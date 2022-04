Vodafone will bis 2025 Funklöcher an Bahnstrecken schließen

Im Rahmen der Kooperation wird nicht nur Vodafone seine Mobilfunkanlagen modernisieren und neue Masten aufstellen, sondern auch die Bahn für entsprechende Infrastruktur sorgen. So soll die Deutsche Bahn in noch stärkerem Maße als bisher Flächen und Glasfaser-Infrastruktur entlang der Schienen zur Verfügung stellen sowie logistische Unterstützung liefern. Zudem arbeite die DB kontinuierlich an technischen Innovationen, von denen am Ende alle Mobilfunkanbieter profitieren, dazu zählen beispielsweise mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben für bessere Empfangsvoraussetzungen im Inneren der Züge.

Über die im Rahmen einer lückenlosen Abdeckung verfügbaren Bandbreiten schweigen sich die Mobilfunkanbieter bislang noch aus. Vodafone spricht aktuell lediglich davon, dass man „besonders stark frequentierte Strecken bis 2025 mit einem lückenlosen LTE-Mobilfunknetz mit hohen Bandbreiten“ versorgen will. Gesprächsabbrüche sollen dann zwar der Vergangenheit angehören, doch ist obige Formulierung kaum als Garantie für einen durchweg mit akzeptablen Geschwindigkeiten verfügbaren Internet-Empfang zu sehen. Zumindest entlang von wichtigen ICE-Strecken will Vodafone zeitgleich aber auch sein 5G+-Netz großflächig freischalten.

Erinnert sich noch jemand an die von der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit der Verteilung der 5G-Frequenzen im Jahr 2018 definierten Vergabebedinungen ? Die Behörde hatte darin Deutschland als „Leitmarkt für 5G“ klassifiziert und damit verbunden festgelegt, dass alle wichtigen Schienenwege bis 2022 und in einer zweiten Stufe alle übrigen Schienenwege bis Ende 2024 entsprechend zu versorgen sind. Mittlerweile hat die Bundesnetzagentur hier allerdings deutlich zurückgesteckt und die von Vodafone und der Bahn vereinbarten Ziele gehen sogar über die von der Bundesnetzagentur festgeschriebenen Ausbauverpflichtungen hinaus.

