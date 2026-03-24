Werbung in Apple Karten steht wohl kurz bevor

Bereits im vergangenen Jahr haben wir erste Hinweise darauf gesehen, denen zufolge Apple nach neuen Geldquellen sucht und künftig auch in seiner Karten-App bezahlte Inhalte anzeigen will. Jetzt scheint es in Kürze soweit zu sein. Eine offizielle Ankündigung könnte einem Bloomberg-Bericht zufolge noch in diesem Monat erscheinen.

Bezahlte Einträge in den Suchergebnissen

Nach Informationen aus Unternehmenskreisen soll das geplante System ähnlich funktionieren, wie wir es beispielsweise von Google Maps oder Yelp kennen. Händler und Marken könnten demnach für bestimmte Suchbegriffe bieten, um in den Ergebnislisten bevorzugt angezeigt zu werden. Sucht ein Nutzer beispielsweise nach Restaurants oder Geschäften, könnte ein bezahlter Eintrag an prominenter Stelle erscheinen.

Symbolbild: Zeigt Apple Maps bald bezahlte Werbung für Restaurants und Dienstleistungen an?

Für Nutzer würde sich die Änderung vor allem in den Suchergebnissen zeigen. Die Karten-App dient nicht nur zur Navigation, sondern auch zur Suche nach Dienstleistungen und lokalen Angeboten. Werbung könnte hier zusätzliche Einnahmen generieren.

Servicegeschäft gewinnt weiter an Gewicht

Apples Dienstleistungssparte, dazu zählen Einnahmen aus dem App Store, Abonnements, Apple Pay und eben auch Werbung, trägt inzwischen einen erheblichen Anteil zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei. Apple-Kunden kritisieren verstärkt, dass sich insbesondere die Werbevermarktung nicht mit dem vermittelten Anspruch deckt. Lange Zeit galten die hohen Hardwarepreise auch als Garant für eine Art Premiumerlebnis. Mit dem MacBook Neo scheint Apple hier erstmals einen anderen Ansatz zu verfolgen. Das für Apple-Verhältnisse sehr günstige Gerät könnte in besonderem Maß dazu beitragen, neue Kunden an die Apple-Plattform zu binden und für die darüber verfügbaren Abos und Zusatzangebote zu gewinnen.

Startseite im App Store: Auch gerne mal mit doppelter Werbung

Apple hat die Anzeige von bezahlter Werbung in den eigenen Anwendungen über die vergangenen Jahre stetig ausgebaut. Zuletzt wurden die Werbeflächen im App Store des Unternehmens erweitert und auch in Podcast-Angeboten technische Anpassungen vorgenommen, die das Einbinden von Werbung erleichtern sollen.