Katastrophen-Warnungen per Cell Broadcast: Grünes Licht für DE-Alert aus Bonn

Die Deutsche Telekom sieht sich für das Ausspielen von Katastrophen-Warnmeldungen per sogenanntem Cell Broadcast bestens gerüstet und hat heute erklärt startklar für den von der Politik geforderten Informationsdienst zu sein, der Mobilfunknutzer auch ohne vorhandene Internetverbindung erreichen kann.

Die bundesweite Einführung von „Cell Broadcast“-Warnmeldungen war durch die Bundesregierung nach den Ausnahmesituationen im Sommer 2020 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschlossen worden, in denen die Bevölkerung nur verspätet, unzureichend und teilweise gar nicht auf massive Hochwasserlagen aufmerksam gemacht wurde.

Warntag am 8. Dezember

Einem ersten Test soll das neue „Cell Broadcast“-System am bundesweiten Warntag unterzogen werden, der in diesem Jahr in gut drei Monaten, am 8. Dezember stattfinden wird. Geplant ist, dass die „Cell Broadcast“-Warnmeldungen bestehende Systeme wie etwa die Katastrophenschutz-Apps NINA und Katwarn in Extremsituationen unterstützen und so auch in all jenen Regionen die Menschen erreichen, die bereits vom Internet getrennt wurden.

Warntag erst im Dezember: Warnungen per SMS erst ab Februar 2023

Die Telekom selbst testet ihre Implementierung von „Cell Broadcast“ bereits seit dem Sommer in den Regionen Bonn und Nürnberg und arbeitet eng mit den Herstellern populärer Endgeräte zusammen, um die Kompatibilität des genutzten Standards mit den neuesten Smartphones sicherzustellen.

„funktioniert wie Radio“

Nach Angaben des Bonner Netzbetreibers seien die über die Funkmasten ausgespielten Warnmeldungen am ehesten mit klassischen Radio-Signalen zu vergleichen. Mit „Cell Broadcast“ könne man jedes empfangsbereite Smartphone erreichen, das in die jeweilige Funkzelle eingeloggt sei, ohne dass die Geräte aktiv nach entsprechenden Signalen Ausschau halten müssten. Zur europäischen Einordnung erklärt die Telekom: