Startschuss für den deutschen Onlinehandel
Bezahldienst Wero startet offiziell bei Lidl, Rossmann, Hornbach und Co.
Der europäische Bezahldienst Wero schaltet weitere Funktionen für den deutschen Onlinehandel frei. Nachdem der Dienst vor wenigen Tagen erstmals bei Eventim genutzt werden konnte, wächst nun das Netzwerk an Handelspartnern. Bislang war Wero vor allem für direkte Zahlungen zwischen einzelnen Nutzern ausgelegt.
Mit der neuen Möglichkeit, Einkäufe in Onlineshops von Partnern wie Decathlon, Lidl , Rossmann, CEWE, Cineplex, Zooplus, Dott und Hornbach zu begleichen, verschiebt sich der Fokus stärker in Richtung eines vollwertigen digitalen Zahlungsangebots.
Der frühe Start zeigte allerdings auch technische Grenzen. Die Funktion steht derzeit hauptsächlich Kunden der Sparkassen sowie der Volksbanken und Raiffeisenbanken zur Verfügung. Wer ein Konto bei anderen teilnehmenden Banken besitzt, kann die Onlinezahlung häufig noch nicht nutzen.
Weitere Händler bereiten Integration vor
Laut der verantwortlichen European Payments Initiative steht Wero nun offiziell im deutschen E-Commerce bereit. Eine Reihe namhafter Händler hat angekündigt, das Verfahren zeitnah zu aktivieren. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Drogerie, Kino und Haustierbedarf. Auch Händler, die Abonnements oder Reiseleistungen anbieten, planen die Integration.
In mehreren Fällen handelt es sich noch um angekündigte, aber noch nicht sichtbare Freischaltungen. Parallel dazu unterstützen zahlreiche Zahlungsdienstleister die technische Anbindung, darunter Banken und spezialisierte Zahlungsabwickler. Dieses Netzwerk soll laufend erweitert werden, um Händlern den Einstieg zu erleichtern.
Gestaffelter Bankstart
Die E-Commerce-Funktion steht bereits für Kunden der Sparkassen sowie der Volksbanken und Raiffeisenbanken zur Verfügung. Als nächstes sollen Postbank und Deutsche Bank die Onlinezahlung freischalten. ING Deutschland und Revolut bereiten den Schritt ebenfalls vor.
Perspektivisch soll Wero zudem europaweit an Bedeutung gewinnen. Für 2026 ist der Start in Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden geplant. Dort soll das bisherige iDEAL System schrittweise in Wero überführt werden. Zugleich kündigt EPI an, sowohl einfache als auch komplexere Zahlungsabläufe zu unterstützen, darunter wiederkehrende Lastschriften und nutzungsbasierte Abrechnungen.
Entwickler: European Payments Initiative
Das ist doch schön zu lesen. Jetzt noch bitte mehr Banken welche das Zahlungssystem unterstützen.
Ich hab immer noch nicht verstanden wo der Vorteile gegenüber Apple Pay oder PayPal ist.
Apple Pay ist kein Zahlungsdienstleister in dem Sinne. Damit kannst du nur zahlen, wenn deine hinterlegte Kreditkarte ebenfalls akzeptiert wird.
Bei PayPal sind die Gebühren extrem hoch, daher gibt es im Einzelhandel kaum Geschäfte, die das akzeptieren.
Wero hat relativ niedrige Gebühren, zudem bleiben die Daten in Europa.
Wieder nur einzelne Dienste/Märkte? So wird das nicht… bietet keinen einzigen Anreiz das wieder zu installieren nachdem ich letztemal festgestellt hatte das nur glaube 3 Banken zur Verfügung standen :D
Es wird ja Stück für Stück erweitert, also lassen wir uns überraschen.
Sowas muss auf anhieb für alles verfügbar sein, sonst wechselt kein Mensch. Wero verschwindet wieder schneller als es gekommen ist.
Du musst es ja nicht nutzen.
Doch sonst wird es wieder eingestellt…
Artikel gelesen?
