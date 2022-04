Google wird Smartphone-Ersatzteile für Selbstreparaturen verkaufen

Google beweist gutes Timing: Während das EU-Parlament die Weichen für ein „Recht auf Reparatur“ stellt, kündigt Google die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für seine Pixel-Smartphones und damit verbunden die Möglichkeit zur Selbstreparatur an. Noch in diesem Jahr wird man Ersatzteile für Pixel-Smartphones ab der zweiten Generation nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Australien, Großbritannien und allen Mitgliedsländern der Europäischen Union, in denen das Pixel erhältlich ist, bestellen können.

Details zu dem Vorhaben hat Google in einem Blog-Eintrag zusammengefasst. So wird ifixit als Kooperationspartner den Vertrieb der Ersatzteile übernehmen. Google betont, dass man die Reparatur sofern man sich das zutraut selbst durchführen, oder von einem unabhängigen Reparaturdienstleister erledigen lassen kann. Google arbeitet diesbezüglich bereits in mehreren Ländern, darunter Deutschland, mit entsprechenden Anbietern zusammen und will diese Kooperationen weiter ausbauen.

Mit der Ankündigung, die Reparaturfähigkeit eines jeden neuen Pixel-Modells zu bewerten und die Geräte diesbezüglich fortwährend zu optimieren nimmt Google entsprechende mit einem „Recht auf Reparatur“-Gesetz geplante Vorgaben der EU bereits vorweg. Auch hat das Unternehmen mitgeteilt, dass entsprechende Angebote auch für weitere Geräte geplant sind. Erste Schritte habe man bereits mit einem gemeinsam mit Acer und Lenovo ins Leben gerufenen Reparaturprogramm für Chromebooks ins Leben gerufen. Auch die Veröffentlichung von Chrome OS Flex, einem Betriebssystem speziell für ältere und leistungsschwache PCs und Macs, sieht Google als wichtigen Schritt hin zu einer verantwortungsvolleren Nutzung von elektronischen Geräten.

Das Europäische Parlament hat sich in einer Abstimmung eben erst mit großer Mehrheit für ein europäisches „Recht auf Reparatur“ ausgesprochen. Weitere Schritte bis hin zu entsprechenden Gesetzesvorlagen werden noch in diesem Jahr erwartet.