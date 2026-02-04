Neue Tarife jetzt gültig
MagentaMobil: Mehr Roaming, höhere PlusKarten-Preise
Bei der Telekom sind von heute an die neuen MagentaMobil-Tarife gültig. Wir haben die Umstellung bereits angekündigt: Für die Nutzung im Ausland gibt es mehr Datenvolumen, die PlusKarten-Option wird allerdings teurer. Ob dies als Verbesserung oder Verschlechterung wahrgenommen wird, hängt davon ab, wie die Verträge im Einzelnen genutzt werden.
Mehr Datenvolumen im Ausland
Die Telekom hat die Umstellung mit dem Slogan „Sorgenfrei in den Urlaub“ beworben. Damit wird dann auch gleich klar, dass hier vor allem Nutzer, die sich regelmäßig im Ausland aufhalten, Verbesserungen erwarten dürfen. Aufenthalte in Mitgliedstaaten der EU inklusive ausgewählter Länder wie Großbritannien und der Schweiz waren dank der Umsetzung der Roaming-Vorgaben durch die Telekom auch zuvor schon kein Problem.
Mit der Neuauflage der MagentaMobil-Tarife haben fortan auch Nutzer Vorteile, die häufig in Länder außerhalb dieses Einzugsbereichs reisen. Insbesondere die Türkei und die USA werden in diesem Zusammenhang regelmäßig als Beispiele genannt. Hier stehen Mobilfunkkunden der Telekom nun abhängig von der Tarifvariante pro Jahr zwischen zwei und 50 GB Datenvolumen zur Verfügung, das auch in den Ländergruppen 2 und 3, also nahezu überall auf der Welt genutzt werden kann.
PlusKarten werden teurer
Bei den neuen PlusKarten hat die Telekom zwar ebenfalls mit Blick auf den Auslandseinsatz nachgebessert, wenn man diese jedoch hauptsächlich in Deutschland benutzt, stellt sich für viele Kunden eine Verschlechterung ein. Die Preise werden ab der zweiten Zusatzkarte von 9,95 Euro auf 14,95 Euro pro Monat erhöht und auch für die Bereitstellung zahlt man nun einmalig 5 Euro mehr.
Bestandskunden können vorhandene Zusatzkarten weiterhin zu den bisherigen Konditionen verwenden. Für weitere PlusKarten müssen nun aber auch diese Nutzer mehr bezahlen, unabhängig davon, ob der Hauptvertrag aktualisiert wurde oder nicht.
Was mir nicht 100% klar ist: in der EU habe ich im XL Tarif also unlimited Volumen wie „zuhause“ und in Ländern der Gruppe 2&3 dann die Kontingent … ?
Richtig
Nein, in der EU hast du einen aktuellen Wert von 143 GB im Monat an Datenvolumen. Dieser Wert steigt jährlich durch EU-Regelungen. In Ländergruppe 2 und 3 hast du 50 GB im Jahr im MM XL.
Auch im EU Ausland hast du kein Unlimited Datenvolumen. Hier greift die Fair policy. Dein im Ausland verfügbares monatliches Datenvolumen wird berechnet indem der monatliche Nettopreis deines Tarifs durch den aktuellen EU-Großhandelspreis pro Gigabyte geteilt und das Ergebnis anschließend verdoppelt wird.
* Fair Use Policy
Ich hätte fast auf den neuen Tarif umgestellt. Aber in Summe verschlechtert sich das Angebot für uns mit insgesamt drei Pluskarten doch deutlich. So gibt es im L-Tarif nämlich nur noch 25 GB Roaming-Volumen für das gesamte Jahr. Im bisherigen Tarif der 5. Generation sind es 40 GB (wegen Magenta 1 Bonus) monatlich, wenn auch nur innerhalb der EU. Das ist jedoch bei Weitem attraktiver, gerade mit Perspektive auf work & travel.
Die 25GB sind in Gruppe 2&3 für 12 Monate
In der EU bleiben monatlich die 40Gb
Halt bei MM L gibt es 25GB in Gruppe 2/3 für 12Monate
Und in der EU glaub 110GB monatlich
25GB in den Ländern der Gruppe 2&3. Da gab es vorher nix.
EU ist Ländergruppe 1, ist das Datenvolumen wie in D.
Die 40GB vorher waren die Fair Use Regelung, wenn du unbegrenzt Datenvolumen hattest in D (bei XL oder bei L mit Festnetz)
