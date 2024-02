Web-App-Sperre: Apple steht neuer Ärger mit der EU ins Haus

Apples Entscheidung, die Verwendung von sogenannten „Progressiven Web-Anwendungen“ (PWA) innerhalb der Länder der Europäischen Union zu blockieren, sorgt für neuen Zündstoff im fortwährenden Disput zwischen Apple und der EU. Der Financial Times zufolge hat die Europäische Kommission die Vorbereitungen für eine formelle Untersuchung der Angelegenheit getroffen.

In einem ersten Schritt wurden demnach Entwickler darüber befragt, welche Auswirkungen Apples Entscheidung, die progressiven Web-Apps in den EU-Ländern zu blockieren, auf sie hat. Allgemein wird eine solche Anhörung als Vorstufe einer umfassenden Untersuchung der Angelegenheit angesehen.

Die EU-Kommission hat den Vorgang auf Anfrage der Financial Times hin bestätigt. Man befasse sich mit dem Problem der progressiven Web-Apps und könne bestätigen, dass entsprechende Anfragen an Apple und an App-Entwickler geschickt wurden, um Informationen für eine Bewertung zu sammeln.

Apple begründet die Einschränkung damit, dass die Maßnahme erforderlich sei, um die von der Europäischen Union mit dem Gesetz über digitale Märkte aufgestellten Forderungen zu erfüllen und gleichermaßen die Privatsphäre und die Daten der iPhone-Benutzer zu schützen, wenn neben Safari künftig auch andere Browser auf einen komplett eigenen Software-Unterbau setzen können.

Es wird Apple zumindest unterstellt, dass ein Teil der als Reaktion auf die vom 6. März an gültige Gesetzgebung angekündigten Maßnahmen darauf abzielt, Stimmung gegen die EU-Vorgaben zu machen und Entwicklern gleichzeitig die Inanspruchnahme der neuen Freiheiten zu erschweren.

Web-Apps ursprünglich als „Entwickler-Freiheit“ beworben

Mit den Einschränkungen im Bereich der Web-Anwendungen revidiert Apple eine noch unter Steve Jobs eingeführte Option, die nicht zuletzt auch von Apple selbst als Argument gegen den Vorwurf angeführt wurde, der App Store beschneide die Möglichkeiten der Entwickler.

Web-Apps boten die Möglichkeit, am App Store vorbei Anwendungen bereitzustellen, die sich optisch kaum von nativen Apps unterschieden haben, aber Funktionen bereitstellen konnten, die über den App Store selbst nicht zulässig waren. Zuletzt machte dies Option im Zusammenhang mit der Nutzung von Spiele-Plattformen wie GeForce Now oder Amazon Luna von sich Reden.