Funktionen der Weboberfläche integriert
Plex-App erlaubt die Verwaltung von Metadaten
Die Entwickler der Mediencenter-Software Plex haben ihre App für Mobilgeräte um neue Funktionen zur Verwaltung der persönlichen Mediensammlung erweitert. Mit der aktuellen Version der Anwendung können Nutzer erstmals die Metadaten der von ihnen gespeicherten Inhalte direkt auf dem Smartphone oder Tablet bearbeiten. Bislang war hierfür in der Regel der Umweg über die Weboberfläche nötig.
Metadaten lassen sich nun mobil bearbeiten
Die Grundlage hierfür haben die Entwickler mit dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Update der Plex-App auf Version 2026.4.0 erstellt. Zu den Informationen, die bearbeitet werden können, zählen unter anderem Titelangaben, Beschreibungen oder die Zuordnung der Medien innerhalb einer Sammlung. Auch grafische Elemente wie Poster oder Hintergrundbilder können nun direkt vom Mobilgerät aus angepasst werden. Zudem lässt sich die Medienbibliothek analysieren oder neu mit vorhandenen Daten abgleichen, etwa wenn Inhalte falsch erkannt worden sind.
Die neuen Optionen sind jeweils über das 3-Punkte-Menü zu den einzelnen Medien erreichbar. Von dort aus stehen zudem zahlreiche weitere Optionen rund um die jeweiligen Inhalte zur Verfügung, inklusive der Möglichkeit, die Datei vom Plex-Server zu löschen. Laut Plex orientiert sich der Funktionsumfang an den Möglichkeiten der bisherigen Webanwendung, sodass man Aufgaben rund um die Verwaltung und Pflege der Sammlung künftig auch bequem vom Mobilgerät aus erledigen kann.
Parallel zur Einführung der neuen Funktionen hat Plex seine bisherigen Pläne zur Serververwaltung angepasst. Ursprünglich war vorgesehen, eine eigenständige Anwendung für diese Aufgaben bereitzustellen. Stattdessen sollen künftig schrittweise weitere Verwaltungsfunktionen in die bestehende App integriert werden.
Fotos und Musik künftig wieder integriert
Auch für andere Bereiche sind weitere Anpassungen angekündigt. So soll die vollständige Unterstützung von Fotosammlungen und Musikbibliotheken schrittweise in die mobile App zurückkehren. Zugleich sei vorgesehen, die separate Foto-Anwendung perspektivisch einzustellen. Die Musik-App Plexamp werde jedoch weiterhin verfügbar bleiben.
Entwickler: Plex Inc.
Laden
Klasse, darauf habe ich schon länger gewartet.
Nice, ging bisher auch (eher umständlich) über die Plex Dash App auf dem iPhone aber so ists natürlich noch komfortabler!
Die separate Foto App hat bei mir nie funktioniert.
Night on Earth als Beispiel zu nehmen – großartig!
Die „new experience“ App ist auch weiterhin Dreck. Keine Ahnung, wer das Ding abgesegnet hat. Die „alte“ App war designmässig nahezu perfekt, eine Neuentwicklung dessen war unnötig und rein die technische Ebene hätte überarbeitet werden müssen.
Immerhin nett, dass es nach Ewigkeiten jetzt auch mal tatsächlich brauchbare Neuerungen gibt, nachdem sie nun seit mMonaten lediglich langsam alte Features wieder bereitstellten.
True
Wir ärgern uns auch regelmäßig über die „neue“ App. Auf dem iPad z.B. zeigt es regelmäßig keine Schauspieler an.
Ich warte immer noch darauf das man discover und Merkliste individualisieren können soll, was vor mehreren Jahren angekündigt wurde und mit der unnötigen App Neuentwicklung wieder um Jahre verzögert wurde. Ebenso das man Merkliste und Bibliotheken vereinheitlicht und auch mit Merkliste-Einträgen Sammlungen etc. erstellen kann.
Die Idee für die globale Merkliste finde ich nämlich super, aber so wie es derzeit immer noch umgesetzt ist, ist es mehr verwirrend als hilfreich
Danke für die Einschätzung, dann bleibe ich weiterhin bei der alten App und ignoriere die Updates geflissentlich. In den Release Notes habe ich auch nie wirklich etwas gefunden, was mich zu einem Update gereizt hätte, und die unglaubliche Anzahl von Bugs hätte man in einer Beta-Version fixen sollen, aber nicht in einem angeblich finalen Produkt. Die Metadaten in der App bearbeiten zu können, klingt zwar ganz nett, aber so oft braucht man das ja nicht, so dass man sich gelegentlich im Webinterface auf dem NAS einloggen und die Medienbibliothek dort verwalten kann, falls nötig.
Auf dem Apple TV und dem Shield weiterhin das alte Design?
Glücklicherweise ja. Hab auch extra automatische Updates auf dem AppleTV deaktiviert, damit möglichst lange das Update vermieden werden kann.
Die new experience auf dem iPhone und iPad war ja schon schlecht, aber auf dem AppleTV in der Beta komplett unbenutzbar, weshalb die ja auch zurückgezogen wurde und der Betatest eingestellt wurde
Wofür nutze ich Plex ?
Das weiß ich nicht, das musst du dir schon selbst beantworten.