App-Store-Rankings sorgen für neue Kontroverse
Wegen der App-Store-Charts: Elon Musk kündigt Klage gegen Apple an
Elon Musk hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen Apple einleiten zu wollen. Der Unternehmer wirft dem iPhone-Hersteller vor, sein KI-Angebot systematisch zu benachteiligen. Konkret geht es um die Darstellung von Musks Grok-Assistent im App Store, wo ChatGPT derzeit den Spitzenplatz bei den kostenlosen Anwendungen belegt.
In einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform X äußerte Musk den Vorwurf, Apple verstoße gegen Wettbewerbsregeln, indem es anderen Anbietern den ersten Platz in den App-Store-Charts faktisch verwehre. Es sei, so Musk, unmöglich, den Spitzenrang zu erreichen, solange Apple die Integration von OpenAIs ChatGPT bevorzuge. Als Konsequenz kündigte Musks KI-Unternehmen xAI eine sofortige Klage an.
Wenig Belege, viel Kritik
Belege für seine Vorwürfe legte Musk bislang nicht vor. Nutzer auf X wiesen zudem darauf hin, dass im Januar mit „DeepSeek“ eine andere KI-Anwendung kurzzeitig auf Platz eins der App-Store-Charts stand, und dies erst nach Bekanntwerden von Apples Kooperation mit OpenAI, die Siri künftig ermöglichen soll, komplexe Fragen an ChatGPT weiterzuleiten.
Musk bemängelte darüber hinaus, dass seine Dienste Grok und X nicht im redaktionell kuratierten Bereich „Must Have“ des App Stores erscheinen. Neben ChatGPT wird dort auch Googles Gemini erwähnt, das allerdings derzeit nur in den hinteren Plätzen der allgemeinen Charts zu finden ist.
Grok Imagine: Neue Funktionen, neue Kontroversen
Parallel zu Musks Kritik an Apple hat sein Unternehmen xAI die Bilderzeugungsfunktion Grok Imagine überraschend für alle Nutzer freigegeben. Noch vor wenigen Tagen war das KI-Tool zahlenden Abonnenten der Tarife „SuperGrok“ und „Premium+“ vorbehalten. Die Öffnung dürfte als Versuch gewertet werden, Groks Reichweite im Wettbewerb mit anderen KI-Anbietern zu steigern.
„Grok Imagine“ erlaubt die Erstellung statischer Bilder und kurzer Videos direkt aus Texteingaben. Dabei wird ein kontinuierlicher Bildstrom erzeugt, aus dem Nutzer einzelne Motive auswählen und per Knopfdruck animieren können. Die Inhalte lassen sich zudem direkt auf dem Gerät speichern. Kritik gibt es an einem sogenannten „Spicy-Modus“, der potenziell nicht jugendfreie Inhalte generieren kann, ohne verbindliche Altersverifikation.
Er sollte die Firma einfach verkaufen, ohne ihn nutzen es die Leute vielleicht mehr. Grok kann immerhin „Löse: 5.9 = x + 5.11“ richtig beantworten, im Gegensatz zu ChatGPT.
Ich habe deine Gleichung gerade mal ChatGPT 5 gegeben und das Ergebnis war korrekt (0,79). Und es war das normale Modell ohne Thinking. Es hat auch nicht automatisch entschieden nachzudenken. Die Antwort kam innerhalb von ca. 1-2 Sekunden.
Ich habs nur mit der Gratisversion ohne Registrierung probiert, die scheitert dran und ändert bei mehrmaligem Nachfragen ständig die Meinung (teils korrekt, teils wieder falsch).
Hapemes gerade eben auch mit der kostenfreien Variante von ChatGPT nachgestellt und auch bei mir wurde das korrekte Ergebnis ausgeworfen.
* Habe es…
@koe: Also ohne eingeloggt zu sein? Eingeloggt hat man, glaube ich, auch ChatGPT 5 zur Verfügung.
Ich habs mal auf der Webseite eingegeben ohne eingeloggt zu sein. Tatsächlich ist das Ergebnis falsch. Ich habe nachgefragt welches Modell verwendet wird und die Antwort war GPT-4o.
