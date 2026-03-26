SwitchBot unterbietet IKEA: Matter-Dose mit Zusatzfunktionen für 7 Euro

Nachdem IKEA seine ersten Matter-Steckdosen erst gestern in Deutschland in den Verkauf gebracht hat, rückt sich die Konkurrenz von SwitchBot heute auf unseren Radar. Der SwitchBot Plug Mini hat seinen Preis, seit dem Verkaufsstaat vor einem halben Jahr, halbiert und positioniert sich damit sogar noch unterhalb der neuen IKEA-Modelle.

Während IKEA für die Steckdosen GRILLPLATS und TOFSMYGGA Preise ab 8,99 Euro aufruft, ist der SwitchBot Plug Mini aktuell bereits ab 8,49 Euro erhältlich. Im Viererpack sinkt der Stückpreis weiter und liegt rechnerisch bei nur noch 7 Euro. Damit wird das Modell auch für größere Installationen interessant.

Matter-Steckdose mit erweiterten Funktionen

Der Plug Mini unterstützt wie die neuen IKEA-Modelle den Matter-Standard und lässt sich entsprechend in Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Home Assistant integrieren. Die Steuerung erfolgt über WLAN, zusätzlich steht eine direkte Verbindung per Bluetooth zur Verfügung. Dadurch bleibt der Zugriff auch ohne aktive Internetverbindung möglich.

Neben der klassischen Schaltfunktion bietet die Steckdose weitere Funktionen, die über die reine Einbindung in Matter hinausgehen. In der SwitchBot-Applikation lassen sich Zeitpläne definieren, um angeschlossene Geräte automatisiert zu steuern oder nach einer bestimmten Laufzeit abzuschalten. Auch Sprachsteuerung über gängige Assistenten wird unterstützt.

Ein zusätzlicher Unterschied zu den IKEA-Modellen liegt in der integrierten Energieüberwachung. Nutzer können den Stromverbrauch angeschlossener Geräte einsehen und Auswertungen über verschiedene Zeiträume abrufen. Diese Funktion ist allerdings an die SwitchBot-Applikation gebunden und nicht direkt in Matter integriert.

Bridge- und Repeater-Funktion integriert

Über die Rolle als Zwischensteckdose hinaus übernimmt der Plug Mini zusätzliche Aufgaben im SwitchBot-Ökosystem. So kann das Gerät als Bluetooth-Repeater eingesetzt werden und erweitert damit die Reichweite kompatibler Komponenten.

Zudem fungiert die Steckdose als Matter-Brücke für Bluetooth-Geräte des Herstellers. Bis zu zwei Geräte lassen sich auf diesem Weg in bestehende Matter-Setups einbinden.

Technisch unterstützt der Plug Mini eine maximale Stromstärke von 16 Ampere bei einer Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt. Schutzmechanismen wie Überlast- und Überhitzungsschutz sind integriert. Trotz der zusätzlichen Funktionen bleibt das Gehäuse kompakt genug, um benachbarte Steckplätze nicht zu blockieren.