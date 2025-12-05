iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 952 Artikel

Empfehlenswert vor allem für Lerninhalte

Gemini und NotebookLM: Google weitet Funktionen seiner KI-Apps aus
Google schraubt weiter an seinen KI-Anwendungen und ergänzt sowohl die Gemini-App als auch die Lernumgebung NotebookLM um neue Werkzeuge. Beide Applikationen zielen darauf ab, komplexe Inhalte strukturierter aufzubereiten und Nutzer bei anspruchsvollen Aufgaben stärker zu unterstützen.

Während Gemini den Fokus seit dem Start von Gemini 3 auf fortgeschrittenes logisches Denken und die Verarbeitung umfangreicher Eingaben legt, richtet sich NotebookLM vor allem an Personen, die große Informationsmengen effizient zusammenfassen möchten.

Erweiterungen in der Gemini-App

Mit dem neuen Deep-Think-Modus erhalten zahlende Ultra-Abonnenten eine Funktion, die für komplexe Problemstellungen entwickelt wurde. Der Modus nutzt parallele Rechenwege, um mehrere Lösungsansätze gleichzeitig zu prüfen und dadurch präzisere Ergebnisse zu liefern. Dies soll insbesondere bei Aufgaben aus Mathematik, Naturwissenschaften und Logik helfen. Nutzer wählen Deep Think direkt in der App aus und können das Feature mit dem Modell Gemini 3 Pro kombinieren.

Deep Think Gemini

Zusätzlich erweitert Google die allgemeinen Funktionen der Anwendung. Dazu zählen eine höhere Bild-Upload-Grenze, die Möglichkeit komplette Präsentationen automatisch erstellen zu lassen und regelmäßige Anpassungen der Benutzeroberfläche. Auch das Modell Nano Banana Pro wurde integriert und steht nun in der App bereit.

Neue Werkzeuge in NotebookLM

NotebookLM wurde ebenfalls aktualisiert und hat zuletzt verschiedene Ergänzungen erhalten. Neu eingeführte Infografiken sollen zentrale Inhalte in einem einzigen übersichtlichen Bild zusammenfassen und so das Verständnis komplexer Dokumente erleichtern. Präsentationen lassen sich ebenfalls direkt aus vorhandenen Quellen erzeugen, wodurch sich Lern- und Arbeitsmaterial schneller strukturieren lässt.

Notebook Lm

Darüber hinaus können Nutzer nun eigene Bilder hochladen, etwa Fotos, handschriftliche Notizen oder digitale Mitschriften. Die App merkt sich außerdem die zuletzt gehörte Position in Audioübersichten, sodass längere Hörinhalte an beliebiger Stelle fortgesetzt werden können. Die App ist nach wie vor eine ausgesprochene Empfehlung.

05. Dez. 2025 um 15:27 Uhr von Nicolas


  Geht das alles in der kostenlosen Version oder braucht man dafür die Bezahlvariante?

