbank enthalten. Zusätzliche Pakete lassen sich über die neue Baseus-MiFi-App buchen. Für Europa, Nordamerika sowie ausgewählte asiatische Länder stehen zeit- oder volumenbasierte Ergänzungen bereit. Unter anderem:

Europa : 7 Tage / 15 GB / 29 USD

: 7 Tage / 15 GB / 29 USD Nordamerika : 30 Tage / 10 GB / 29 USD

: 30 Tage / 10 GB / 29 USD Asien (Japan, Korea, Südostasien): 7 Tage / 15 GB / 19 USD

Laufzeit, Verarbeitung und Preis

Im Hotspot-Modus kann das Gerät bis zu 114 Stunden betrieben werden, was längere Reisen ohne feste Stromquelle erleichtert. Das Gehäuse ist mit einer großflächigen Wärmeableitung ausgestattet, die die interne Temperatur kontrolliert und eine konstante Leistung sicherstellen soll. Schutzmechanismen überwachen sowohl den Ladevorgang als auch die Datenverbindung.

Die EnerGeek MiFiGX11 ist ab sofort zum Einführungspreis von 119,99 Euro verfügbar, den ihr über einen Mausklick auf der Produktseite oder über den Code CXLAQE26 aktivieren könnt. Der Listenpreis beträgt für 149,99.