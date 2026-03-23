Der deutsche Anbieter für Elektroinstallationstechnik Jung erweitert seine Schalterserien um ein mit MagSafe kompatibles Ladegerät. Der Magnetic Charger von Jung wurde auf der Fachmesse Light & Building vorgestellt. Das System ist für die Serien LS und A vorgesehen und kann mit verschiedenen Abdeckungen auch farblich angepasst werden.

Die Ladeeinheit kann wie ein klassischer Schalter- oder Steckdoseneinsatz in vorhandene Rahmen eingebaut werden. Jung gibt an, dass sich Ladepunkte damit unauffällig in Wohn- und Arbeitsumgebungen integrieren und sichtbare Kabel vermeiden lassen. Die Lösung soll nicht nur private Nutzer ansprechen, sondern nach Einschätzung des Herstellers insbesondere für gewerbliche Anwendungen geeignet sein.

Nutzung im Alltag mit Einschränkungen

Der praktische Nutzen der Erweiterung hängt jedoch von der Platzierung ab. Wenn man das Handy nebenbei nutzt und beispielsweise seine E-Mails lesen will, hat man mit dieser senkrechten Festplatzierung eher schlechte Karten. Auch wenn es längst nicht so attraktiv ist: Eine klassische Ladebuchse mit Kabel bietet hier deutlich mehr Flexibilität.

Der große Vorteil der Qi2-Lösung liegt darin, dass die Lademöglichkeit dezent und in eleganter Optik angeboten werden kann. Die integrierten Magnete sorgen dafür, dass das Smartphone eine zum Laden optimale Position einnimmt und nach Möglichkeit die vollen zur Verfügung gestellten 15 Watt nutzt.

Mehrere Komponenten und hoher Endpreis

Günstig ist das Ganze nicht. Der Magnetic Charger besteht aus mehreren Komponenten, so benötigt man zusätzlich zu dem mit einer Preisempfehlung von 83,30 Euro angebotenen Ladeeinsatz noch einen Rahmen und eine Abdeckung, wofür man mindestens weitere 80 Euro kalkulieren muss. Das System lässt sich auch in Mehrfachrahmen einsetzen und orientiert sich an den bekannten Designlinien der Schalterprogramme von Jung. Optional ist zudem eine Individualisierung mithilfe des Graphic Tool von Jung möglich.