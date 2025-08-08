iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 754 Artikel

Mit beeindruckender Leistung

Bildgenerator Grok Imagine für alle Nutzer kostenlos
28 Kommentare 28

Gestern haben wir noch darüber berichtet, dass die neu in den KI-Chatbot Grok integrierte Option zum Erstellen von Bildern und Videos nur für Nutzer verfügbar ist, die für die Abo-Modelle „SuperGrok“ und „Premium+“ bezahlen. Über Nacht hat sich das geändert: Jetzt haben alle Nutzer die Möglichkeit, die in die Grok-App integrierte Funktion „Grok Imagine“ zu verwenden.

Hinter Grok steht das Unternehmen xAI des Tesla- und X-Eigners Elon Musk. Und wenn man weiß, wem die KI-Plattform gehört, wundert man sich vermutlich auch nicht mehr über die Freizügigkeit, die dort herrscht. Besonders viel Aufmerksamkeit zieht hier gerade die Möglichkeit auf sich, die Art der Bildeinstellung nicht nur durch konkrete Texteingaben, sondern auch per Knopfdruck zu beeinflussen.

Umstrittener „Nicht jugendfrei“-Modus

Ein sogenannter „Spicy-Modus“ sorgt hier dafür, dass man auch ohne verlässliche Altersüberprüfung Inhalte generieren kann, die nichts für jüngere Altersgruppen sind. Wie es scheint, greift zwar ein Moderations-Automatismus ein, wenn die generierten Bilder oder Videos zu freizügig sind, dies jedoch keineswegs zuverlässig.

Unabhängig von Kritik und Diskussionen sollte man den neuen Modus von Grok allerdings durchaus mal gesehen haben. „Grok Imagine“ wird als schnellste und beste KI-Bilderstellung beworben. Mit Blick auf die Qualität lässt sich auf die Schnelle kein Urteil fällen, die Geschwindigkeit, mit der die KI arbeitet, ist allerdings in der Tat enorm.

Grok Imagine

Endlos-Automatismus für neue Bilder

Grok beschränkt sich auch nicht darauf, nur ein oder zwei Entwürfe zu produzieren, sondern generiert die Bilder auf eine Anforderung hin quasi als endlos scrollbare Seite. Wählt man eines der Ergebnisse aus, so werden davon abgeleitet direkt weitere Bilder generiert und man hat jeweils die Möglichkeit, das statische Bild per Knopfdruck in ein kurzes Video umzuwandeln.

In die Grok-App integriert findet sich eine Favoritenfunktion zum Sammeln von Bildern und Videos. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, die Dateien direkt in die Foto-App des iPhones zu laden.

08. Aug. 2025 um 18:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Im Vergleich zu ChatGPT bekomme ich bei Grok immer nur Mist raus.

  • Ganz objektiv betrachtet ist es einfach ein gutes Produkt

  • Vielleicht bin ich zu doof, aber bei mir zeigt die App immer Upgrade zum Preis von 35€/Monat?
    Mach ich etwas falsch?

  • Finde mit passender altersüberprüfung sollte es möglich sein diese Moderation zu lassen. Warum auch nicht

  • Gibt es objektive Tests, die die verschiedenen Bildgeneratoren vergleichen?

  • Erst Exklusivität, dann Massenware. Klingt nicht nach Strategie – klingt nach Reaktion

  • Leider nicht kostenlos. Nach einigen erzeugten Bildern wird man aufgefordert, ein Abo abzuschließen und er kommen keine neu generierten Bilder. Also ein fach nur ein begrenzter Testmodus

  • Also durch überspringen einfach nutzen, oder Finger weg? Hmmm…!

  • Der schnellste für Bilder sicher nicht.
    Hunyuan Image 2.0 macht es in Echtzeit (also innerhalb Millisekunden) während dem tippen. In ähnlicher Qualität wie das von Grok

