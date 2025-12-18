iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 051 Artikel

Zinssätze zwischen 1,76 und 2,11 Prozent

Banking: bunq mit Festgeldkonto, Deutsche Bank und Postbank bei WERO
Mehrere populäre Banking-Apps erweitern ihr Angebot derzeit an zentralen Stellen: Die Neobank bunq führt erstmals Festgeldkonten mit festen Laufzeiten und garantierten Zinssätzen ein und ergänzt diese um neue Funktionen rund um automatisiertes Sparen und Kryptowährungen.

Wero Pro Vrnw Bild 960x640

Parallel dazu starten die Deutsche Bank und die Postbank mit der europäischen Bezahl-App Wero und ermöglichen ihren Kunden damit erstmals Echtzeitüberweisungen und Online-Zahlungen über eine gemeinsame, kontogebundene Anwendung.

bunq erweitert Sparangebote

Die Neobank bunq führt neue Festgeldkonten ein, mit denen Kunden ihr Guthaben für feste Laufzeiten anlegen können. Angeboten werden Laufzeiten von drei, sechs, zwölf und 24 Monaten mit Zinssätzen zwischen 1,76 und 2,11 Prozent. Die Zinsen sind für die jeweilige Laufzeit garantiert, was das Angebot klar von variablen Tagesgeldkonten abgrenzt.

  • 3 Monate: 1,76 % Zinsen
  • 6 Monate: 1,86 % Zinsen
  • 12 Monate: 2,11 % Zinsen
  • 24 Monate: 1,91 % Zinsen

Ergänzend dazu baut bunq bestehende Funktionen im Bereich Kryptowährungen aus. Eine erweiterte Aufrundungsfunktion ermöglicht es, Kartenzahlungen automatisch auf den nächsten vollen Betrag zu erhöhen und den Differenzbetrag direkt in Kryptowährungen zu investieren. Der Vorgang läuft im Hintergrund und soll ohne aktives Eingreifen der Nutzer erfolgen.

Bunq

Neu sind zudem Benachrichtigungen zu Kursbewegungen ausgewählter Kryptowährungen. Nutzer erhalten Hinweise, wenn sich Preise innerhalb eines Tages deutlich verändern oder bestimmte Schwellenwerte erreichen. bunq will Marktbewegungen so nachvollziehbar machen, ohne dass dauerhaft Kursverläufe beobachtet werden müssen.

Deutsche Bank und Postbank jetzt bei Wero

Die Deutsche Bank und die Postbank stellen ihren Kunden ab sofort die Bezahl-App Wero mit vollem Funktionsumfang zur Verfügung. Über die App lassen sich Geldbeträge in Echtzeit an Kontakte senden und empfangen sowie Zahlungen in unterstützten Online-Shops auslösen. Die Anwendung wird direkt mit dem bestehenden Girokonto verknüpft, eine separate Aufladung ist nicht notwendig.

Deutsche Bank Postbank Wero Logos

Wero ist Teil der European Payments Initiative, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel ist der Aufbau einer einheitlichen europäischen Zahlungslösung, die ohne die Eingabe von IBAN oder BIC auskommt. Seit Herbst 2025 unterstützt Wero auch Zahlungen im Online-Handel, sofern Händler das System integriert haben.

Der Funktionsumfang soll weiter wachsen. Geplant sind unter anderem Zahlungen im stationären Handel, die Verwaltung wiederkehrender Zahlungen sowie zusätzliche Dienste wie Ratenzahlungen oder die Einbindung von Bonusprogrammen. Langfristig ist zudem vorgesehen, Wero direkt in die bestehenden Banking-Apps der beteiligten Banken zu integrieren.

18. Dez. 2025 um 16:13 Uhr von Nicolas


  • Nachdem Paypal so Probleme mit der mfa SMS hat, könnte das wirklich interessant werden- hat jemand sonst noch Probleme das die SMS teilweise erst Stunden später ankommt?

  • Wie soll man einen Code mit dem Handy scannen wenn man mit dem Handy eine Online-Bestellung macht? Ich frag für nen Freund.

  • Die Postbank…Halleluja…kannste mal sehen, die geben ja richtig Gas, bei Apple Pay hat es noch ein Momentchen gedauert bis sie soweit waren. ;-)

  • Die Postbank ist doch schon eine Weile dabei? Was ist da jetzt neu?

  • Bei PayPal habe ich mein Konto geschlossen und werde mich wohl WERO anschließen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich dort entweder mit Mobilfunkrufnummer oder Emailadresse registrieren. Was macht denn da mehr Sinn?

  • Kann man bei WERO wie bei PayPal Kreditkarten als Zahlungsmittel hinterlegen? Oder geht da nur das Girokonto zu hinterlegen, von dem dann direkt abgebucht wird?