@Sandro: ich habe mich da geirrt – sorry. Ich habe das nicht von ChatGPT sondern von Copilot lösen lassen. Da Copilot auf ChatGPT basieren soll, habe ich irrtümlich von ChatGPT gesprochen. Ich bitte möchte für meinen Fehler um Entschuldigung.
Interessanterweise habe ich die richtige Lösung erhalten, indem ich in Safari auf meinem iPad Microsoft Bing als Suchmaschine ausgewählt habe und einfach ins normale Suchfeld „löse: 5,9 = x+5,11“ eingegeben und dann (neben Alle) auf „[Logo Copilot] Suchen“ geklickt habe. Die korrekte Antwort 0,79 wurde unverzüglich ausgegeben. Öffne ich in der Suchmaschine jedoch Copilot direkt, so rechnet Copilot falsch und korrigiert erst auf Hinweis, dass das Ergebnis falsch ist. Im zweiten Versuch klappt es und Copilot gibt sogar eine Erklärung für den ersten Fehlversuch.
Claude Sonnet 4 hat es auch gelöst, allerdings hat er sich bei den ersten beiden Versuchen verrechnet, sich aber selbst kontrolliert und verbessert ;-)
Liegt daran, das ChatGPT vergisst, oder teilweise, das es einen Taschenrechner besitzt( wenn nicht von dir ausgeschaltet) erinnere ihn dran ala „nutze deinen Taschenrechner“) dann klappt es auch. Ohne Taschenrechner fällt das nicht unter das Wissen einer KI.
Aber das LLM von Grok kann nicht von 90 auf 100 korrekt hochzählen.
Kann er nur nicht sprachlich
Grok sagt mir „90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100“, ich glaub besser hätte ich’s auch nicht hingekriegt.
Recht hat er, und das know how das zu bewerten auch.
What?
Eher nicht …
Wer weiß….Er hat vielleicht recht.
Wieso gibt Apple nicht einfach im AppStore Downloadzahlen der Apps an, Mit Sortierfunktion der Charts: der Woche / des Monats.
Das wäre das beste.
Guckt euch doch mal die Bewertungen an:
Apps die auf Abo gewechselt sind haben noch immer eine top durchschnittliche Bewertung.
Wenn man aber nach neuste Bewertungen sortiert und durchscrollt: so viele negative…
Da bezweifle ich die Berechnung der Bewertungen.
Wahrscheinlich bewertet Apple absichtlich die 5 Sterne Bewertungen von vor 4 oder 5 Jahren höher als aktuelle 1 oder 2 Sterne Bewertungen.
Ich trau Apple da einfach nicht.
Apple und Google filtern Bewertungen raus, wenn auf einen Schlag viele negative kommen. Elon hat nicht ganz unrecht aber Elon ist in bleibt ein Stück Sch***e!
Weil Apple Bewertungen nach Nützlich sortiert. Bewertungen können bewertet werden.
Wenn man einmal das versteht versteht man auch total wieso die Bewertungen so angezeigt werden. Wie immer: Mit Bildung verschwinden auch Verschwörungsmythen
@franz:
Und wo sieht man wie oft eine Bewertung angeblich hilfreich ist und wie oft die negativ bewertet wurde?
Ach, das sieht nur Apple? Oh wie praktisch;)
Bitte bilde du dich mal weiter:
Schau dir die Anhörungen der big techs / Apple an. Schau dir die Gerichtsverfahren und was da alles raus kam.
Sogar von Steve Jobs…wie es ihm um den log in Effekt ging.
Oder Schiller der nicht weiß wie viel der AppStore an Geld abwirft:D :D
Die lügen sogar unter eid.
Aber wenn man das nicht sehen möchte.
Ist klar das man auch nur positiv über den AppStore und Apples Handhabung denkt mit dem Apple Vertrauensvorschuss. Ich bin nicht so naiv.
Vermutlich lock in Effekt. Algorithmen offenlegen. Kann mit niemand sagen, weshalb Apple seinen Nützlichkeitsalgo offen legen soll, youtube oder Twitter/X seinen Vorschlagsalgo aber nicht….
Da will sich keiner reinschauen lassen deswegen ist der eine nicht besser als der andere und nochmal deswegen soll musk nicht rumheulen…
Wenn die KI schrott ist, taucht sie halt auch nicht in den Charts auf
Elon ist halt Elon… poltern kann er (was uns Deutschen eigentlich gefallen müsste) – aber er setzt dann auch nicht immer alles um, weil er etwas anderes findet, was ihm wiederum gefällt.
iPhones hat er auch nicht aus seinen Unternehmen verbannt, nachdem sie ChatGPT integriert haben ;D
Aber sowieso: neutral betrachtet muss man sagen, dass Grok ziemlich gute Ergebnisse liefert – wenn Ende diesen Jahres Grok 5 kommt, dann wird das für ChatGPT immer spannender.
Nur dass Grok in erster Linie bei einer Frage in erster Linie erst einmal das raushaut was Elon für richtig hält ( siehe Quellcode )
Zuviele Linien :-)
LOL Ich werde deinen Scheiß trotzdem nicht nutzen, Elon. So ein gehirnamputierter Vollpfosten!
Habe X landen müssen, um etwas, für die Firma, zu kontrollieren und dabei wollte dies dumme KI wissen ob ich über 18 bin und habe ein selfie gemacht und bei 9 von 10 Versuchen ist diese Intelligenzbestie nicht in der Lage zu erkennen, das ich mit über 60 Jahren, wenig Haare auf dem Kopf, aber Vollbart, bestimmt schon Volljährig bin.
Soviel zur „Heiligen Kuh“ KI.
Wahrscheinlich hat es ihm gar nicht gefallen, dass er nicht so ne tolle Gold-Glas Dings da bekommen hat und nur sein Ex-Homie :D
Darum die kürzlich erfolgte Freigabe für mehr kostenlosen Content. Mal schauen was in den Charts passiert..
Tja. Grok nutzen nur die wenigsten. Elon heult einfach nur rum weil er so viel Geld in Sand gesetzt hat. Er weiß das es nie wieder reinkommen wird.
Ja Opa, leg dich wieder hin. Ich weiß, die machen nur Mist.
Ziemlich viele unterirdische Kommentare hier. Elon scheint für einige die perfekte Projektionsfläche für ihren Hass zu sein. Objektivität und Anstand gehen dann offensichtlich komplett verloren.
Haben wir uns von Elon persönlich abgeschaut. Er macht das gleiche mit Migranten, Menschen mit Handicap, ja sogar bei Menschen die nicht seiner Meinung sind
wirklich erschreckend.. aber mich wundert hier nix mehr
Japp, stimme dir zu. Das sind diejenigen gegen „Hass und Hetze“ im Metz und auf der Straße. So herablassende Kommentare gegen fremde Menschen…
Wirklich kennen tut ihn hier eh niemand. Nur die Nachrichten über ihn… Ohne tiefe Hintergründe. Eins ist klar. Er hat mehr Kohle verdient als die meisten hier. Also kann nicht alles falsch sein.
Hm, das den Kram immer weniger Leute nutzen, weils bessere Lösungen gibt, und deshalb das Scroing schlechter wird, scheint außerhalb der kognitiven Möglichkeiten des Genies zu liegen. Vielleicht sollte er es sich mal von Grok erklären lassen….
Lol, der Typ.
Beim Anteil der Geräte am Gesamtmarkt, welche überhaupt die direkte ChatGPT-Integration unterstützen (15 und höher, in Apple Intelligence enrolled Ländern), da kann er poltern und klagen wie er mag und wird nichts erreichen in Richtung Antitrust, wie soll das denn gegeben sein. Da müsste schon rauskommen, dass die Installbase von Grok auf älteren Geräten signifikant höher ist, als den aktuellen.
Das Crybaby verträgt halt mal wieder nicht, dass ihm SamA gerade gut Kontra gibt und schlägt mal wieder wild um sich um OpenAI anzukacken wann immer es geht.
Und ich sage nicht, dass Grok schlecht ist, die Echtzeitinfos sind z.B. ja echtes Alleinstellungsmerkmal und nutze ich auch gern.
Das die Premiumkosten (falls man vom Gratisplan upgraden will oder muss) im Vergleich „selbstbewusst“ oder anders gesagt überzogen sind, hilft sicher auch nicht.