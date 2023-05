Amazon Luna: Prime-Mitglieder bekommen Fortnite auf ihr iPhone

Darüber hinaus stehen über Amazons Luna so genannte Channels bereit, die gegen zusätzliche Bezahlung den Zugriff auf spezifische Titel-Kataloge ermöglichen. Zum Monatspreis von 17,99 Euro gibt es im Ubisoft+-Kanal etwa Premium-Spiele wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Tom Clancy.

Nach der Verfügbarkeit über XBOX Cloud Gaming und Nvidias GeForce Now, kann Fortnite damit ab sofort auch über Amazon Luna gezockt werden. Auf den seit Herbst 2020 in den USA verfügbaren Spiele-Streaming-Dienst lässt sich seit dem 22. März auch aus Deutschland zugreifen.

