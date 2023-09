iPhone-Umfrage 2023: Welches iPhone-15-Modell kauft ihr?

Morgen gehen die neuen iPhone-Modelle in den Vorverkauf. Wie in jedem Jahr interessieren uns um Vorfeld des Marktstartes eure Pläne diesbezüglich. Seid ihr in diesem Jahr dabei? Gibt es bereits Präferenzen was Modell-Typ, Farbe und Speichergröße angeht? Oder macht ihr vielleicht einen Bogen um das iPhone 15 und wartet darauf, was Apple 2024 im Angebot hat?

Um hier ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen möchten wir euch darum bitten, der kurzen Umfrage die wir bei Google aufgesetzt haben eure Stimme zukommen zu lassen. Dabei müsst ihr in der überschaubaren iPhone-Umfrage 2023 eigentlich nur einmal klicken. Folgt dem Link, wählt euer Wunschgerät aus und tippt anschließend auf „Absenden“.

58 Modell-Varianten im Angebot

Insgesamt bietet Apple in diesem Jahr 58 Kombinationen aus iPhone-Modell, Speichergröße und Farbe an. Vom 949 Euro günstigen iPhone 15 mit 128 GB bis hin zum iPhone 15 Pro Max mit einem Speicher in Höhe von 1 TB zum Preis von 1.949 Euro.

In diesem Jahr bietet Apple alle Modellvarianten gleichzeitig zur Vorbestellung an und verzichtet auf eine Zweiteilung wie in vergangenen Jahren, in denen sich die Pro-Geräte erst mit mehreren Wochen Abstand bestellen ließen.

Modell, Farbe, Speichergröße?

In der Umfrage interessieren wir uns sowohl für euer Wunschmodell und der zum Kauf vorgesehenen Speichergröße als auch für eure Farbwahl und bitten darum das entsprechende Gerät kurz zu markieren. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sind in diesem Jahr in Blau, Rosé, Gelb, Grün und Schwarz erhältlich. Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max werden in Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Schwarz angeboten.

Auch wer nicht bestellen will kann die Umfrage öffnen. Ganz unten gibt es den Punkt „Ich kaufe keines der neuen iPhone-Modelle“, der dann der richtige ist.

iPhone-Umfrage 2023