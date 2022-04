Weniger Premium-Personal: Apple dünnt „Genius“-Mitarbeiter aus

Mit der neuen Personalpolitik scheint Apple auf den Rückgang an Filialkunden zu reagieren, der vor allem durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde, in einzelnen Filialen aber immer noch anhält. Zuvor hatte sich Apple in zahlreichen Filialen bereits on der sogenannten „Genius Bar“ getrennt.

Wer in einem von Apples Filialgeschäften vorbeischaut, vorzugsweise natürlich mit einem im Vorfeld ausgemachten Termin, der konnte sich bislang darauf verlassen, auf Mitarbeitende zu treffen, die bei fast jedem Soft- und Hardware-Problem weiterhelfen konnten. Statt defekte Geräte und solche mit einem unerklärlichen Software-Verhalten einfach einzusammeln und an „die Technik“ weiterzuleiten, erfolgte die Inaugenscheinnahme meist direkt vor Ort.

