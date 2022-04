Roborock: Neue Firmware optimiert für Nachtstrom-Nutzung

Der für seine Saugroboter bekannte Hersteller Roborock hat mit der Verteilung eines neuen Software-Updates begonnen, das die Akkuladung der Reinigungsroboter verzögern kann und diese nicht mehr sofort beim Einfahren in die Ladestation mit Strom versorgt, sondern erst beim Einsetzen günstigerer Nachtstrom-Tarife.

It’s World Earth Day! To celebrate, we’re introducing a new app feature: Off-Peak Charging

You’ll now be able to charge your Roborock during off-peak hours, helping to reduce your power bills and CO2 impact.

Available now on the S7 MaxV & coming soon to other models.#EarthDay pic.twitter.com/wAX9FFXFDF

