Neue Lidl Connect-Tarife starten: Unbegrenztes Datenvolumen ab 10 Euro

Lidl Connect, die Mobilfunkmarke des gleichnamigen Lebensmittel-Discounters, bietet ab sofort neue Mobilfunktarife an, die unter dem Namen „Unlimited On Demand Tarife“ vermarktet werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und ist zunächst bis zum 8. Oktober befristet. Nutzer können das gebuchte Datenvolumen nach Verbrauch jederzeit in 1-GB-Schritten über die Lidl-App oder im Web erweitern, ohne zusätzliche Kosten.

Zur Auswahl stehen drei Varianten: Für 9,99 Euro gibt es den Tarif S mit 20 GB und maximal 50 Mbit/s im Download. Tarif M kostet 14,99 Euro und umfasst 40 GB bei bis zu 100 Mbit/s. Im Tarif L stehen 80 GB zur Verfügung, die mit bis zu 150 Mbit/s genutzt werden können. Die Uploadgeschwindigkeit beträgt in allen Tarifen maximal 25 Mbit/s. Alle drei Optionen beinhalten eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-weites Roaming. Nicht genutzte Inklusivleistungen verfallen am Ende des vierwöchigen Abrechnungszeitraums.

Mehr Volumen als bei der Konkurrenz

Das Konzept ähnelt dem seit Frühjahr verfügbaren Angebot von Aldi Talk, bei dem ebenfalls Datennachbuchungen ohne Aufpreis möglich sind. Im direkten Vergleich bietet Lidl Connect mit 20, 40 und 80 GB jedoch größere Einstiegspakete als der Wettbewerber, bei dem die Datenpakete bei 15, 30 und 60 GB liegen. Preislich und hinsichtlich der Surfgeschwindigkeit unterscheiden sich die beiden Angebote nicht.

Aldi Talk: Unbegrenztes Datenvolumen ab 10 Euro

Voraussetzung für die Nutzung im 5G-Netz ist ein entsprechendes Endgerät sowie Netzverfügbarkeit am Aufenthaltsort. In Regionen ohne 5G erfolgt die Verbindung über das LTE-Netz von Vodafone. Die Tarife lassen sich zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums kündigen.

Bestehende Smart-Tarife bleiben verfügbar

Neben den neuen „Unlimited On Demand Tarifen“ bleiben die bekannten Smart-Tarife des Discounters weiterhin buchbar. Diese bieten ein geringeres Datenvolumen und eine niedrigere Grundgebühr. Ob Lidl Connect die neuen Tarife auch nach Ablauf der Aktionsfrist dauerhaft anbieten wird, ist derzeit offen. Der Anbieter weist im aktuellen Prospekt jedoch ausdrücklich auf den befristeten Aktionszeitraum hin. Allerdings: Auch Aldi Talk startete die Unlimited-Tarife zunächst befristet bis zum 30. Juni, jetzt schrieben wir Mitte August und buchen lassen sich die neuen Tarife noch immer.