Hohem bringt Eyepic, neue iSteady-Gimbals und Mic 2

Hohem erweitert sein bislang vor allem auf Smartphone-Gimbals ausgerichtetes Sortiment um eine eigene Kamera. Die auf der IFA vorgestellte Eyepic kombiniert einen 3-Achsen-Gimbal mit einem abnehmbaren Kameramodul. Damit zielt der Hersteller auf eine Geräteklasse, in der mit der Insta360 Luna Ultra und der DJI Osmo Pocket 4P bereits zwei aktuelle Konkurrenten antreten.

Kamera abnehmen und weiterfilmen

Die Eyepic lässt sich zunächst wie eine klassische stabilisierte Handkamera verwenden. Das Kameramodul kann aber auch vom Griff gelöst und anschließend mit einem Clip an einer Kappe, an einem Trageband oder auf geeigneten magnetischen Metallflächen befestigt werden. Die Insta360 Go lässt grüßen. Bis zu einer Tiefe von zehn Metern soll die Kamera wasserdicht sein.

Wird das Modul abgenommen, fährt der Gimbal automatisch ein und verriegelt. Auf dem 2,51 Zoll großen Touchscreen des Griffs bleibt eine Live-Vorschau in 1080p sichtbar. Einstellungen lassen sich laut Hohem aus bis zu zehn Metern Entfernung verändern. Ein ähnliches Prinzip verfolgt Insta360 mit dem abnehmbaren Display der Luna Ultra, dort bleibt allerdings die eigentliche Kamera am Gimbal.

Eine Besonderheit betrifft vertikale Videos. Durch Drehen des Touchscreens richtet sich auch die Kamera mechanisch neu aus. Im Hochformat zeichnet die Eyepic mit bis zu 2160 × 3840 Pixeln und 60 Bildern pro Sekunde auf. Ein horizontal aufgenommenes Bild muss damit nicht erst für Reels, Shorts und andere Hochkantformate zugeschnitten werden.

Neue Gimbals und Funkmikrofon

Für Hohem ist die Eyepic zugleich der Schritt vom Zubehör zur eigenen Kamera. Beim bereits von uns vorgestellten iSteady V3 übernimmt der Gimbal Stabilisierung, Tracking und Fernsteuerung, während das iPhone filmt. Bei der Eyepic stecken Kamera und Stabilisierung erstmals im selben System. Hohem nennt bislang das erste Quartal 2027 als voraussichtlichen Marktstart. Preise und endgültige technische Daten stehen noch aus.

Parallel zeigt Hohem auf der IFA den iSteady V4 Ultra und den iSteady X4. Der V4 Ultra erhält eine abnehmbare Touchscreen-Fernbedienung mit Live-Vorschau, eine Auswahl von Motiven direkt im Bild und Unterstützung für Apples DockKit-Tracking in der iPhone-Kamera und kompatiblen Apps. Beim X4 gehören DockKit, ein Touch-Bedienfeld und eine unbegrenzt drehbare 360-Grad-Schwenkachse zur Ausstattung.

Neu ist außerdem das Mic 2. Ein Empfänger verbindet sich mit bis zu vier Sendern. Diese wiegen jeweils 7,7 Gramm, zeichnen mit 48 kHz und 24 Bit auf und bieten eine adaptive KI-Rauschunterdrückung. Die Funkreichweite gibt Hohem mit bis zu 300 Metern an. Damit trifft auch dieses Produkt auf etablierte Konkurrenz, etwa das von uns bereits ausprobierte Insta360 Mic Pro.