Funktionsverlust für Europäer: Apple schaltet Web-Apps ab

Viel war in den zurückliegenden Tagen darüber spekuliert worden, warum das iPhone unter iOS 17.4 plötzlich nicht mehr in der Lage war, auf seinem Homebildschirm abgelegte Web-Applikationen wie bislang auszuführen.

Progressive Web Applikationen (PWAs), also speziell vorbereitete Webseiten, die sich auf dem iPhone fast wie native Applikationen aus dem App Store anfühlen, versagten unter der Vorabversion des nächsten Betriebssystems plötzlich ihren Dienst. Unklar war bislang, ob dies auf einen Fehler in den Betaversionen von iOS 17.4 zurückzuführen oder das Ergebnis eines bewussten Eingriffs von Cupertino war.

iOS 17.4 mit gewollter Regression

Nun steht fest: Apple hat die Nutzung von Web-Applikationen auf europäischen iPhones bewusst unmöglich gemacht. Dabei verweist Apple auf das europäische Gesetz über digitale Märkte, den Digital Markets Act, und dessen Vorgaben, die die Beschneidung der vorhandenen Funktionalität unumgänglich gemacht hätten.

Die Vorgaben der Europäischen Union, alternative Browser zulassen zu müssen, würden Apple vor neue Security-Herausforderungen stellen, denen man unter anderem damit begegne, dass Web-Anwendungen nicht mehr vom System, sondern nur noch in den jeweiligen Browsern ausgeführt werden können.

PWAs: Wie native Apps auch in der Multitasking-Ansicht vertreten

Lesezeichen statt funktionsreicher Web-App

Anwender können zukünftig nur noch Lesezeichen auf dem iPhone-Homebildschirm speichern, die ihrerseits dann den Standard-Browser öffnen, haben aber nicht mehr die Möglichkeit, Webseiten analog wie installierte Applikationen aus dem App Store zu nutzen, also ohne den Browser-Rahmen und mit zusätzlichen Funktionen wie Push-Nachrichten, Vollbild-Darstellungen und erweiterten Hintergrundaktivitäten.

Bereits in der Vergangenheit musste sich Apple den Vorwurf gefallen lassen, progressive Web-Applikationen nur unzureichend zu unterstützen. Branchenbeobachter vermuteten, dass Apple in den immer fähiger werdenden Web-Anwendungen eine ernsthafte Konkurrenz für die über den App Store angebotenen Applikationen auszumachen schien und diese bewusst an der kurzen Leine führte. Nun können europäische iPhone-Anwender zukünftig gar keine Web-Anwendungen mehr vom Homescreen ihrer Geräte aus ausführen.