Klar und jetzt?
Ich warte einfach. Warum sollte ich das auch testen, installieren etc., wenn ich weiß, dass kaum Banken unterstützt werden und nur wenige Händler bereits dabei sind?
Kann man auch sagen wann dieser Dienst nach Österreich kommen wird?
Wozu brauche ich die App von denen, wenn meine Bank das direkt unterstützt?
Wenn die Bank das direkt unterstützt, geht die Wero App gar nicht
Dann brauchst Du die App eben nicht.
Klingt gut.
Wäre toll, wenn Apple noch gezwungen wird, die Einbindung von Bezahlsystemen so zu gestallten, dass Apple Pay keinen Vorteil mehr in der Bedienbarkeit hat.
Solange ich mit Apple pay Zahlen kann ist alles ok.
Wieso sollte man wechseln? Für mich hat Applepay nur vorteile… keine Karte mehr, keine Unterschriften mehr, einfach Uhr ranhalten, fertig.
und wenn Apple morgen den Dienst einfach deaktiviert? Schonmal daran gedacht?
Digitale Souveränität?
EC und Kreditkarte funktionieren ja weiterhin auch ohne ApplePay.
Solange wero nur mit einer einzigen Bank genutzt werden kann wird es nie eine Alternative zu Paypal oder Apple Pay werden…
Stimmt nicht, informieren sie sich besser.
Es sind schon viel mehr Banken.
ING hat es direkt in die eigene App integriert.
Wird sich zeigen, ob man die wero-App zukünftig braucht wie Paypal um online-Zahlungen freizugeben oder ob das alles über die Banking-App geht.
Ich habs bei ING direkt aktiviert. Aber aktuell noch wenig Mehrwert. Sobald ich Paypal ersetzen kann – und wenn nur bei einzelnen Händlern, werde ich es tun. Vorteile wie Käuferschutz etc setze ich voraus.
Naja, finde ich gut, dann kommt der digitale Euro vielleicht ja überhaupt gar nicht, denn das ist ja die europäische Alternative. Er soll ja nur kommen, wenn es keine Alternative gäbe, was ja aber nicht der Fall ist.
Das hat (leider) damit nichts zu tun. Der digitale Euro kommt früher oder später sowieso – die Kontrolle ist von der EU beabsichtigt.
Doch bei der Finanzkonferenz wurde dies als Kompromiss ausgehandelt.
Zahle bar
Gut für dich aber genauso gut, wenn es tolle weitere Lösungen gibt, die auch mal nicht aus den USA kommen
Hast du den Artikel richtig gelesen ?
Oder bestellst du online nur per Nachname ?
Ich bezahle mit meinem guten (Nach-)namen ;-)
Manchmal auch per Nachnahme *Klugscheißermodus*
Hältst vermutlich den Kassenverkehr auf. Am besten noch abzählen. :-)
Karten alle gesperrt, oder wieso? Oo
lame
Gute Sache :)
Geht es immer noch direkt über die Banking oder alles über die Wero App?
Kommt auf deine Bank an, Revolut hat es integriert. N26 vergleichsweise nicht. Für Letzteres würde ich dann nämlich die offizielle App empfehlen.
Volksbank in der App, schon immer, prominent und einfach.
Mal aus Interesse: Weshalb sollte man eigentlich von Paypal zu Wero wechseln? Also außer weil man weg will von US Dienstleistern. Gibt es für Kunden und Händler auch andere Gründe?
Nein, eben nicht, es gibt nur Nachteile.
Genau deshalb wird das Ding auch scheitern, wie alles was davor kam auch.
Du kannst gerne das N- oder P-Wort verwenden, denn nichts anderes ist es derzeit.
Gar nicht… paypal ist schon solange etabliert, die wenigsten werden wechseln. Wero wird genauso scheiter wie die restlichen sinnlosen EU versuche.
Es liegt natürlich an uns allen ob wir resilienter werden wollen und uns ein Stück von den großen Anbietern zurückholen.
