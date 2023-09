Warntag erfolgreich: Warnsysteme arbeiten zuverlässig

So hat das BBK eine Umfrage zum bundesweiten Warntag 2023 geschaltet, die anonym beantwortet werden kann und die Behörde darüber informieren soll auf welchen Kanäle Warnungen registriert und zugestellt wurden. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig, zur Beantwortung werden etwa 10 Minuten Freizeit benötigt – allerdings kann das Ausfüllen jederzeit auch wieder abgebrochen werden.

„Die Warnung der Bevölkerung ist wichtig, damit im Katastrophenfall Menschenleben gerettet werden. Der heutige Bundesweite Warntag war wieder ein Erfolg! Die Vielfalt unserer Warnmittel wurde gleichzeitig ausgelöst, hat die Bevölkerung erreicht und gewarnt. Wir sammeln nun die Rückmeldungen aus den Ländern, Kreisen und kreisfreien Städten und werten sie gemeinsam mit den Erfahrungsberichten der Bevölkerung aus. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen an unserer Umfrage teilnehmen und ihre Erfahrungen zum Warntag mit uns teilen, um so von Jahr zu Jahr immer besser werden zu können.“

Insert

You are going to send email to