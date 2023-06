Smarthome-Kameras und Steckdosen als Stromwächter verwenden

Wir haben uns mal mit der Frage befasst, welche Möglichkeiten es gibt, in Verbindung mit dem iPhone eine Funktion zur Stromüberwachung zu realisieren. Ziel ist es, per Push-Mitteilung alarmiert zu werden, wenn beispielsweise die Steckdose am Gefrierschrank oder auch die komplette Stromversorgung ausfällt.

Nachdem ein im Haus installiertes Gerät während eines Stromausfalls in der Regel nicht mehr um Hilfe rufen und man zudem nicht ausschließen kann, dass auch der heimische Internetanschluss in Mitleidenschaft gezogen ist, bleibt eine Cloud-Lösung als einzige Option. Alternativ zu den diversen in diesem Bereich verfügbaren Bastelprojekten sind wir bei den beispielsweise in HomeKit-Kameras und Schaltsteckdosen integrierten Standardfunktionen hängen geblieben. Für weitere Ideen und Erfahrungsberichte stehen die Kommentare aber jederzeit offen.

Bei HomeKit-Kameras Standard

Wer eine HomeKit-Kamera „übrig“ oder sowieso in Betrieb hat, kann die Alarmfunktion an deren Stromversorgung koppeln. In den Kamera-Einstellungen der Home-App habt ihr im Bereich „Status und Mitteilungen“ die Möglichkeit, die Funktion „Benachrichtigen, wenn die Kamera offline schaltet“ zu aktivieren. Sobald die Kamera nicht mehr erreichbar ist, weil beispielsweise ihre Stromverbindung getrennt wurde, bekommt ihr dann automatisch einen entsprechenden Hinweis als Push-Mitteilung der Home-App zugestellt.

Lidl-Steckdosen warten 30 Minuten

Eine günstigere und ebenfalls einfach und schnell realisierbare Möglichkeit, eine solche Alarmfunktion zu realisieren, bietet sich im Zusammenspiel mit den Smarthome-Schaltsteckdosen verschiedener Anbieter. Hier sind die Ergebnisse allerdings sehr unterschiedlich. So ist ohnehin nur ein Teil der Steckdosen im einer entsprechenden Funktion ausgestattet und teils machen die daran gebundenen Bedingungen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.

Der linke Screenshot stammt aus der App Lidl Home und weist darauf hin, dass bei den Schaltsteckdosen von Lidl mit einem zeitlichen Versatz von rund 30 Minuten zu rechnen ist. Damit lässt sich in der Regel noch leben und man hat hier dann gleichzeitig auch die Sicherheit, dass es sich um einen gravierenden Ausfall und nicht nur ein kurze Störung handelt.

Rechts im Bild seht ihr die Hinweise in Verbindung mit der Nutzung dieser Funktion bei den Elesion-Steckdosen von Pearl. Die wenig konkrete Einschränkung, dass man bei Geräten „mit geringem Stromverbrauch“ erst nach acht Stunden einen Hinweis erhält, schließt eine Nutzung für die von uns angedachten Zwecke generell aus.

myStrom WiFi Switch flott und zuverlässig

Die besten Erfahrungen mit Blick auf die Verwendung einer Schaltsteckdose als Stromwächter haben wir mit dem dann allerdings auch ein ganzes Stück teureren WiFi Switch von myStrom gemacht. Hier waren unsere Test-Benachrichtigungen stets nach spätestens zehn Minuten auf dem iPhone.

Die myStrom-Steckdose bietet umfangreiche Optionen zur Konfiguration, dazu zählt beispielsweise eine Schaltersperre gegen versehentliches Abschalten durch den Hardware-Taste und vor alle die Möglichkeit, sich gezielt im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen benachrichtigen zu lassen – dazu zählt insbesondere dann der Hinweis, dass das Gerät offline gegangen ist.