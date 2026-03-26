MagSafe-Stative für das iPhone: Magnetisch, flexibel, mit Stativgewinde

Magnetische iPhone-Halterungen haben sich als praktische Lösung für flexible Einsatzorte etabliert. Sie kommen ohne klassische Klemmen aus und lassen sich schnell anbringen oder abnehmen. Neben einfachen Tischlösungen bieten die kompakte Stative auch eine Griffoption zur Videoaufnahme oder lassen sich als Selfie-Stick verwenden.

Das im Januar neu vorgestellte Modell von Ugreen, wird aktuell noch einmal zum reduzierten Einführungspreis von nur 16,99 Euro angeboten und bietet sich als günstige Alternative zu der schon länger erhältlichen Lösung von Ulanzi an, das einen vergleichbaren Ansatz fährt. Beide Halterungen richten sich an Nutzer von MagSafe-kompatiblen iPhones, lassen sich dank beiliegender Magnetringe aber auch mit anderen Smartphones verwenden.

Ugreen kombiniert Stativ, Griff und Zubehöranschluss

Ugreen setzt bei seiner Halterung auf ein Gehäuse aus Aluminium und integriert mehrere Funktionen in einem kompakten Format. Die Befestigung erfolgt magnetisch über starke N52-Magnete, wodurch sich das iPhone ohne mechanische Klemme fixieren lässt.

Das Design verbindet einen ausklappbaren Standfuß mit einem Griff, der bei Bedarf als Selfie-Stick eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist ein Standardgewinde im 1/4-Zoll-Format integriert, sodass sich die Halterung mit klassischen Stativen oder weiterem Kamera-Zubehör kombinieren lässt. Die Gelenkkonstruktion erlaubt verschiedene Blickwinkel, sowohl im Hoch- als auch im Querformat sowie mit Neigung nach oben oder unten.

Zusammengeklappt bleibt die Halterung kompakt und passt problemlos in kleinere Taschen. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Anwender, die unterwegs filmen oder fotografieren.

Ulanzi setzt auf flexible Gelenke und Transportlösung

Die Alternative von Ulanzi verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Auch hier erfolgt die Befestigung über Magnete, ergänzt durch einen mitgelieferten Ring für nicht kompatible Geräte. Auffällig ist der integrierte Karabiner, der die Halterung direkt am Rucksack oder an Taschen befestigen kann. Dieser dient jedoch ausschließlich dem Transport.

Im Einsatz bietet das Modell mehrere bewegliche Gelenke, die eine flexible Ausrichtung ermöglichen. Drehungen um 360 Grad sowie verschiedene Klappwinkel sind möglich. Dadurch lässt sich das iPhone gezielt für Videoanrufe oder spontane Aufnahmen positionieren.

Neben der Nutzung als Tischstativ kann die Halterung ebenfalls als kompakter Selfie-Stick verwendet werden. Im Unterschied zu Ugreen setzt Ulanzi stärker auf Kunststoffkomponenten, bleibt dadurch aber leicht und einfach zu transportieren.



