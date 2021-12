Netzausbau: Telekom zieht positive Bilanz für 2021

Bei den Planungen der Telekom steht insbesondere der Ausbau im ländlichen Raum im Fokus. So wolle man bis 2030 mehr als acht Millionen Glasfaser-Anschlüsse in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern in Betrieb nehmen. Weiteres Ausbaupotenzial sieht die Telekom in Kooperationen mit teils auch ausländischen Investoren.

Die Zahl der Glasfaser-Anschlüsse in Deutschland hat sich im laufenden Jahr verdoppelt. Der Telekom zufolge wurden hier 1,2 Millionen neue Anschlüsse in Betrieb genommen und man habe das bundesweite Glasfaser-Netz um 70.000 Kilometer auf nunmehr 650.000 Kilometer erweitert.

Mit Blick auf ihr Mobilfunknetz sieht die Telekom 5G mittlerweile als Quasi-Standard. Dem Anbieter zufolge können inzwischen mehr als 74 Millionen Menschen in Deutschland die Technologie nutzen. Bundesweit versorgen inzwischen über 63.000 Antennen der Provider rund 90 Prozent aller Menschen in Deutschland mit der Technologie. Gleichzeitig werde auch 4G weiter ausgebaut. Hier werden den von der Telekom veröffentlichten Zahlen zufolge nun 99 Prozent aller Haushalte erreicht. Der Ausbau beider Technologien hat besonders auch davon profitiert, dass die 3G-Versorgung abgestellt wurde und die freigewordenen Ressourcen für die Erweiterung von 4G und 5G genutzt werden konnten.

