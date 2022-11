Meldungen, die per Cell Broadcast ausgespielt werden, erreichen stets alle eingebuchten Nutzer einer Funkzelle und lassen so die Ausspielung regional begrenzter Warnmeldungen zu. Antworten auf die häufigsten Fragen zu Cell Broadcast hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf dieser Webseite zusammengetragen. Über den bundesweiten Warntag informier die Sonderseite warnung-der-bevoelkerung.de .

Die deutschen Netzbetreiber sind bereit für den bundesweiten Warntag am 8. Dezember und werden die Bevölkerung dann erstmals gemeinsam über das sogenannte „Cell Broadcast“-System warnen, das Smartphone-Nutzer auch ohne anliegende Internetverbindung über Katastrophen-Situationen informieren kann und sich, stark vereinfacht, am ehesten mit der Zustellung einer Sammel-SMS vergleichen lässt.

Am 8. Dezember um 11 Uhr Warnungen per SMS: Netzbetreiber aktivieren Cell Broadcast

