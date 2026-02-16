Videopodcasts als Teil der ersten Entwickler-Beta
iOS 26.4: Erste Beta zeigt neuen Kurs für Apple Podcasts mit Videoinhalten
Mit der Freigabe der ersten Entwickler-Beta von iOS 26.4 deutet Apple an, welche Schwerpunkte das kommende Systemupdate setzen soll. Apple selbst rückt dabei vor allem Apple Podcasts in den Fokus.
In den aktuellen Betaversionen steht erstmals die neue Unterstützung für Videopodcasts auf Basis von HTTP-Live-Streaming zur Verfügung. Apple nutzt die frühe Testphase, um das erweiterte Podcast-Angebot technisch abzusichern, bevor die Funktionen im Frühjahr allgemein verfügbar gemacht werden sollen.
Innerhalb der App können Nutzer zwischen reiner Audiowiedergabe und Videodarstellung wechseln, ohne die Folge neu starten zu müssen. Videos lassen sich im Querformat als Vollbild anzeigen oder lokal für die Offline-Nutzung speichern. Die automatische Anpassung der Bildqualität reagiert auf unterschiedliche Netzwerkbedingungen und soll eine durchgehende Wiedergabe ermöglichen. Die neuen Videoepisoden werden in Empfehlungen, Kategorien und redaktionelle Übersichten integriert, sodass sich am grundsätzlichen Nutzungskonzept von Apple Podcasts wenig ändert.
Plattform-Update trotz offener Baustellen bei Siri
Die Beta von iOS 26.4 erscheint nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von iOS 26.3 am vergangenen Mittwoch. Erwartete größere Neuerungen rund um eine stärker personalisierte Version von Siri fehlen bislang. Entsprechende Funktionen könnten sich auf spätere Versionen verschieben. Stattdessen nutzt Apple das Update, um bestehende Dienste weiter auszubauen und technisch vorzubereiten.
- Siri-Verzögerung: Apple reagiert auf wachsende Zweifel
Für Podcast-Anbieter und Produzenten bringt die neue Videounterstützung zusätzliche Optionen. Inhalte werden weiterhin über externe Hosting-Dienste ausgeliefert, während sich Videoanzeigen dynamisch in Episoden einbinden lassen.
Apple erhebt für die Verbreitung der Podcasts selbst keine Gebühren, plant jedoch im Laufe des Jahres eine impressionsbasierte Abrechnung für die Auslieferung dynamischer Videoanzeigen über beteiligte Werbenetzwerke. Produzenten behalten dabei die Kontrolle über Inhalte, Werbeformen und Erlöse.
Eine öffentliche Testversion von iOS 26.4 wird in den kommenden Wochen erwartet, bevor das Update im Frühjahr regulär erscheint.
Von Siri 2 noch keine Spur…
Wollen wir Wetten abschließen, ab wann Apple es schafft, alle vor 2 Jahren versprochenen Funktionen zu implementieren?
Ich sage ab jetzt noch 1 Jahr!
Bitte a weng leiser heulen.
Ich rechne mit 2027 oder 2028. Es wird sich schon wieder zu viel zurückgerudert und die damaligen Funktionen wurde bereits 2024 angekündigt. Ich frage mich eh, wie man Funktionen zeigen in 2024c die es in der Realität nicht mal gab.
Es ist zwar ein schlechtes Image für Apple aber ich für mich kann sagen, dass es mich nicht juckt, ob und wann das kommt
Naja… Erstmal müssen die sich um richtig wichtige Dinge kümmern. Erstmal benötige ich ganz dringend noch einen weiteren Sack voll Emojis.
Auch du kapierst es mit den Emojis nicht, wurde etliche Male erklärt.
Ich sage September 2027 mit dem iPhone 20 bzw. XX
Das soll dann das Verkaufsargument schlechthin sein..
Bei mir funktioniert Siri nicht mehr in der neuen Version habe schon einmal Apple Intelligence aus und wieder an gemacht. Ohne Erfolg hat jemand noch eine Idee?
Same hier. Wahrscheinlich muss man wieder Land und Sprache ändern
Siri ist nicht gleich Apple Intelligence (noch nicht)
Da steht doch, dass es noch geladen wird, zumindest bei mir.
Same here
Das steht seit vier Stunden bei mir. Wie lange soll das dauern?
Apple Intelligence ist jetzt wieder da.
Bei mir auch
Solche großen Funktionen werden nie mit der ersten Beta bereitgestellt – also bitte nicht übertreiben beim Jammern, ja?
Es heißt außerdem, dass der Grundstein und Gemini mit 26.4 kommen – nur erweiterte Funktionen kommen (wie versprochen und nicht anders angekündigt) später in 2026.
Danke für die sinnvolle Klarstellung.
Das hätte man auch als App Update shippen können. Sistbdazu wirkoch ein 8GB großes iOS Update Nötig?
Man hätte diesen Beitrag auch in ganzen Sätzen formulieren können…
Nein hätte man bekanntlich nicht, ist das dein erstes Mal iOS Update oder wieso schreibst du sowas?
„Shippen“
Ah, Menü umgestellt. Im App Store oben aufs Profil klicken, dann sieht man die neue Darstellung
Wahnsinn! So ein Wahnsinn
All das interessiert mich nicht die Bohne. KI ist und bleibt ohnehin deaktiviert – ich brauche es schlichtweg nicht. Besser wäre es, wenn Apple endlich mal die vielen, unsäglichen UI und Skalierungsfehler angehen würde. iOS 26.x ist einfach nur schlecht.
Außerhalb von WLAN geht bei mir nichts mehr. Scheint so, als hat es die mobilen Daten zerschossen. Telefonieren geht aber noch.
Bei mir gab es nach dem Update, ein Netzbetreiberupdate. Probiere das doch mal anzustoßen
Tim Cook muss weg!
Hoffentlich geht dein echtes Streaming. Die Videopodcast, die ich mir anschaue, sind 6-7 GB groß und die will ich einfach nicht mehr runterladen. Aktuell nutze ich YouTube Music dafür.