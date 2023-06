WeatherPro mit falschen Werten: „Kälteperiode“ vorausgesagt

Die einst von WeatherPro beworbene Version 5.0 sollte neben einer umfassenden optischen Überarbeitung auch einen besonderen Schwerpunkt auf die Funktion der App auf der Apple Watch legen. Immerhin wurde die zuvor entfernte Unterstützung für die Apple-Uhr zwischenzeitlich wieder zurückgebracht. Von der für iOS-Nutzer angekündigten öffentlichen Beta-Version von WeatherPro 5.0 war bis heute allerdings nichts zu sehen und die neuen Besitzer hüllen sich bezüglich ihrer Pläne in dieser Hinsicht in Schweigen.

Der merkwürdige Fehler in der Vorhersage gründet wohl auf einem allgemeinen Problem mit den Wetterdaten der MeteoGroup. Auch die über deren Webseite abrufbaren Wettervorhersagen zeigen momentan diese „Kälteperiode“ an. Andere Wetter-Apps wie etwa Apples Wetter-Anwendung sowie die Konkurrenz von Meteoblue oder DWD Warnwetter präsentieren da deutlich realistischer anmutende Werte.

Wenn ihr die Wetter-App WeatherPro in Verwendung habt, trifft euch beim Blick auf die Vorschau für die nächste Woche möglicherweise der Schlag. Ganz egal wo ihr schaut, mehr als 8 oder 9 Grad Temperatur will euch die Anwendung nicht zugestehen. Erst vom 7. Juli an finden sich dann wieder realistische Temperaturprognosen in der App.

