Neue Pakete für Reisen außerhalb der EU
Vodafone Roaming: Neue Pakete und Preisstruktur ab April
Vodafone baut sein Roaming-Angebot für Prepaid-Kunden aus und reagiert damit auf die jüngst angepassten Vertragsmodelle der Konkurrenz. Nachdem die Telekom ihre MagentaMobil-Tarife vor allem für Reisen außerhalb der EU erweitert hat, zieht Vodafone nun im Prepaid-Bereich nach. Ab dem 1. April stehen CallYa-Nutzern neue Optionen zur Verfügung, die insbesondere Aufenthalte in Drittstaaten einfacher kalkulierbar machen sollen.
Neue Pakete für Reisen außerhalb der EU
Erstmals führt Vodafone für seine Prepaid-Tarife buchbare Roaming-Pakete ein, die Datenvolumen sowie Einheiten für Telefonie und SMS kombinieren. Diese lassen sich wahlweise für einen Tag oder eine Woche aktivieren und gelten je nach Reiseziel in unterschiedlichen Länderzonen.
Für Ziele in Länder-Zone 2 wie die Schweiz werden etwa fünf Gigabyte Daten für sieben Tage oder 200 Einheiten für Gespräche und Kurznachrichten jeweils für 9,99 Euro angeboten. In weiter entfernten Regionen der Zone 3 reduziert sich das Datenvolumen bei gleichem Preis auf ein Gigabyte beziehungsweise 100 Einheiten. Für besonders weit entfernte Länder der Zone 4 fallen höhere Preise bei gleichzeitig geringerem Datenkontingent an.
Die neuen Preise für die Länderzonen
Mit der Einführung dieser Pakete verfolgt Vodafone einen ähnlichen Ansatz wie die Telekom, die bei ihren neuen Laufzeittarifen zusätzliche Datenkontingente für weltweite Nutzung integriert hat. Der Unterschied liegt in der flexiblen Buchung, die sich gezielt an Prepaid-Nutzer richtet.
Vier Zonen und angepasste Einzelpreise
Parallel zu den Paketoptionen strukturiert Vodafone das Roaming-Angebot übersichtlicher. Insgesamt vier Länderzonen bestimmen künftig die Preise für einzelne Verbindungen. Während in Zone 2 vergleichsweise moderate Gebühren gelten, steigen die Kosten in den weiter entfernten Zonen deutlich an.
Die neuen Preise für die Länderzonen
So werden für Gespräche in Zone 2 jeweils 0,19 Euro pro Minute berechnet, während in Zone 4 knapp drei Euro pro Minute anfallen können. Auch die Preise für SMS und mobile Daten steigen entsprechend der Entfernung und Netzpartnerschaft.
Nach Angaben des Unternehmens ist die Nutzung nun in insgesamt 210 Ländern und Regionen möglich. Gleichzeitig wurde die 5G-Unterstützung ausgebaut und steht inzwischen in über 100 Ländern zur Verfügung. Grundlage dafür sind Kooperationen mit zahlreichen internationalen Netzbetreibern.
Innerhalb Europas bleibt es hingegen bei den bekannten Regelungen. In der EU sowie in mehreren angrenzenden Ländern können Nutzer ihre Tarife weiterhin ohne Zusatzkosten wie im Inland verwenden.
Nette Tarife, nette Abzocke. Ich hole mir bei unseren Ägyptenurlaube lieber eine SIM Karte vor Ort.
1. fände ich langsam an der Zeit, dass die Schweiz EU Ausland behandelt wird, letztlich haben sie mehr bilaterale Verträge mit der EU als jeder andere nicht EU Staat.
2. kann mir mal jemand die Logik hinter der Tatsache erklären, warum ein Anruf mit einem deutschen Handy AUS dem EU Ausland nach Deutschland und in jedes andere EU Land kostenlos ist, aber ein Anruf beispielsweise NACH Spanien aus Deutschland kostenpflichtig?!?
Bei den Business Verträgen ist die Schweiz inkludiert. Wüsste ich auch gern warum privat nicht.
@Mike auch Anrufe von Deutschland IN die Schweiz und das gesamte EU Ausland?
Einfach zu Telekom wechseln… da ist die Schweiß sowie UK inklusive
Naja, ist dann 3x so teuer.
Hatte mal für + 5€ noch die EasyTravel Flat. Da war das Roaming in CH, Türkei, USA und Kanada mit dabei (fair use)
Und beantwortet meine 2. Frage nicht.
Wieso sollte ich bei Vodafone bleiben wenn ich in einem anderen Land bin dann nehme ich die lokalen Simkarten also die lokalen eSIM Karten wie in Südkorea da kostet mich das nur ein Bruchteil des Preises
Mache ich auch so.
Ob die Türkei immer noch 8.000 Euro pro GB kostet.
Mittlerweile kann man auch gut mit E-Sim-Anbietern sehr günstig im Nicht-EU-Ausland surfen. Daher brauche ich nicht zwangsläufig Telekom-Tarife mit Schweiz inklusive.