Die Paypal-Alternative breitet sich weiter aus

Wero: Akzeptanz und Zahl der Partner wachsen
Das europäische Bezahlsystem Wero gewinnt in Deutschland weiter an Sichtbarkeit. Parallel zur steigenden Nutzung mobiler Bezahlverfahren im Alltag wächst die Zahl der Unternehmen, die Wero integrieren oder die Einführung vorbereiten. Zuletzt haben unter anderem N26, Lidl, Rossmann, Hornbach, Deutsche Bank und Postbank entsprechende Schritte angekündigt oder bereits umgesetzt.

Wero Ecomm Hero

Wero ist Teil einer Strategie europäischer Banken, mobile Zahlungen als kontogebundene Ergänzung zu bestehenden Verfahren zu etablieren. Der Fokus liegt auf einfacher Nutzung, breiter Einsetzbarkeit und der Koexistenz mit Bargeld, Karte und Überweisung.

Mobile Zahlungen werden häufiger genutzt

Eine aktuelle Erhebung (PDF-Download) der European Payments Initiative zeigt, dass mobile Bezahlapps in Deutschland deutlich häufiger eingesetzt werden als im Vorjahr. Rund ein Drittel der Befragten nutzt mobile Zahlungen mindestens einmal pro Woche, ein relevanter Anteil nahezu täglich. Im Onlinehandel bevorzugen viele Verbraucher digitale Verfahren. Mobile Apps und Wallets ergänzen Kreditkarte und Überweisung, die weiterhin verbreitet bleiben.

Header Adoption Momentum

Auch im stationären Handel nimmt kontaktloses Bezahlen zu. Etwa die Hälfte der Konsumenten nutzt bereits digitale Optionen per Smartphone oder Smartwatch, während Bargeld weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Wahrnehmung ist überwiegend positiv.

Viele Befragte bewerten mobile Zahlungen als einfach und ausreichend sicher. Zugleich zeigt sich bei bisherigen Nichtnutzern eine wachsende Bereitschaft zum Einstieg, besonders in jüngeren Altersgruppen.

Header Online Payments

Wero erweitert seine Präsenz

Mit der steigenden Nutzung wächst das Partnernetz. Ein aktuelles Beispiel ist DPD Deutschland. Der Logistiker hat Anfang des Jahres angekündigt Wero in sein Onlineportal myDPD zu integrieren. Kunden sollen Porto und Zusatzleistungen künftig auch über das europäische System begleichen können.

DPD Joins WERO

Wero wird von der European Payments Initiative entwickelt, einem Zusammenschluss führender europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel ist eine europaweit nutzbare PayPal-Alternative, die direkt an bestehende Bankkonten angebunden ist.
16. Jan. 2026 um 12:58 Uhr von Nicolas


  • Top! Dann brauchen wir ja den digitalen Euro nicht.

    Zumindest wenn er nur dafür sein soll wie man es uns glauben machen will.

  • Ich drücke Wero die Daumen. Hoffentlich wird das was. Kann jetzt bitte auch mal die C24 Bank Wero integrieren? :-)

  • Nutze Wero zum Ausgleichen von Zahlungen mit meiner Frau. Und auch nur innerhalb der Sparkassen-App. Aber funktioniert und macht was es soll. Finde gut, dass es an Bedeutung zunimmt, weil es eine europäische Anbietergruppe ist.

  • Wenn die DKB und comdirect angebunden werden bevor mich der Bestatter abholt, werde ich es nutzen. Mal sehen wer schneller ist.

  • Auf geht’s Europa, wir wollen uns siegen sehen! Wir zeigen es den Diensten auf der anderen Seite der Ozeane

  • Jetzt muss ich mal doof fragen: Wozu braucht es eigentlich noch Dienste wie Paypal oder Wero, wo es doch Echtzeitüberweisungen gibt? Wo ist der Mehrwert? Am Ende ist es ja auch nicht wirklich anonym(er) oder schneller als Überweisung.

    • Der Mehrwert ist dass du einfach deinen Kontakten (die per Telefonnummer bereits in deinem Handy hinterlegt sind) hiermit Geld schicken kannst.

      Bei Paypal brauchst du eine email Adresse (Kennst du die email Adressen aller deiner Freunde? Nein)
      Bei Wchtzeitüberweisung brauchst du die 22 stellige IBAN. (Kennst du die IBANs deiner Freunde? Nein).

      • Geld an eine Mobilfunknummer zu senden ist bequem, aber nicht risikofrei.
        Nummern sind kein stabiler Identitätsnachweis (SIM-Swap, Neuvergabe).
        Am Ende bleibt es eine SEPA-Echtzeitüberweisung ohne Käuferschutz – nur mit Komfort-UI.
        Für kleine Beträge unter Bekannten okay, als PayPal-Ersatz eher nicht.

      • PayPal funktioniert übrigens auch mit Handynummern ! Emailadresse ist nicht nötig. Probiert es aus, wesentlich einfacher!

      • du meinst, weil man einfach random an kontakte mit denen man schon länger nichts zu tun hatte geld schickt? xD
        ahja

  • Wichtig, daß wir unabhängiger von der Trump-Willkür werden. Ich drücke ebenfalls die Daumen

  • Und die Anzahl der Nörgler („dAs WiRd DoCh Eh NiChTs“) wird von Tag zu Tag kleiner :)

    Wo seid ihr alle eigentlich aus den bisherigen Wero Kommentaren?

