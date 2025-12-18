Banking: bunq mit Festgeldkonto, Deutsche Bank und Postbank bei WERO

Mehrere populäre Banking-Apps erweitern ihr Angebot derzeit an zentralen Stellen: Die Neobank bunq führt erstmals Festgeldkonten mit festen Laufzeiten und garantierten Zinssätzen ein und ergänzt diese um neue Funktionen rund um automatisiertes Sparen und Kryptowährungen.

Parallel dazu starten die Deutsche Bank und die Postbank mit der europäischen Bezahl-App Wero und ermöglichen ihren Kunden damit erstmals Echtzeitüberweisungen und Online-Zahlungen über eine gemeinsame, kontogebundene Anwendung.

bunq erweitert Sparangebote

Die Neobank bunq führt neue Festgeldkonten ein, mit denen Kunden ihr Guthaben für feste Laufzeiten anlegen können. Angeboten werden Laufzeiten von drei, sechs, zwölf und 24 Monaten mit Zinssätzen zwischen 1,76 und 2,11 Prozent. Die Zinsen sind für die jeweilige Laufzeit garantiert, was das Angebot klar von variablen Tagesgeldkonten abgrenzt.

3 Monate: 1,76 % Zinsen

6 Monate: 1,86 % Zinsen

12 Monate: 2,11 % Zinsen

24 Monate: 1,91 % Zinsen

Ergänzend dazu baut bunq bestehende Funktionen im Bereich Kryptowährungen aus. Eine erweiterte Aufrundungsfunktion ermöglicht es, Kartenzahlungen automatisch auf den nächsten vollen Betrag zu erhöhen und den Differenzbetrag direkt in Kryptowährungen zu investieren. Der Vorgang läuft im Hintergrund und soll ohne aktives Eingreifen der Nutzer erfolgen.

Neu sind zudem Benachrichtigungen zu Kursbewegungen ausgewählter Kryptowährungen. Nutzer erhalten Hinweise, wenn sich Preise innerhalb eines Tages deutlich verändern oder bestimmte Schwellenwerte erreichen. bunq will Marktbewegungen so nachvollziehbar machen, ohne dass dauerhaft Kursverläufe beobachtet werden müssen.

Deutsche Bank und Postbank jetzt bei Wero

Die Deutsche Bank und die Postbank stellen ihren Kunden ab sofort die Bezahl-App Wero mit vollem Funktionsumfang zur Verfügung. Über die App lassen sich Geldbeträge in Echtzeit an Kontakte senden und empfangen sowie Zahlungen in unterstützten Online-Shops auslösen. Die Anwendung wird direkt mit dem bestehenden Girokonto verknüpft, eine separate Aufladung ist nicht notwendig.

Wero ist Teil der European Payments Initiative, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel ist der Aufbau einer einheitlichen europäischen Zahlungslösung, die ohne die Eingabe von IBAN oder BIC auskommt. Seit Herbst 2025 unterstützt Wero auch Zahlungen im Online-Handel, sofern Händler das System integriert haben.

Der Funktionsumfang soll weiter wachsen. Geplant sind unter anderem Zahlungen im stationären Handel, die Verwaltung wiederkehrender Zahlungen sowie zusätzliche Dienste wie Ratenzahlungen oder die Einbindung von Bonusprogrammen. Langfristig ist zudem vorgesehen, Wero direkt in die bestehenden Banking-Apps der beteiligten Banken zu integrieren.