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Lösungen von Ugreen und Ulanzi

MagSafe-Stative für das iPhone: Magnetisch, flexibel, mit Stativgewinde
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Magnetische iPhone-Halterungen haben sich als praktische Lösung für flexible Einsatzorte etabliert. Sie kommen ohne klassische Klemmen aus und lassen sich schnell anbringen oder abnehmen. Neben einfachen Tischlösungen bieten die kompakte Stative auch eine Griffoption zur Videoaufnahme oder lassen sich als Selfie-Stick verwenden.

Vlog Ugreen Halterung

Das im Januar neu vorgestellte Modell von Ugreen, wird aktuell noch einmal zum reduzierten Einführungspreis von nur 16,99 Euro angeboten und bietet sich als günstige Alternative zu der schon länger erhältlichen Lösung von Ulanzi an, das einen vergleichbaren Ansatz fährt. Beide Halterungen richten sich an Nutzer von MagSafe-kompatiblen iPhones, lassen sich dank beiliegender Magnetringe aber auch mit anderen Smartphones verwenden.

Ugreen kombiniert Stativ, Griff und Zubehöranschluss

Ugreen setzt bei seiner Halterung auf ein Gehäuse aus Aluminium und integriert mehrere Funktionen in einem kompakten Format. Die Befestigung erfolgt magnetisch über starke N52-Magnete, wodurch sich das iPhone ohne mechanische Klemme fixieren lässt.

Ugreen Halterung

Das Design verbindet einen ausklappbaren Standfuß mit einem Griff, der bei Bedarf als Selfie-Stick eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist ein Standardgewinde im 1/4-Zoll-Format integriert, sodass sich die Halterung mit klassischen Stativen oder weiterem Kamera-Zubehör kombinieren lässt. Die Gelenkkonstruktion erlaubt verschiedene Blickwinkel, sowohl im Hoch- als auch im Querformat sowie mit Neigung nach oben oder unten.

Zusammengeklappt bleibt die Halterung kompakt und passt problemlos in kleinere Taschen. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Anwender, die unterwegs filmen oder fotografieren.

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Ulanzi setzt auf flexible Gelenke und Transportlösung

Die Alternative von Ulanzi verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Auch hier erfolgt die Befestigung über Magnete, ergänzt durch einen mitgelieferten Ring für nicht kompatible Geräte. Auffällig ist der integrierte Karabiner, der die Halterung direkt am Rucksack oder an Taschen befestigen kann. Dieser dient jedoch ausschließlich dem Transport.

Ulanzi HalterungIm Einsatz bietet das Modell mehrere bewegliche Gelenke, die eine flexible Ausrichtung ermöglichen. Drehungen um 360 Grad sowie verschiedene Klappwinkel sind möglich. Dadurch lässt sich das iPhone gezielt für Videoanrufe oder spontane Aufnahmen positionieren.

Neben der Nutzung als Tischstativ kann die Halterung ebenfalls als kompakter Selfie-Stick verwendet werden. Im Unterschied zu Ugreen setzt Ulanzi stärker auf Kunststoffkomponenten, bleibt dadurch aber leicht und einfach zu transportieren.

Produkthinweis
ULANZI MA88 Magnetische Handy-Stativ, Stärkster Magnet-Handyhalterung, 360° Drehbar, Mini Selfie Stick Kompatibel mit... 18,69 EUR


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26. März 2026 um 07:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • meinen Ulanzi hab ich mittels 3D Drucker noch gepimmt wie man in den 90er sagte

    Lässt sich jetzt zusätzlich noch mittels Magnet an ”Wänden“ befestigen (Straßenlaternen o.ä.) und auch auf eben Untergründen, also das das Stativ mittels Magnet gehalten wird und nicht nur auf 3 Füßen steht

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    • Deshalb hab ich mir das Modell von Omoton geholt. Das vereint nämlich alles vom Ulanzi und hat hinten noch einen vollflächigen Magneten dran.

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    • was genau hast du da gedruckt / gebaut?
      Hab derzeit ein Doppel-Magnet-Stativ von camolo, das hat dann natürlich keine Füße, sondern den einen Ring als Standfläche bzw. zum Anheften an Metallgegenstände.

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      • Man klemmt einfach das gesamte Stativ da ein und hinten sind zwei sehr gute Magnete dran

        Hab’s leider noch nicht geschafft hochzuladen und bin ab morgen erst einmal im Urlaub

        Vllt. schaff ich das heute Abend noch auf die Schnelle bei Thingiverse, dann hau ich hier den Link noch hinterher

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  • Bin ich der einzige der nervöse Zuckungen am Augenlid bekommt, wenn er das Ulanzi-Video sieht und der nette Kerl das Stativ an den Monitor hängt und die Beine davon sich auf der Displayfläche abstützen?

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  •  ut paucis dicam

    Kann mit jemand sagen, ob das Stativ mit einer Torro Lederhülle (NICHT !!!Torras! ) kompatibel ist.
    Angeblich ist die Hülle Mag-safe -fähig. (Ich lade nur mit Kabel und habe das noch nicht ausprobiert)

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