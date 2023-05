Wetter-App Meteoblue wird hübscher und verbessert Wetterwarnungen

Auf die Wetter-App Meteoblue haben wir ja in der Vergangenheit schon hier und da hingewiesen. Mit der nun verfügbaren Version 1.8 haben die Entwickler eine Option integriert, die mit dem aus unserer Sicht bislang einzig störenden Punkt in der Anwendung aufräumt. Die unruhigen Hintergrundgrafiken lassen sich jetzt ausblenden und durch eine neutrale Farbfläche ersetzen.

Die entsprechenden Schalter findet ihr nach dem Update auf die aktuelle Version in den Einstellungen der App.

Obendrauf steht in der Ortssuche von Meteoblue ein neuer Reiter bereit, in dem man gezielt hinterlegen kann, für welche Orte und ab welcher Warnstufe man Wetterwarnungen erhalten will. Ihr könnt hier eine separate Ortsliste pflegen und die Warnstufen durch Antippen der Farbpunkte zu den jeweiligen Einträgen festlegen.

Als von uns immer wieder gerne erwähntes und besonderes Feature bietet Meteoblue mit der Funktion where2go die Möglichkeit, seine Ausflüge auf einfache Weise unter Einbeziehung der Wetterprognosen zu planen. Man gibt den gewünschten Zeitraum und Radius um den aktuellen Ort ein und bekommt direkt angezeigt, wo man voraussichtlich die besten Wetterverhältnisse vorfinden wird.

App zeigt auch Vorhersage-Wahrscheinlichkeit an

Auf eine weitere Besonderheit der App, die uns bislang entgangen war, hat ifun.de-Leser Dr. X aufmerksam gemacht. In der Wetterübersicht zeigt ein Farbbalken neben den Temperaturangaben die Treffer-Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Vorhersage an. Die Abstufung erfolgt hier in 20-Prozent-Schritten von Rot über Orange und Gelb bis hin zu Hell- und Dunkelgrün – Letzteres bedeutet dann, dass die Vorhersage mit wohl 100-prozentiger Genauigkeit eintreffen wird.

Meteoblue lässt sich für das iPhone und iPad optimiert kostenlos laden und wird durch Werbeeinblendungen finanziert. Gegen einen In-App-Kauf von 2,99 Euro im Jahr lässt sich die Anwendung vollkommen werbefrei als Premiumversion nutzen.