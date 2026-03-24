Bezahlte Einträge wie bei Google Maps
Werbung in Apple Karten steht wohl kurz bevor
Bereits im vergangenen Jahr haben wir erste Hinweise darauf gesehen, denen zufolge Apple nach neuen Geldquellen sucht und künftig auch in seiner Karten-App bezahlte Inhalte anzeigen will. Jetzt scheint es in Kürze soweit zu sein. Eine offizielle Ankündigung könnte einem Bloomberg-Bericht zufolge noch in diesem Monat erscheinen.
Bezahlte Einträge in den Suchergebnissen
Nach Informationen aus Unternehmenskreisen soll das geplante System ähnlich funktionieren, wie wir es beispielsweise von Google Maps oder Yelp kennen. Händler und Marken könnten demnach für bestimmte Suchbegriffe bieten, um in den Ergebnislisten bevorzugt angezeigt zu werden. Sucht ein Nutzer beispielsweise nach Restaurants oder Geschäften, könnte ein bezahlter Eintrag an prominenter Stelle erscheinen.
Symbolbild: Zeigt Apple Maps bald bezahlte Werbung für Restaurants und Dienstleistungen an?
Für Nutzer würde sich die Änderung vor allem in den Suchergebnissen zeigen. Die Karten-App dient nicht nur zur Navigation, sondern auch zur Suche nach Dienstleistungen und lokalen Angeboten. Werbung könnte hier zusätzliche Einnahmen generieren.
Servicegeschäft gewinnt weiter an Gewicht
Apples Dienstleistungssparte, dazu zählen Einnahmen aus dem App Store, Abonnements, Apple Pay und eben auch Werbung, trägt inzwischen einen erheblichen Anteil zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei. Apple-Kunden kritisieren verstärkt, dass sich insbesondere die Werbevermarktung nicht mit dem vermittelten Anspruch deckt. Lange Zeit galten die hohen Hardwarepreise auch als Garant für eine Art Premiumerlebnis. Mit dem MacBook Neo scheint Apple hier erstmals einen anderen Ansatz zu verfolgen. Das für Apple-Verhältnisse sehr günstige Gerät könnte in besonderem Maß dazu beitragen, neue Kunden an die Apple-Plattform zu binden und für die darüber verfügbaren Abos und Zusatzangebote zu gewinnen.
Startseite im App Store: Auch gerne mal mit doppelter Werbung
Apple hat die Anzeige von bezahlter Werbung in den eigenen Anwendungen über die vergangenen Jahre stetig ausgebaut. Zuletzt wurden die Werbeflächen im App Store des Unternehmens erweitert und auch in Podcast-Angeboten technische Anpassungen vorgenommen, die das Einbinden von Werbung erleichtern sollen.
Dann bin ich raus mit Apple Karten! Benutze eh überwiegend WAZE.
Ganz genau.
weil waze google direkt deine Infos gibt, Perfekt für Alphabet
es hört und hört nicht auf mit der werbung. ich hätte hier jetzt bedenken das dies die fahrsicherheit beeinträchtigt bzw beeinflusst.
Als wenn Apple an unserer Sicherheit interessiert wäre.
Sind sie
Tote kaufen keine Geräte
Außerdem reden wir hier nicht von blinkender Bannerwerbung. Wie das also die Fahrsicherheit beeinflussen soll ist mir ein Rätsel.
Ärgerlich, überflüssig (und in meinen Augen auch dumm) ist es allemal.
Da graben sie sich selber wieder die Nutzerzahlen ab, die sie für Werbegelder brauchen.
Spielen doch eh alle am handy rum beim Auto fahren.
Auch die Autofahrer!?
Ja! Richtig viele. Eigentlich fast alle! Was ich auf der Autobahn immer so sehe. Das ist auch nicht mal fix einen Titel weiter klicken, sondern sie schreiben ganz dringende Amazon Rezensionen oder sowas.
Wie das? Suchst du während der Fahrt nach dem Ziel?
Es geht um platzierte Einträge in Suchergebnissen. Hat nichts mit der Navigation zu tun. Artikel gelesen?
Wenn wenigstens die Qualität und Quantität der POIs stimmen würde. Aber die ist im vergleich zu Google immer noch mies.
+1 Selbst wenn ich manchmal mit Apple Karten navigiere wegen der schöneren Darstellung, wechsel ich zur Suche immer zu Google Maps.
Immer her damit, wer braucht schon KI und „schlaue SIRI“ wenn’s Werbung gratis gibt.
iMaps+ für 0.99$ im Monat
Ach guck, Apple auf den Spuren des bösen Mitbewerbers Google.
Who is the evil?
Wenn es um Umsatz aus Suchen geht, hält Apple doch schon seit Jahren die Band auf. Nichts Neues.
Ich frage mich immer, wer sind diese Leute, die Werbung wirklich anklicken, dass es sich für die Firmen lohnt, die Leute mit ihrem Mist zu belästigen.
Ich blockiere Werbung und Tracking, wo immer es geht und wo nicht, würde ich sie niemals anklicken.
Selbst dann nicht, wenn es ganz genau das ist, was ich suche. Schon aus Prinzip nicht.
Ich klicke gern mal auf eines der gesponserten Suchergebnisse bei Google, um die Seite dann direkt wieder zu verlassen. Generiert Kosten aber kein Lead.
Hat noch keiner n Bot kreiert, der das macht?
Also für den Bot würde ich dann sogar zahlen ;-))
Ach herrje, die ach so schlechte Suche wird jetzt also noch schlechter.
Ein DNS Profil sollte das doch blocken können. In der One Football App ging das auch immer sehr gut.
Ich bin mal gespannt ob und wie gut das funktionieren wird. Hoffentlich sind auch gute Empfehlungen/Werbung dabei.
Mieses Ding !!
Das Argument bei Google zahlt man mit seinem Namen und bei Apple die Hardware schmilzt langsam aber sicher.
Grundsätzlich aber der ganz normale Weg, welchem man sich nicht ewig verwehren kann.
Voll Gruselig. Nur noch zum brechen.
Bei immer weniger und schlechteren Geschäften… gut, dass ich in drei Jahren in Rente gehe, und mich diesem Wettbewerb mit meinem Geschäft nicht mehr stellen muss.