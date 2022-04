WahlSwiper und Wahl-O-Mat für die nächsten Landtagswahlen bereit

Im kommenden Monat steht unter anderem die Wahl im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland auf dem Plan. Am 15. Mai wird der Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt, bereits eine Woche davor findet am 8. Mai Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Mit dem WahlSwiper zeigt sich das erste als Entscheidungshilfe gedachte Online-Projekt jetzt für die beiden anstehenden Wahlen vorbereitet. Der von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Wahl-O-Mat lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nur mit Blick auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein nutzen, die Daten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfahlen werden hier erst am 21. April ergänzt.

Beide Angebote lassen sich nicht nur über die jeweilige Webseite, sondern auch mithilfe begleitender App-Angebote nutzen. Die neuen Inhalte finden sich hier ebenfalls bereits hinterlegt, wobei die jeweilige Herangehensweise sich leicht unterscheidet.

Beim Wahl-O-Mat muss der Nutzer seine Meinung zu 38 vorgegebenen Thesen mithilfe der vier Optionen „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „überspringen“ zum Ausdruck bringen, und bekommt abschließend angezeigt, inwieweit seine Antworten mit jenen der kandidierenden Parteien übereinstimmt.

Der WahlSwiper positioniert sich mit Blick auf die Fragestellung teils auch ein wenig kontroverser und liefert in Videoform ergänzende Hintergrundinformationen zu den insgesamt 36 Fragen, die aus einem den Parteien vorgelegten Katalog von insgesamt 50 Fragen ausgewählt wurden. Durch die Präsentation im Tinder-Stil wollen die Verantwortliche eigenen Aussagen zufolge die Wähler spielerisch bei ihrer Wahlentscheidung zu unterstützen und somit auch das politische Interesse und den politischen Diskurs zu stärken

Unabhängig von persönlichen Vorlieben für das eine oder andere der beiden Angebote lassen sich die begleitenden Apps auch dann zur Meinungsbildung nutzen, wenn man nicht in einem der beiden Bundesländer lebt.