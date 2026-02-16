iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 403 Artikel

Videopodcasts als Teil der ersten Entwickler-Beta

iOS 26.4: Erste Beta zeigt neuen Kurs für Apple Podcasts mit Videoinhalten
Artikel auf Mastodon teilen.
28 Kommentare 28

Mit der Freigabe der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 deutet Apple an, welche Schwerpunkte das kommende Systemupdate setzen soll. Apple selbst rückt dabei vor allem Apple Podcasts in den Fokus.

26 4 Beta

In den aktuellen Betaversionen steht erstmals die neue Unterstützung für Videopodcasts auf Basis von HTTP-Live-Streaming zur Verfügung. Apple nutzt die frühe Testphase, um das erweiterte Podcast-Angebot technisch abzusichern, bevor die Funktionen im Frühjahr allgemein verfügbar gemacht werden sollen.

Innerhalb der App können Nutzer zwischen reiner Audiowiedergabe und Videodarstellung wechseln, ohne die Folge neu starten zu müssen. Videos lassen sich im Querformat als Vollbild anzeigen oder lokal für die Offline-Nutzung speichern. Die automatische Anpassung der Bildqualität reagiert auf unterschiedliche Netzwerkbedingungen und soll eine durchgehende Wiedergabe ermöglichen. Die neuen Videoepisoden werden in Empfehlungen, Kategorien und redaktionelle Übersichten integriert, sodass sich am grundsätzlichen Nutzungskonzept von Apple Podcasts wenig ändert.

Video Podcasts App

Plattform-Update trotz offener Baustellen bei Siri

Die Beta von iOS 26.4 erscheint nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von iOS 26.3 am vergangenen Mittwoch. Erwartete größere Neuerungen rund um eine stärker personalisierte Version von Siri fehlen bislang. Entsprechende Funktionen könnten sich auf spätere Versionen verschieben. Stattdessen nutzt Apple das Update, um bestehende Dienste weiter auszubauen und technisch vorzubereiten.

Für Podcast-Anbieter und Produzenten bringt die neue Videounterstützung zusätzliche Optionen. Inhalte werden weiterhin über externe Hosting-Dienste ausgeliefert, während sich Videoanzeigen dynamisch in Episoden einbinden lassen.

Video Podcasts

Apple erhebt für die Verbreitung der Podcasts selbst keine Gebühren, plant jedoch im Laufe des Jahres eine impressionsbasierte Abrechnung für die Auslieferung dynamischer Videoanzeigen über beteiligte Werbenetzwerke. Produzenten behalten dabei die Kontrolle über Inhalte, Werbeformen und Erlöse.

Eine öffentliche Testversion von iOS 26.4 wird in den kommenden Wochen erwartet, bevor das Update im Frühjahr regulär erscheint.

Laden im App Store
Apple Podcasts
Apple Podcasts
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
Laden

16. Feb. 2026 um 19:47 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Von Siri 2 noch keine Spur…
    Wollen wir Wetten abschließen, ab wann Apple es schafft, alle vor 2 Jahren versprochenen Funktionen zu implementieren?
    Ich sage ab jetzt noch 1 Jahr!

    Antworten Melden

  • Ich sage September 2027 mit dem iPhone 20 bzw. XX
    Das soll dann das Verkaufsargument schlechthin sein..

    Antworten Melden

  • Bei mir funktioniert Siri nicht mehr in der neuen Version habe schon einmal Apple Intelligence aus und wieder an gemacht. Ohne Erfolg hat jemand noch eine Idee?

    Antworten Melden

  • Solche großen Funktionen werden nie mit der ersten Beta bereitgestellt – also bitte nicht übertreiben beim Jammern, ja?

    Es heißt außerdem, dass der Grundstein und Gemini mit 26.4 kommen – nur erweiterte Funktionen kommen (wie versprochen und nicht anders angekündigt) später in 2026.

    Antworten Melden
  • flauschibärchen

    Das hätte man auch als App Update shippen können. Sistbdazu wirkoch ein 8GB großes iOS Update Nötig?

    Antworten Melden

  • Ah, Menü umgestellt. Im App Store oben aufs Profil klicken, dann sieht man die neue Darstellung

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • All das interessiert mich nicht die Bohne. KI ist und bleibt ohnehin deaktiviert – ich brauche es schlichtweg nicht. Besser wäre es, wenn Apple endlich mal die vielen, unsäglichen UI und Skalierungsfehler angehen würde. iOS 26.x ist einfach nur schlecht.

    Antworten Melden

  • Außerhalb von WLAN geht bei mir nichts mehr. Scheint so, als hat es die mobilen Daten zerschossen. Telefonieren geht aber noch.

    Antworten Melden

  • Hoffentlich geht dein echtes Streaming. Die Videopodcast, die ich mir anschaue, sind 6-7 GB groß und die will ich einfach nicht mehr runterladen. Aktuell nutze ich YouTube Music dafür.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43403 Artikel in den vergangenen 6744 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven