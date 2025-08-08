Bildgenerator Grok Imagine für alle Nutzer kostenlos

Gestern haben wir noch darüber berichtet, dass die neu in den KI-Chatbot Grok integrierte Option zum Erstellen von Bildern und Videos nur für Nutzer verfügbar ist, die für die Abo-Modelle „SuperGrok“ und „Premium+“ bezahlen. Über Nacht hat sich das geändert: Jetzt haben alle Nutzer die Möglichkeit, die in die Grok-App integrierte Funktion „Grok Imagine“ zu verwenden.

Grok Imagine is now free for everyone in the Grok app try it today and share your creations with us in the replies. something magical might happen ✨ pic.twitter.com/9YOIpIwgrb — X (@X) August 7, 2025

Hinter Grok steht das Unternehmen xAI des Tesla- und X-Eigners Elon Musk. Und wenn man weiß, wem die KI-Plattform gehört, wundert man sich vermutlich auch nicht mehr über die Freizügigkeit, die dort herrscht. Besonders viel Aufmerksamkeit zieht hier gerade die Möglichkeit auf sich, die Art der Bildeinstellung nicht nur durch konkrete Texteingaben, sondern auch per Knopfdruck zu beeinflussen.

Umstrittener „Nicht jugendfrei“-Modus

Ein sogenannter „Spicy-Modus“ sorgt hier dafür, dass man auch ohne verlässliche Altersüberprüfung Inhalte generieren kann, die nichts für jüngere Altersgruppen sind. Wie es scheint, greift zwar ein Moderations-Automatismus ein, wenn die generierten Bilder oder Videos zu freizügig sind, dies jedoch keineswegs zuverlässig.

Unabhängig von Kritik und Diskussionen sollte man den neuen Modus von Grok allerdings durchaus mal gesehen haben. „Grok Imagine“ wird als schnellste und beste KI-Bilderstellung beworben. Mit Blick auf die Qualität lässt sich auf die Schnelle kein Urteil fällen, die Geschwindigkeit, mit der die KI arbeitet, ist allerdings in der Tat enorm.

Endlos-Automatismus für neue Bilder

Grok beschränkt sich auch nicht darauf, nur ein oder zwei Entwürfe zu produzieren, sondern generiert die Bilder auf eine Anforderung hin quasi als endlos scrollbare Seite. Wählt man eines der Ergebnisse aus, so werden davon abgeleitet direkt weitere Bilder generiert und man hat jeweils die Möglichkeit, das statische Bild per Knopfdruck in ein kurzes Video umzuwandeln.

In die Grok-App integriert findet sich eine Favoritenfunktion zum Sammeln von Bildern und Videos. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, die Dateien direkt in die Foto-App des iPhones zu laden.