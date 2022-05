Fortnite fürs iPhone startet offiziell auf GeForce Now

GeForce Now bietet drei verschiedene Optionen zur Nutzung. Neben einem mit zahlreichen Einschränkungen versehenen kostenlosen Basiskonto gibt es Abos zu Halbjahrespreisen von 49,99 Euro oder 99,99 Euro, die mit unterschiedlichen Leistungsdaten verbunden sind. Teilnehmer am Beta-Programm erhalten eine der kostenpflichtigen Abo-Optionen für drei Monate kostenlos, für weitere Infos müssen sich diese Nutzer beim NVIDIA-Kontoportal anmelden.

Wer Fortnite bereits gespielt hat und über ein Konto bei Epic Games verfügt, kann dieses mit GeForce Now verknüpfen, sodass er sich beim Start einer Fortnite-Sitzung über GeForce Now nicht jedesmal zusätzlich mit dem Epic-Games-Konto anmelden muss. Weitere Infos dazu gibt es hier .

Das Battle-Royal-Spiel „Fortnite“ steht jetzt für alle Nutzer von Mobilgeräten über GeForce Now zur Verfügung. Das von NVIDIA betriebene Spiele-Streaming-Angebot hatte die Adaptierung für Smartphones und Tablets bereits vor einiger Zeit an den Start gebracht, zunächst jedoch noch im Rahmen eines geschlossenen Beta-Programms betrieben.

