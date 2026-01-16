Wero: Akzeptanz und Zahl der Partner wachsen

Das europäische Bezahlsystem Wero gewinnt in Deutschland weiter an Sichtbarkeit. Parallel zur steigenden Nutzung mobiler Bezahlverfahren im Alltag wächst die Zahl der Unternehmen, die Wero integrieren oder die Einführung vorbereiten. Zuletzt haben unter anderem N26, Lidl, Rossmann, Hornbach, Deutsche Bank und Postbank entsprechende Schritte angekündigt oder bereits umgesetzt.

Wero ist Teil einer Strategie europäischer Banken, mobile Zahlungen als kontogebundene Ergänzung zu bestehenden Verfahren zu etablieren. Der Fokus liegt auf einfacher Nutzung, breiter Einsetzbarkeit und der Koexistenz mit Bargeld, Karte und Überweisung.

Mobile Zahlungen werden häufiger genutzt

Eine aktuelle Erhebung (PDF-Download) der European Payments Initiative zeigt, dass mobile Bezahlapps in Deutschland deutlich häufiger eingesetzt werden als im Vorjahr. Rund ein Drittel der Befragten nutzt mobile Zahlungen mindestens einmal pro Woche, ein relevanter Anteil nahezu täglich. Im Onlinehandel bevorzugen viele Verbraucher digitale Verfahren. Mobile Apps und Wallets ergänzen Kreditkarte und Überweisung, die weiterhin verbreitet bleiben.

Auch im stationären Handel nimmt kontaktloses Bezahlen zu. Etwa die Hälfte der Konsumenten nutzt bereits digitale Optionen per Smartphone oder Smartwatch, während Bargeld weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Wahrnehmung ist überwiegend positiv.

Viele Befragte bewerten mobile Zahlungen als einfach und ausreichend sicher. Zugleich zeigt sich bei bisherigen Nichtnutzern eine wachsende Bereitschaft zum Einstieg, besonders in jüngeren Altersgruppen.

Wero erweitert seine Präsenz

Mit der steigenden Nutzung wächst das Partnernetz. Ein aktuelles Beispiel ist DPD Deutschland. Der Logistiker hat Anfang des Jahres angekündigt Wero in sein Onlineportal myDPD zu integrieren. Kunden sollen Porto und Zusatzleistungen künftig auch über das europäische System begleichen können.

Wero wird von der European Payments Initiative entwickelt, einem Zusammenschluss führender europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel ist eine europaweit nutzbare PayPal-Alternative, die direkt an bestehende Bankkonten angebunden ist.