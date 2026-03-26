Auch Bluetooth-Repeater und Matter-Bridge
SwitchBot unterbietet IKEA: Matter-Dose mit Zusatzfunktionen für 7 Euro
Nachdem IKEA seine ersten Matter-Steckdosen erst gestern in Deutschland in den Verkauf gebracht hat, rückt sich die Konkurrenz von SwitchBot heute auf unseren Radar. Der SwitchBot Plug Mini hat seinen Preis, seit dem Verkaufsstaat vor einem halben Jahr, halbiert und positioniert sich damit sogar noch unterhalb der neuen IKEA-Modelle.
Während IKEA für die Steckdosen GRILLPLATS und TOFSMYGGA Preise ab 8,99 Euro aufruft, ist der SwitchBot Plug Mini aktuell bereits ab 8,49 Euro erhältlich. Im Viererpack sinkt der Stückpreis weiter und liegt rechnerisch bei nur noch 7 Euro. Damit wird das Modell auch für größere Installationen interessant.
Matter-Steckdose mit erweiterten Funktionen
Der Plug Mini unterstützt wie die neuen IKEA-Modelle den Matter-Standard und lässt sich entsprechend in Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Home Assistant integrieren. Die Steuerung erfolgt über WLAN, zusätzlich steht eine direkte Verbindung per Bluetooth zur Verfügung. Dadurch bleibt der Zugriff auch ohne aktive Internetverbindung möglich.
Neben der klassischen Schaltfunktion bietet die Steckdose weitere Funktionen, die über die reine Einbindung in Matter hinausgehen. In der SwitchBot-Applikation lassen sich Zeitpläne definieren, um angeschlossene Geräte automatisiert zu steuern oder nach einer bestimmten Laufzeit abzuschalten. Auch Sprachsteuerung über gängige Assistenten wird unterstützt.
Ein zusätzlicher Unterschied zu den IKEA-Modellen liegt in der integrierten Energieüberwachung. Nutzer können den Stromverbrauch angeschlossener Geräte einsehen und Auswertungen über verschiedene Zeiträume abrufen. Diese Funktion ist allerdings an die SwitchBot-Applikation gebunden und nicht direkt in Matter integriert.
Bridge- und Repeater-Funktion integriert
Über die Rolle als Zwischensteckdose hinaus übernimmt der Plug Mini zusätzliche Aufgaben im SwitchBot-Ökosystem. So kann das Gerät als Bluetooth-Repeater eingesetzt werden und erweitert damit die Reichweite kompatibler Komponenten.
Zudem fungiert die Steckdose als Matter-Brücke für Bluetooth-Geräte des Herstellers. Bis zu zwei Geräte lassen sich auf diesem Weg in bestehende Matter-Setups einbinden.
Technisch unterstützt der Plug Mini eine maximale Stromstärke von 16 Ampere bei einer Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt. Schutzmechanismen wie Überlast- und Überhitzungsschutz sind integriert. Trotz der zusätzlichen Funktionen bleibt das Gehäuse kompakt genug, um benachbarte Steckplätze nicht zu blockieren.
Wer sagt denn dass die Steckdosen von Ikea keine Energieüberwachung haben?
Ich persönlich finde es auch schöner wenn nicht jedes Gerät im WLAN hängt sondern dann entsprechend über Thread funken kann. Das setzt natürlich voraus dass man keine Probleme mit Thread hat.
Für IKEAs Timmerflotte Klimasensor reicht das WLAN im Keller nicht aus, obwohl der Klimasensor von Meross im Keller eine stabile WLAN-Anbindung aufweist. Mittels IKEAs Steckdosen möchte ich das Thread-Netz in den Keller ausweiten und habe auf deren Erhältlichkeit in D gewartet. Die Überschrift im Artikel ließ mich hoffen, dass die vorgestellten Steckdosen auch Thread können, das steht aber nicht in der Artikelbeschreibung, so dass die Steckdosen leider für mich keine Alternative für die Steckdosen von IKEA darstellen. Für die Anbindung vom Klimasensor im Keller möchte ich das Thred-Netz mit Steckdosen erweitern.
Die Steckdosengröße ist aber ein Lichtblick, teilweise sind die daheim genutzten Steckdosen von Onvis, Koogeek und Meross erheblich größer und Auffälliger.
Niemand sagt das. Bei mir in HA werden zu den ikea Steckdosen alle energiedaten angezeigt. Kann also auch den Verbrauch messen.
@Shogun naja der Artikel behauptet das ja.
Nein. Der Artikel behauptet es gibt einen Unterschied gegenüber der IKEA-Geräte und erklärt den Unterschied damit, dass diese im Gegensatz zu IKEA nur über die App einsehbar sind. Das steht dort im Text.
