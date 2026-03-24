Plex-App erlaubt die Verwaltung von Metadaten

Die Entwickler der Mediencenter-Software Plex haben ihre App für Mobilgeräte um neue Funktionen zur Verwaltung der persönlichen Mediensammlung erweitert. Mit der aktuellen Version der Anwendung können Nutzer erstmals die Metadaten der von ihnen gespeicherten Inhalte direkt auf dem Smartphone oder Tablet bearbeiten. Bislang war hierfür in der Regel der Umweg über die Weboberfläche nötig.

Metadaten lassen sich nun mobil bearbeiten

Die Grundlage hierfür haben die Entwickler mit dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Update der Plex-App auf Version 2026.4.0 erstellt. Zu den Informationen, die bearbeitet werden können, zählen unter anderem Titelangaben, Beschreibungen oder die Zuordnung der Medien innerhalb einer Sammlung. Auch grafische Elemente wie Poster oder Hintergrundbilder können nun direkt vom Mobilgerät aus angepasst werden. Zudem lässt sich die Medienbibliothek analysieren oder neu mit vorhandenen Daten abgleichen, etwa wenn Inhalte falsch erkannt worden sind.

Die neuen Optionen sind jeweils über das 3-Punkte-Menü zu den einzelnen Medien erreichbar. Von dort aus stehen zudem zahlreiche weitere Optionen rund um die jeweiligen Inhalte zur Verfügung, inklusive der Möglichkeit, die Datei vom Plex-Server zu löschen. Laut Plex orientiert sich der Funktionsumfang an den Möglichkeiten der bisherigen Webanwendung, sodass man Aufgaben rund um die Verwaltung und Pflege der Sammlung künftig auch bequem vom Mobilgerät aus erledigen kann.

Parallel zur Einführung der neuen Funktionen hat Plex seine bisherigen Pläne zur Serververwaltung angepasst. Ursprünglich war vorgesehen, eine eigenständige Anwendung für diese Aufgaben bereitzustellen. Stattdessen sollen künftig schrittweise weitere Verwaltungsfunktionen in die bestehende App integriert werden.

Fotos und Musik künftig wieder integriert

Auch für andere Bereiche sind weitere Anpassungen angekündigt. So soll die vollständige Unterstützung von Fotosammlungen und Musikbibliotheken schrittweise in die mobile App zurückkehren. Zugleich sei vorgesehen, die separate Foto-Anwendung perspektivisch einzustellen. Die Musik-App Plexamp werde jedoch weiterhin verfügbar bleiben.