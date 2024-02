Oraimo-Netzteile günstig: Bestpreis auch für das 165-Watt-Modell

Den Anbieter Oraimo haben wir ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder im Zusammenhang mit Sonderpreise für Netzteile erwähnt. Aktuell ist es mal wieder soweit, allem voran ist gerade das erst seit wenigen Wochen erhältliche Oraimo Schnellladegerät mit 165 Watt Gesamtleistung zum bisherigen Bestpreis erhältlich.

Mit dem Aktionscode 6JXJPB7A könnt ihr den ohnehin schon reduzierten Kaufpreis für das Multi-Ladegerät weiter drücken, sodass beim Kaufabschluss über Amazon am Ende nur noch 43,99 Euro fällig werden. Offiziell findet sich das Netzteil mit einem Preis von 79,99 Euro gelistet. Ein Schnellladekabel von USB-C auf USB-C ist dabei im Lieferumfang enthalten.

Oraimo setzt bei seinem 165-Watt-Ladestecker auf GaN-Technologie, was sich durch die kompakten Abmessungen des mit zwei USB-C- und einem USB-A-Ladeanschlüssen ausgestatteten Zubehörs bemerkbar macht. Die maximale Leistungsabgabe über USB-C liegt mit einem angeschlossenen Gerät bei 140 Watt. Mit 7,4 x 7,4 x 3,1 Zentimetern ist das xZubehör ebenso groß wie das bereits seit vergangenem Jahr erhältliche 120-Watt-Modell des Herstellers.

120 Watt mit vier Ladeports für 29,99 Euro

Oraimo bietet darüber hinaus auch eben dieses 120-Watt-Netzteil zu einem neuen Bestpreis an. Hier muss man den 20-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktivieren und zudem den Aktionscode IH9H3SEN an der Amazon-Kasse eingeben. Daraus resultiert ein Kaufpreis von nur noch 29,99 Euro.

In der 120-Watt-Version bietet das Netzteil Anschlüsse für insgesamt vier zu ladende Geräte, davon dreimal USB-C und einmal USB-A. Die maximale Ladeleistung über einen einzelnen Anschluss beträgt 100 Watt.

20 Watt USB-C-Netzteil für 3,27 Euro

Darüber hinaus verschleudert Oraimo seine einfachen 20-Watt-USB-C-Adaper mit stetig weiter fallenden Preisen. Wenn ihr hier den Aktionscode EC6EWE79 and er Kasse verwendet, fallen für das 2er-Pack nur noch 6,54 Euro an – ihr bezahlt also gerade mal 3,27 Euro pro Adapter.