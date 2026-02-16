iOS 26.4: Erste Beta zeigt neuen Kurs für Apple Podcasts mit Videoinhalten

Mit der Freigabe der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 deutet Apple an, welche Schwerpunkte das kommende Systemupdate setzen soll. Apple selbst rückt dabei vor allem Apple Podcasts in den Fokus.

In den aktuellen Betaversionen steht erstmals die neue Unterstützung für Videopodcasts auf Basis von HTTP-Live-Streaming zur Verfügung. Apple nutzt die frühe Testphase, um das erweiterte Podcast-Angebot technisch abzusichern, bevor die Funktionen im Frühjahr allgemein verfügbar gemacht werden sollen.

Innerhalb der App können Nutzer zwischen reiner Audiowiedergabe und Videodarstellung wechseln, ohne die Folge neu starten zu müssen. Videos lassen sich im Querformat als Vollbild anzeigen oder lokal für die Offline-Nutzung speichern. Die automatische Anpassung der Bildqualität reagiert auf unterschiedliche Netzwerkbedingungen und soll eine durchgehende Wiedergabe ermöglichen. Die neuen Videoepisoden werden in Empfehlungen, Kategorien und redaktionelle Übersichten integriert, sodass sich am grundsätzlichen Nutzungskonzept von Apple Podcasts wenig ändert.

Plattform-Update trotz offener Baustellen bei Siri

Die Beta von iOS 26.4 erscheint nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von iOS 26.3 am vergangenen Mittwoch. Erwartete größere Neuerungen rund um eine stärker personalisierte Version von Siri fehlen bislang. Entsprechende Funktionen könnten sich auf spätere Versionen verschieben. Stattdessen nutzt Apple das Update, um bestehende Dienste weiter auszubauen und technisch vorzubereiten.

Für Podcast-Anbieter und Produzenten bringt die neue Videounterstützung zusätzliche Optionen. Inhalte werden weiterhin über externe Hosting-Dienste ausgeliefert, während sich Videoanzeigen dynamisch in Episoden einbinden lassen.

Apple erhebt für die Verbreitung der Podcasts selbst keine Gebühren, plant jedoch im Laufe des Jahres eine impressionsbasierte Abrechnung für die Auslieferung dynamischer Videoanzeigen über beteiligte Werbenetzwerke. Produzenten behalten dabei die Kontrolle über Inhalte, Werbeformen und Erlöse.

Eine öffentliche Testversion von iOS 26.4 wird in den kommenden Wochen erwartet, bevor das Update im Frühjahr regulär erscheint.

