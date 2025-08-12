Apple Maps: Ladevorgang künftig direkt aus der Karten-App starten

Gute Nachrichten für E-Auto-Piloten: Noch im Laufe des Monats ermöglicht eine neue Funktion in Apple Maps das direkte Starten von Ladevorgängen für Elektrofahrzeuge. In Zusammenarbeit mit dem Datendienstleister CIRRANTIC wird das sogenannte Charging Wallet in Apples Karten-App integriert.

Der Dienst soll es vereinfachen, Ladesäulen zu finden, verfügbare Tarife zu vergleichen, den Ladevorgang zu starten und direkt über Apple Pay oder andere Zahlungsmethoden zu bezahlen, ohne App-Wechsel oder separate Registrierung.

Transparenz beim Preis und einfache Bedienung

Nutzer wählen über Apple Maps eine Ladestation aus, tippen auf „Laden“ und können den passenden Ladepunkt samt gewünschtem Angebot auswählen. Anschließend wird der Ladevorgang autorisiert und kann durch Einstecken des Kabels beginnen. CIRRANTIC zufolge bündelt das Charging Wallet alle verfügbaren Ladeoptionen an einer Station, etwa Ad-hoc-Angebote, Lade-Abonnements oder Sondertarife. Preisangaben sollen dabei transparent ausgewiesen werden. Auch eine automatische Rechnungsstellung und ein Echtzeit-Überblick über den Ladevorgang sind Teil des Angebots.

Die Bezahlung ist laut Anbieter flexibel: Neben Apple Pay stehen je nach Plattform weitere Optionen zur Verfügung, darunter auch die Abrechnung über die Mobilfunkrechnung.

Auch über Moovility-App nutzbar

Für Betreiber von Ladepunkten und Mobilitätsdienste eröffne die Integration neue Möglichkeiten, erklärt CIRRANTIC. So könnten Ladeangebote an bestehenden Stationen deutlich sichtbarer gemacht und neue Nutzergruppen über verschiedene Plattformen hinweg erschlossen werden. Auch die Umsetzung dynamischer Preismodelle sowie die Reduzierung des Betreuungsaufwands für Kunden würden durch die automatisierten Abläufe vereinfacht.

Zum Start ist das Charging Wallet in Apple Maps an Stationen von CITYWATT, JOLT Energy, da emobil und illwerke vkw in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden verfügbar. Weitere Anbieter sollen folgen. Zusätzlich ist das System auch über die Moovility-App nutzbar.