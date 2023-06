Meta will App-Downloads über Facebook anbieten

Meta will dem Bericht zufolge noch in diesem Jahr erste Tests auf Android-Ebene starten. Die Apps werden dabei direkt auf den Facebook-Servern vorgehalten und können beim Aufruf entsprechender Werbebanner geladen werden, ohne dass die Nutzer hierfür in den Google Play Store weitergeleitet werden. Die Entwickler der Apps sollen in diesem Zusammenhang nicht nur von der zusätzlichen Verbreitungsmöglichkeit, sondern auch finanziell profitieren. Meta habe zudem zumindest zu Beginn keine Pläne, die bei Apple und Google übliche Provision für Kauf- oder Abo-Preise von den Entwicklern zu verlangen. Im Umkehrschluss müssen sich aber auch die Entwickler um die Integration eines Bezahlsystems ihrer Wahl kümmern.

Gegenüber dem Magazin The Verge hat ein Facebook-Sprecher entsprechende Pläne bestätigt. Man sei seit jeher daran interessiert, Entwickler dabei zu unterstützen, ihre Apps zu vertreiben. Neue Möglichkeiten würden mehr Wettbewerb in diesen Bereich bringen. Entwickler hätten die Möglichkeit verdient, ihre Apps auf zusätzlichen Wegen einfach zu den Nutzern zu bringen.

Der Meta-Konzern trägt sich mit Überlegungen, Facebook in Richtung eines alternativen App Stores zu erweitern, der dann mit den offiziellen Angeboten von Apple und Google konkurriert. Die Grundlage hierfür soll das im vergangenen Jahr von der EU verabschiedete Gesetz über digitale Märkte schaffen, das unter anderem vorsieht, dass Nutzer von iOS- und Android-Geräten ihre Apps auch aus anderen Quellen als den App Stores von Apple und Google beziehen können. Die Regelung soll im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten.