Doch. Der Artikel behauptet das:
„Ein zusätzlicher Unterschied zu den IKEA-Modellen liegt in der integrierten Energieüberwachung. Nutzer können den Stromverbrauch angeschlossener Geräte einsehen und Auswertungen über verschiedene Zeiträume abrufen.“
IKEA kann das, wenn auch nicht alle Geräte.
Leute kann einer von euch über den AppStore auf dem iPhone die switchboard Software runterladen? Bei mir steht das es in meiner Region (Deutschland) nicht verfügbar ist. Danke schonmal für die Hilfe
Richtig. Bei mir auch.
Keine Probleme.
Bei mir auch. Habe gestern mehrere SwitchBot Artikel gekauft und stehe jetzt da, weil die App nicht verfügbar ist. Support hat bisher nicht geantwortet. Ich hoffe, dass es nur temporär ist, sonst gehen die Sachen leider zurück.
Ich habe mal auf dem kurzen Dienstweg nachgefragt. Hier ein Auszug der Antwort: „[…] Aus derzeit noch unklaren Gründen wurde unsere App heute plötzlich aus dem deutschen App Store entfernt. Unser Team steht dazu aber bereits im aktiven Austausch mit Apple, um die Ursache zu klären und schnellstmöglich eine Lösung zu finden. […]“
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Aktuell läuft Shelly am besten bei mir.
Hatte sie zurück geschickt.
Die Verbindung war sehr unzuverlässig. Und hat mit Glück einmal pro Woche funktioniert. Kann auch daran Gelegen haben dass in dem setup unmittelbar neben dem Router die Antenne nicht richtig ausgerichtet war, aber mit anderen Herstellern hatte ich das Problem nicht.
also wenn ich mir die Produktpackung ansehe, ist das ein matter over WLAN und kein Matter over Thread-Produkt.
Wenn es wirklich ein matter wlan-produkt ist, wie es im Text steht ist es
a) für Viele uninteressant und
b) total logisch, dass es so günstig ist.
Also von „unterbieten“ kann hier mal sowas von überhaupt keine Rede sein, wie es nur geht, da die IKEA- Zwischenstecker m.W. matter over THREAD machen und eben nicht billig-wlan.
Sorry.
Schön, wie die Leute ihr WLAN mit solchen Smart-Steckern und anderen IoT-Geräten zumüllen, wenn es dafür wesentlich bessere (bspw. Thread, wie schon im ersten Kommentar erwähnt) und extra dafür gedachte Funkstandards gibt. Und dann wundern sie sich, dass das WLAN schlecht funktioniert oder gestört ist, vom Stromverbrauch mal abgesehen.
Naja, IOT Geräte arbeiten alle in 2,4 GHz Bereich und stören andere Geräte im 5 oder 6 GHz Bereich nicht.
Ein einzelner z.B. Unifi Access Punkt kann bereits hunderte von Endgeräten gleichzeitig bedienen.
Sinnvoll ist auch eine eigene SSID für IOT Geräte und ein eigenes VLAN einzurichten.
Glaubst du der normale Anwender nutzt eine eigene SSID und VLAN? Ich glaube auch, dass sich der normale Anwender wenig Gedanken darüber macht was er sich daheim ins Netz hängt. Vielleicht sollte da mehr Aufklärung betrieben werden.
Ich verstehe nicht, warum so oft dagegen argumentiert wird, dass bestimmte IoT-Geräte schlichtweg nichts im WLAN zu suchen haben. Die meisten dieser günstigen Geräte unterstützen lediglich Wi-Fi 4, wodurch ihnen entscheidende Features für die Energieeffizienz und die Verbindungszuverlässigkeit fehlen.
Nur weil Standards wie Thread und ZigBee ebenfalls im 2,4-GHz-Band funken, bedeutet das nicht, dass sie das WLAN belasten. Im Gegenteil: Sie kommunizieren innerhalb ihres eigenen Mesh-Netzwerks und nutzen nicht den „Umweg“ über den Router oder Access Point. Mir persönlich ist wichtig, dass ein schlecht optimiertes, billiges IoT-Gerät nicht unnötig wertvolle Airtime, die eben begrenzt ist, von leistungsstarken Geräten wie Laptops oder Tablets beansprucht. Das mag im Alltag vielleicht nicht zwingend bemerkbar sein, aber es ist einfach etwas, was leicht vermeidbar ist. Aber hey, wenn jemand solche Stecker mag, die alle paar Sekunden mit dem Router kommunizieren und einen unnötigen Stromverbrauch produzieren, nur zu.
