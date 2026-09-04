Mit Flüssigkühlung: UGREEN bietet neue MagFlow-Familie an

UGREEN nutzt die IFA für eine größere Erweiterung seiner MagFlow-Produktreihe. Im Mittelpunkt stehen drei neue Qi2-Ladegeräte mit bis zu 25 Watt, die unterschiedliche Formen der Wärmeabfuhr einsetzen. Teile der Serie waren bereits vorab zu sehen. Mit der UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2 2-in-1 hatte der Hersteller zuletzt schon eine der aktiv gekühlten Neuheiten vorab auf Amazon.de gelistet.

Flüssigkühlung für die magnetische Powerbank

Das auffälligste Modell ist die MagFlow Pro Magnetic Power Bank mit 10.000 mAh. UGREEN kombiniert hier eine Mikropumpe mit Flüssigkeitskühlung, einer Kupferfolie zur Wärmeverteilung und räumlich getrennten Ladebauteilen. Durch ein transparentes Fenster lässt sich die Zirkulation der Kühlflüssigkeit beobachten. Zusätzlich passt ThermalGuard die Ladeleistung automatisch an.

Kabellos liefert die Powerbank bis zu 25 Watt, über das integrierte Kabel sind maximal 45 Watt möglich. Nach Herstellerangaben erreicht ein iPhone 17 Pro Max drahtlos 50 Prozent Ladestand in 40 Minuten. Ein Display informiert über den laufenden Ladevorgang.

Ladeständer und Faltmodell

Der neue MagFlow Pro 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand versorgt iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig. Die iPhone-Fläche arbeitet mit bis zu 25 Watt und wird über ein TEC-Modul sowie einen Lüfter gekühlt, dessen Lautstärke UGREEN mit höchstens 15 dB angibt. Für die Apple Watch kommt ein MFW-zertifiziertes Lademodul zum Einsatz. Ein integriertes Display zeigt Leistung, Temperatur und Kühlmodus.

Daneben bietet UGREEN den Ladeständer auch als 2-in-1-Variante ohne Apple-Watch-Ladefläche für 71 Euro an. Das iPhone wird auch hier magnetisch mit bis zu 25 Watt geladen, darunter sitzt eine zweite Ladefläche für AirPods mit bis zu 2,5 Watt. Für die Temperaturkontrolle setzt UGREEN ebenfalls auf eine aktive TEC-Kühlung. Ein integriertes Display informiert während des Ladens über die aktuelle Gerätetemperatur.

Als kompaktere Variante bietet UGREEN ein faltbares 2-in-1-Modell. Zusammengeklappt misst es 60 × 72 × 27 Millimeter. Geöffnet lädt es ein iPhone mit bis zu 25 Watt und AirPods mit bis zu 5 Watt. Auch hier regelt ThermalGuard die Wärmeentwicklung. Die neuen Geräte sind laut UGREEN ab sofort in Europa erhältlich sein. Die Powerbank kostet 119,99 Euro, der 3-in-1-Ladeständer 119,99 Euro und das faltbare 2-in-1-Ladegerät 49,99 Euro.

Produkthinweis UGREEN MagFlow Qi2 25W 2 in 1 Faltbares Magnetisches Kabelloses Ladegerät 49,99 EUR

Produkthinweis UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2 2-in-1 magnetische Ladestation mit Kühlung 71,20 EUR

Produkthinweis UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2 3-in-1 magnetische Ladestation mit Kühlung 119,99 EUR