  • Leider ist es bei meiner Volksbank etwas umständlich, jemandem per Wero was zu schicken. Die App benötigt einfach zu viele Klicks. Meine Eltern können sich das schon garnicht mehr merken. Der Versuch, die offizielle Wero-App zu verwenden schlägt aber schlauerweise fehl, da meine Bank ihre „proprietäre“ Lösung hat. Schade, man muss es doch nicht unnötig kompliziert machen!

    Antworten Melden

    • VR-Banking App öffnen, einloggen per Face-ID oder wie auch immer, €-Zeichen, Wero und schon bist du bei Senden oder Anfordern.
      Wo sind das denn viele Klicks?

      • Das bestätigen mit der TAN App nicht vergessen

      • Ich ja, im Hauptmenü ist man mit nur 5 Klicks :) Ich würde jetzt von so einem neuen System schon erwarten, dass es ähnlich komfortabel wie Apple Pay funktionieren sollte.

  • Alles was weggeht von Trump und seinen ganzen beschissenen Systemen, die er quasi beherrscht und die er nach Willkür diktieren kann, ich begrüße es.

    PayPal war mir sowieso schon immer ein Dorn im Auge. Auch ein Laden, dem man nicht 1 mm über den Weg trauen kann. Wie viele Leute haben schon wochenlang auf Gelder gewartet, die willkürlich eingefroren wurden völlig ohne Grund und völlig ohne rechtliche Handhabe.

    Und Käufer beziehungsweise sogar Verkäufer war sowieso immer eine Witz.

  • Nutze wenn möglich auch wero statt Paypal. Funktioniert einwandfrei.

  • Würde ich mal probieren, wenn endlich mal die Commerzbank und co mitmachen würde.

  • Tja, leider nur wurde von mir verlangt eine gesonderte Push Tan Freigabe App herunterzuladen.

    Da war es dann bei mir vorbei. Hab ich noch nie verstanden wieso eine Authentifizierungsapp auf dem gleichen Gerät notwendig bzw. sonnig ist. Mach da auch nen Bogen drum bei meiner Bank, die bietet dann wenigstens die Möglichkeit mit nem TAN Generator zu arbeiten. Klar, würde dem Gedanken von Wero widersprechen, da ich den mitschleppen müsste.

    Muss es ja aber mit Paypal vergleichen und da benötige ich diese zusätzliche App nicht. Ob gut oder schlecht sei dahingestellt, aber muss mich mit meinen Produkt ja mit dem
    Platzhirsch messen (leider) .

  • Wer in aller Welt braucht Wero, Nachdem Direktüberweisung kostenlos ist ? Sich nach einer sinnvollen Erklärung

  • Zu was brauche ich Wero jetzt nochmal?

    Das ist doch nur eine Konkurrenz zu Apple Pay und Apple Cash (was in Dt. nie gekommen ist.)

    Sprich Gerät zu Stationären Händler oder privat Person.

    Um zum Beispiel Paypal zu ersetzen, fehlt irgendwie der Online Handel.

    Keine öffentliche API, keine Module (für die gängigen Shops) .. sondern nur spezielle Anbieter.
    Also selbst wenn ich es wollte, also keine Chance es in unsere Systeme einzubinden.

    Also: Zu was brauche ich Wero jetzt nochmal?

  • In Online Shops Apple Pay.

    Um Geld zu irgendjemanden zu überweisen, Echtzeitüberweisung.

  • Wäre super, wenn es sich weltweit einsetzen ließe, aber so bleibt es eine Insellösung. Die Sparkasse, wo unser Vereinskonto ist, bietet es schon länger an, aber leider nicht für Vereinskonten.

  • Targobank bitte aufwachen- egal welche Möglichkeiten es gibt, Targobank hält sich immer zurück.
    Ob beim bezahlen die Karte nur auflegen anstatt den Pin einzugeben, ob Apple Pay oder jetzt Wero- all das geht bei der Targobank nicht!
    PayPal ist das einzige!
    Lächerlich!

  • Wero ist zusammen mit der Echtzeitüberweisung die unsicherste Art online zu zahlen. Es gibt absolut keinen Käuferschutz, den i n sowohl bei PayPal, als auch bei Kreditkartenzahlung bereits gebraucht habe. Für mich absolut keine Alternative. Bei Freunden und Bekannten zahle ich ganz normal per Überweisung.

    • Wofür brauchst du bei Freunden und Bekannten käuferschutz?

    • Es gibt bei PayPal nur keinen echten Käuferschutz! Du bist rein auf die Kulanz von Paypal angewiesen. Wenn sie nicht wollen, gibt’s auch keine Kohle zurück. Reine Willkür ohne gesetzlichen Anspruch bzw. gesetzliche Grundlage. Wie bei Garantien ist es eine freiwillige Leistung die der Anbieter selbst bestimmt. Wero hat hier also im Extremfall auch keinen Nachteil.

  • Noch macht meine 1822direkt nicht mit aber sobald es da geht, werde ich es fleißig nutzen. Finde das gut.

  • Was ich wirklich als Nachteil bei wero sehe: Ich kann nur ein Konto beim selben Gerät und derselben Bank damit verknüpfen. Wenn ich z.B. zwei Konten bei der ING habe, kann ich wero nur mit einem nutzen. Bei PayPal kann ich mehrere Kreditkarten hinterlegen und auf der Ebene der einzelnen Transaktion entscheiden, von welcher Karte / welchem Konto ich bezahle.