@Etc: Genau das. IoT sollte im Thread-Netzwerk hängen. Oder wer lieber Zigbee mag, dann eben dort. WLAN Airtime belastet das Netz jedenfalls viel stärker, gerade bei langsam funkenden Geräten.
Die Ikea GRILLPLATS können sehr wohl die Energie messen!
Außerdem sind das hier Steckdosen, die über WLAN funken und nicht über Thread oder ZigBee wie die GRILLPLATS.
Ikea ist besser da unabhängig von WLAN.
Aber abhängig von Thread. ;)
Nein, es geht auch ZigBee!
Ich freue mich über die ganzen Preisbewegungen. Der Smart Home Käse stinkt mir immer noch zu sehr mit den ganzen Durcheinander an Funkstandards, Funktionen und Preis.
Warum schreibt man jetzt einen Artikel über eine WLAN-Steckdose und vergleicht diese (sogar direkt in der Überschrift) mit einer Steckdose die über Thread funkt?
Die GRILLPLATS kann auch ZigBee!
hab ich auch nichht verstanden, aber meine Kommis werden heut anscheinend nicht durchgelassen.
P.S: ist hier ja eh eine neverending story und die REdaktion sieht es anscheinend nicht ein, das endlich mal zu unterscheiden. Nennt sich lernresistent
Weil iFun in erster Linie Pressemitteilungen abschreibt, statt selbst zu überlegen, welche Informationen im Kontext des Artikels interessant wären und diese ggf. aufwändig zu recherchieren.
schade und traurig.
also wenn ich mir die Produktpackung ansehe, ist das ein matter over WLAN und kein Matter over Thread-Produkt.
Wenn es wirklich ein matter wlan-produkt ist, wie es im Text steht ist es
a) für Viele uninteressant und
b) total logisch, dass es so günstig ist.
Also von „unterbieten“ kann hier mal sowas von überhaupt keine Rede sein, wie es nur geht, da die IKEA- Zwischenstecker m.W. matter over THREAD machen und eben nicht billig-wlan.
Sorry, aber ich seh das anders und mein erster Kommentar wurde irgendwie nicht veröffentlicht oder steht hier gleich doppelt Oo.
Sry dieser Artikel hat sehr viele Falschaussagen (das war mal anders)
1. wlan Gerät mit einem Zigbee / Thread Gerät zu vergleichen ist ja wohl Quatsch.
2. die Ikea Geräte können sehr wohl Strom messen.
Bei mir funktioniert das Gerät super in Home Assistant über matter over thread.
+1
IKEA Plugs sind auch Matter Router und verbessern somit die Reichweite und Anzahl der Routen was zu einem stabileren Thread Netzwerk führt.
Was ist eine „Matter-Dose“?
das oben im Artikel beschriebene und abgebildete Objekt.
Bitte lasst das nicht so stümperhaft stehen @ifun! Die Switchbot ist mit WLAN und Bluetooth ganz anders positioniert. Ich würde mir keine WLAN Geräte mehr kaufen.
Findet jemand die Switch bot App aktuell im Store? Bekomme immer Fehlermeldung, dass die in meine Land (DE) nicht verfügbar ist
Habe die Wetterstation von SwitchBot und bin was Preis Leistung angeht mehr als zufrieden. (Im Angebot gekauft).
Heute bekomme ich die Nachricht, SwitchBot hat die App aus dem AppStore entfernt!? Sie ist auch tatsächlich nicht mehr zu finden!
Ein gutes Beispiel dafür, dass Preise in erster Linie gemacht werden und das kapitalistische Unternehmen eben so viel nehmen, wie sie können und das Konkurrenz deshalb sehr wichtig ist.
IKEA wirbelt durch seine Größe echt den Markt auf. Das finde ich Klasse!
@ifun:
Das Formular zum „Fehler gefunden?“ funktioniert nicht, daher hier:
„Ein zusätzlicher Unterschied zu den IKEA-Modellen liegt in der integrierten Energieüberwachung.“
Das ist nicht korrekt, auch wenn SwitchBot das vielleicht behauptet. Die Matter IKEA Steckdosen haben eine Energieüberwachung.
ich habe diverse matter/ wlan smartplugs ausprobiert. switchbot habe ich gar nicht eingebunden bekommen. TP, osram und meross sind nach wenigen tagen bis 3 wochen spätestens nicht mehr erreichbar.
ich hoffe matter über thread ist da besser. habe die ikeas bestellt… bin gespannt.
ansonsten seit jahren immer zuverlässig: hue und aqara.
Schrott, wie schon viele Rezensionen schreiben. Meine ging auch zurück, hat direkt die Verbindung nach einmal aus und anstecken verloren. Finger weg.