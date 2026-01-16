Geheimtipp „Game Nest“ mit neuen Inhalten: Spiele, Statistiken und Tools

Mit der Veröffentlichung von Version 1.7 hat Game Nest seit unserem letzten Blick spürbar zugelegt. Die App, die auf klassische Spiele ohne Werbung, ohne Kosten, ohne Account- und ohne Online-Zwang setzt, wurde in mehreren Schritten erweitert und technisch überarbeitet.

Neben neuen Inhalten standen dabei vor allem Stabilität, Übersicht und Komfort im Fokus.

Mehr Spiele und neue Kategorien

Die Spielesammlung ist deutlich gewachsen. Neu hinzugekommen sind unter anderem Solitaire, Spider Solitaire und Pyramid Solitaire sowie Titel wie Air Hop, Tetra Blocks, Hangman, Word Quest und Ball Sort. Auch Wort und Wissensspiele wurden ausgebaut. Mit Synonyms Quiz, Antonym Quiz, Twin Words und Equation Quest richtet sich Game Nest stärker an Nutzer, die kurze Denkspiele bevorzugen. Insgesamt deckt die App nun Logik, Lernen, Arcade, Brettspiele und Reaktionstests breiter ab als noch im Dezember.

Ergänzt wird das Angebot durch weitere Schnellwerkzeuge. Neben Zufallsgeneratoren und Pomodoro Timer ist mit „Time to Buy“ ein neues Tool hinzugekommen, das auf Basis eines monatlichen Einkommens abschätzt, wie lange auf eine größere Anschaffung gespart werden muss. Ebenfalls neu ist Finger Chooser, ein simples Auswahlwerkzeug, das aus mehreren aufgelegten Fingern zufällig eine Person bestimmt und sich etwa für Entscheidungsfindungen mit Kindern eignet.

Komfortfunktionen und technische Nacharbeit

Mit Version 1.7 wurden zahlreiche Detailprobleme behoben. Dazu zählen Korrekturen bei der KI, die auf leistungsschwächeren Geräten zu Hängern führen konnte, sowie Fehler in einzelnen Spielen wie Ball Sort oder 2048. Auch die Soundverwaltung wurde überarbeitet, sodass kurze Aussetzer beim Laden von Effekten entfallen.

Neu ist zudem eine verbesserte Suche. Eine unscharfe Eingabe sowie eine Schlagwortsuche helfen dabei, Spiele und Werkzeuge schneller zu finden. Erstmals unterstützt Game Nest auch den Querformatmodus, was insbesondere bei Brett und Kartenspielen für mehr Übersicht sorgt.

Trotz des gewachsenen Umfangs bleibt das Grundkonzept unverändert. Game Nest funktioniert weiterhin vollständig offline, verzichtet auf Konten, Tracking und In-App-Käufe und speichert alle Daten lokal auf dem Gerät.