Grok Imagine: Neu KI-Funktion von X verfügt über Erwachsenenmodus

Zahlenden Nutzern von X steht mit „Grok Imagine“ eine neue Funktion zur Verfügung, die es erlaubt, direkt in der iOS-App von X mithilfe von künstlicher Intelligenz Bilder und Videos zu generieren. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei der sogenannte „Spicy Mode“, der auch das Erstellen sexuell expliziter Inhalte ermöglicht.

„Grok Imagine“ ist Bestandteil der von X angebotenen Abo-Modelle „SuperGrok“ und „Premium+“. Die Funktion kann nicht nur Bilder, sondern auch kurze Videos von bis zu 15 Sekunden Länge auf Basis von Text- oder Bildvorgaben erstellen. Sucht man auf der Kurznachrichtenplattform nach „Grok Imagine“, so finden sich zahlreiche durchaus eindrucksvolle Beispiele, darunter etliche Videos, die von der KI auf Basis alter Fotovorlagen generiert wurden.

Grok Imagine has brought some of my favorite photos of my mom to life and I’m still blown away.

She passed away early 2002 so to see still photos of her accurately animated like this is especially moving.

This one is from the early 70s before I was born. Truly amazing. pic.twitter.com/SsfucqYajs

— Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) August 5, 2025