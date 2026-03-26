Lösungen von Ugreen und Ulanzi
MagSafe-Stative für das iPhone: Magnetisch, flexibel, mit Stativgewinde
Magnetische iPhone-Halterungen haben sich als praktische Lösung für flexible Einsatzorte etabliert. Sie kommen ohne klassische Klemmen aus und lassen sich schnell anbringen oder abnehmen. Neben einfachen Tischlösungen bieten die kompakte Stative auch eine Griffoption zur Videoaufnahme oder lassen sich als Selfie-Stick verwenden.
Das im Januar neu vorgestellte Modell von Ugreen, wird aktuell noch einmal zum reduzierten Einführungspreis von nur 16,99 Euro angeboten und bietet sich als günstige Alternative zu der schon länger erhältlichen Lösung von Ulanzi an, das einen vergleichbaren Ansatz fährt. Beide Halterungen richten sich an Nutzer von MagSafe-kompatiblen iPhones, lassen sich dank beiliegender Magnetringe aber auch mit anderen Smartphones verwenden.
Ugreen kombiniert Stativ, Griff und Zubehöranschluss
Ugreen setzt bei seiner Halterung auf ein Gehäuse aus Aluminium und integriert mehrere Funktionen in einem kompakten Format. Die Befestigung erfolgt magnetisch über starke N52-Magnete, wodurch sich das iPhone ohne mechanische Klemme fixieren lässt.
Das Design verbindet einen ausklappbaren Standfuß mit einem Griff, der bei Bedarf als Selfie-Stick eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist ein Standardgewinde im 1/4-Zoll-Format integriert, sodass sich die Halterung mit klassischen Stativen oder weiterem Kamera-Zubehör kombinieren lässt. Die Gelenkkonstruktion erlaubt verschiedene Blickwinkel, sowohl im Hoch- als auch im Querformat sowie mit Neigung nach oben oder unten.
Zusammengeklappt bleibt die Halterung kompakt und passt problemlos in kleinere Taschen. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Anwender, die unterwegs filmen oder fotografieren.
Ulanzi setzt auf flexible Gelenke und Transportlösung
Die Alternative von Ulanzi verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Auch hier erfolgt die Befestigung über Magnete, ergänzt durch einen mitgelieferten Ring für nicht kompatible Geräte. Auffällig ist der integrierte Karabiner, der die Halterung direkt am Rucksack oder an Taschen befestigen kann. Dieser dient jedoch ausschließlich dem Transport.
Im Einsatz bietet das Modell mehrere bewegliche Gelenke, die eine flexible Ausrichtung ermöglichen. Drehungen um 360 Grad sowie verschiedene Klappwinkel sind möglich. Dadurch lässt sich das iPhone gezielt für Videoanrufe oder spontane Aufnahmen positionieren.
Neben der Nutzung als Tischstativ kann die Halterung ebenfalls als kompakter Selfie-Stick verwendet werden. Im Unterschied zu Ugreen setzt Ulanzi stärker auf Kunststoffkomponenten, bleibt dadurch aber leicht und einfach zu transportieren.
meinen Ulanzi hab ich mittels 3D Drucker noch gepimmt wie man in den 90er sagte
Lässt sich jetzt zusätzlich noch mittels Magnet an ”Wänden“ befestigen (Straßenlaternen o.ä.) und auch auf eben Untergründen, also das das Stativ mittels Magnet gehalten wird und nicht nur auf 3 Füßen steht
Deshalb hab ich mir das Modell von Omoton geholt. Das vereint nämlich alles vom Ulanzi und hat hinten noch einen vollflächigen Magneten dran.
was genau hast du da gedruckt / gebaut?
Hab derzeit ein Doppel-Magnet-Stativ von camolo, das hat dann natürlich keine Füße, sondern den einen Ring als Standfläche bzw. zum Anheften an Metallgegenstände.
Man klemmt einfach das gesamte Stativ da ein und hinten sind zwei sehr gute Magnete dran
Hab’s leider noch nicht geschafft hochzuladen und bin ab morgen erst einmal im Urlaub
Vllt. schaff ich das heute Abend noch auf die Schnelle bei Thingiverse, dann hau ich hier den Link noch hinterher
ach ja, und n Halter für die Apple Watch für Selfies hab ich auch noch gebastelt für den Ulanzi
https://makerworld.com/de/models/2369850-ulanzi-ma88-apple-watch-adapter-for-selfie
Bin ich der einzige der nervöse Zuckungen am Augenlid bekommt, wenn er das Ulanzi-Video sieht und der nette Kerl das Stativ an den Monitor hängt und die Beine davon sich auf der Displayfläche abstützen?
+1
Nein, du warst mit dem Gedanken nicht alleine.
Wobei ich von dem vibe des ganzen Videos nervöse Zuckungen bekomme :-)
Du packst dein iPhone sicher auch in eine Hülle hab ich recht?
Das ist ein Curved Monitor im Video also kein Glas sondern Kunstofffolie einmal Zuviel Druck und der Bildschirm hat es hinter sich. Das ist ja nur als Schutz für das LCD Panel drauf und nicht dafür ausgelegt das da jemand Metallteil drauf hängt.
nein, bist nicht der EInzige.. Würde ich so nie machen, aber jeder wie ermeint..
Kann mit jemand sagen, ob das Stativ mit einer Torro Lederhülle (NICHT !!!Torras! ) kompatibel ist.
Angeblich ist die Hülle Mag-safe -fähig. (Ich lade nur mit Kabel und habe das noch nicht ausprobiert)