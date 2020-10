Vodafone-GPS-Tracker Curve vorübergehend zum Bestpreis erhältlich

Während Vodafone selbst seinen im September vorgestellten GPS-Tracker Curve inklusive zweijähriger Nutzungsdauer weiterhin für 88 Euro anbietet, lässt sich das Gerät mit gleichem Leistungsumfang bei Amazon aktuell für lediglich 62 Euro bestellen, also nochmals ein Stück günstiger als der bisherige Bestpreis.

Ausführlich haben wir den Vodafone Curve bereits zu seiner Markteinführung vorgestellt. Der kompakte Schlüsselanhänger hat eine eSIM integriert und verfügt abhängig von den Einstellungen, Netzabdeckung und GPS-Signal über eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen.

In Verbindung mit der App des Herstellers bieten sich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, so lässt sich der Curve zum Tracking von Gegenständen und dank kompakter Größe beispiesweise auch Hunden verwenden. Besitzer können sich zum Beispiel benachrichtigen lassen, wenn der Tracker eine definierte Zone, etwa das Haus, die Nachbarschaft oder den Arbeitsplatz verlässt oder einfach dessen aktuellen Standort abrufen. Ein integrierter Alarmknopf erlaubt es, Familienmitgliedern per Knopfdruck Benachrichtigungen und Standort-Aktualisierungen zu übermitteln.

Mit Blick auf die zugehörige App hat sich seit unserer Besprechung noch einiges geändert – zum Teil auch auf Wunsch früher Nutzer hin. So kann man Ortungen mittlerweile über einen längeren Zeitraum zurückverfolgen. Zudem können Curve Besitzer jetzt ihren Standortverlauf über die letzten 6 Monate hinweg in einem Kalender einsehen und haben mittlerweile auch die Möglichkeit, eine Sateliten-Ansicht aufzurufen.

Der Curve GPS-Tracker von Vodafone ist mit seinen 42 x 42 x 16 Millimetern erfreulich kompakt und wiegt lediglich 30 Gramm. Das Gerät ist nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt, der Norm zufolge beinhaltet dies den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal einem Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten.