Wer das nicht versucht soll dann noch über den Digitalisierungsmangel sich beschweren.
Was genau holst Du Dir denn zurück, wenn Du Deine Zahlungsprozesse umständlicher machst?
Du machst dich unabhängiger von US-Diensten, du unterstützt den Wettbewerb, du lässt deine Daten in Europa.
Jeder dieser Gründe motiviert mich für einen Wechsel.
Netscape war auch mal etabliert, der Internet Explorer, Nokia, … was also willst Du uns sagen?
Natürlich nutze ich auch Paypal, aber wo sich Wero anbietet, gebe ich dem gerne eine Chance:
weil Konkurrenz das Geschäft belebt,
weil die Daten in Europa bleiben und damit der Datenschutz gestärkt wird,
weil es gut ist, wenn Europa technisch endlich aus dem Quark kommt. Denn dass wir uns unabhängiger machen müssen, steht doch außer Frage.
PayPal hat extrem hohe Gebühren. Deswegen findest du das kaum im Einzelhandel.
Deutsche Bank ist ja noch nicht mal dabei
DKB und 1822 sind auch noch nicht dabei …
Wow, das hat jetzt wie lange gedauert?
Und wieder nur ein Flickenteppich?
Es wird immer peinlicher, und ich muss mich fragen, ob die Betreiber sich allen ernstes einbilden, in diesem Zeitalter mit der Gemächlichkeit eines Faultiers einen Baum entlang hangeln zu können, der eigentlich schon gefällt ist.
Hab’s eingerichtet, bin angemeldet und motiviere andere, es ebenso zu tun, ABER:
Im Gegenzug muss auch etwas greifbares geliefert werden und zwar zeitnah. Das wird sonst seine Totgeburt wie Kwitt oder eine mehr oder weniger nationalistische Insellösung wie die Girocard!
Wird eh ein Rohrkrepierer… Paypal und Applpay sind schon soweit integriert, weshalb sollte ich da wechseln? Nein danke…
Damit Mr. Thiel nicht davon profitiert, damit deine Daten in Europa bleiben, damit du vor unbegründeten Kontensperren frei bist, damit du eine Alternative hast wenn PayPal nicht funktioniert …
Brauche ich nicht, gibt schon lange solche Systeme die etabliert sind. Das wird der gleiche Rohrkrepierer wie der Rest aus Europa…
dann solltest du in die USA ziehen..
@VeNoM: Wie oft musst du hier eigentlich deine eindimensionale Haltung zum Besten geben?
Venom ist halt gerne negativ. Dann fühlt er sich überlegen und stark.
Argumente braucht er dafür auch nicht.
Super, freut mich. Wird zwar noch etwas dauern, aber ich glaube (und hoffe), dass sich das zu einer Alternative zu PayPal entwickelt.
+1
Wird nix. Wie in Europa üblich zu spät und zu umständlich. Vgl. de-mail, Gaja-X …
Wenn man nur pessimistisch ist, dann geht gar nichts
Ist ein Shopware / JTL Plugin geplant? Habe nach einen A2A bzw. PayByBank Anbieter gesucht aber bisher nicht wirklich fündig geworden.
Die ING DiBa kann auch schon Wero ;)
Warum soll ich mit wero bezahlen? Apple Pay ist schneller… bei beidem hab ich null Kosten und es geht vom selben Konto runter. Wo ist da der Mehrwert?
Es gibt keinen
siehe oben,
Hauptgrund: Daten bleiben komplett im Europa und ist günstiger als Paypal.
Applepay ist nicht direkt vergleichbar.
Und:
bei Wero hat Du eben keinen (ausländischen) Dienstleister dazwischen. Bezahlen direkt von Käufer-Konto auf Verkäufer-Konto; somit auch weniger Kosten.
Keine Anmeldung bei einem Dritten.
Also das gleiche wie Apple Pay… nur nicht für alle Banken … und wird fast nirgends akzeptiert.
Hat es auch irgendeinen VORTEIL es zu nutzen?!
Schrott bleibt Schrott
„eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“