Neben Steckdosen und Lichtschaltern
Jung bringt MagSafe-Ladegerät für die Wand
Der deutsche Anbieter für Elektroinstallationstechnik Jung erweitert seine Schalterserien um ein mit MagSafe kompatibles Ladegerät. Der Magnetic Charger von Jung wurde auf der Fachmesse Light & Building vorgestellt. Das System ist für die Serien LS und A vorgesehen und kann mit verschiedenen Abdeckungen auch farblich angepasst werden.
Die Ladeeinheit kann wie ein klassischer Schalter- oder Steckdoseneinsatz in vorhandene Rahmen eingebaut werden. Jung gibt an, dass sich Ladepunkte damit unauffällig in Wohn- und Arbeitsumgebungen integrieren und sichtbare Kabel vermeiden lassen. Die Lösung soll nicht nur private Nutzer ansprechen, sondern nach Einschätzung des Herstellers insbesondere für gewerbliche Anwendungen geeignet sein.
Nutzung im Alltag mit Einschränkungen
Der praktische Nutzen der Erweiterung hängt jedoch von der Platzierung ab. Wenn man das Handy nebenbei nutzt und beispielsweise seine E-Mails lesen will, hat man mit dieser senkrechten Festplatzierung eher schlechte Karten. Auch wenn es längst nicht so attraktiv ist: Eine klassische Ladebuchse mit Kabel bietet hier deutlich mehr Flexibilität.
Der große Vorteil der Qi2-Lösung liegt darin, dass die Lademöglichkeit dezent und in eleganter Optik angeboten werden kann. Die integrierten Magnete sorgen dafür, dass das Smartphone eine zum Laden optimale Position einnimmt und nach Möglichkeit die vollen zur Verfügung gestellten 15 Watt nutzt.
Mehrere Komponenten und hoher Endpreis
Günstig ist das Ganze nicht. Der Magnetic Charger besteht aus mehreren Komponenten, so benötigt man zusätzlich zu dem mit einer Preisempfehlung von 83,30 Euro angebotenen Ladeeinsatz noch einen Rahmen und eine Abdeckung, wofür man mindestens weitere 80 Euro kalkulieren muss. Das System lässt sich auch in Mehrfachrahmen einsetzen und orientiert sich an den bekannten Designlinien der Schalterprogramme von Jung. Optional ist zudem eine Individualisierung mithilfe des Graphic Tool von Jung möglich.
Geil, eine Überschrift op Kölsch!
+1 ;) ;)
Hahahah
Hab ich schon bestellt. Ist aber ein teurer Spaß. 120€ für den Einsatz, 1-Fach Rahmen und die Abdeckung.
Wer die Artikelnummern braucht:
WC 230-15 – Spannungsversorgung
LS WC MAG SWM – Abdeckung kabellosen Laden
LS981SWM – 1-Fach Rahmen graphitschwarz matt
Wo kann man das denn schon kaufen? Habe es bereits gesehen, finde es aber nirgends… wir sanieren gerade und wollen 2 ans Bett und 1 in die neue Küche
Wie schaue ich denn da aufs Display wenn ich im Bett liege?
Wieso nimmt man das Ding mit ans Bett?
Mehrsteckdosenleiste!
Wenn nen iPad jetzt noch nen MagSafe Anschluss hätte wäre das ja mal brauchbar. Aber vermutlich würde das Ding einfach abfallen wenn man drauf tippt
Schade, hab bei mir erst letztes Jahr alles von Gira verbaut. Wahrscheinlich ist das nicht kompatibel.
Kommt drauf an was du für ein Design hast. Dies 55 er sind z.B. mit allen bekannten Herstellern kompatibel
Ist 50 mm Programm und sollte daher mit fast allen großen Herstellern kompatibel sein.
Mieterfreundlicher wäre eine externe Steckdose Variante, wie etwa die Smart Steckdosen zum nachrüsten. Gibt es sowas?
https://amzn.to/4bOvPWF
Wieder kein ladegerät mit einstellbarem Neigungswinkel.
Ein Maker projekt, jetzt in teuer Seriös.