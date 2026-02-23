Vodafone: Netflix-Rabatt dauerhaft für alle Vertragskunden

Vodafone erweitert sein Streaming-Angebot und ermöglicht künftig allen Vertragskunden einen vergünstigten Zugang zu Netflix. Wer einen laufenden Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag bei dem Düsseldorfer Netzbetreiber besitzt, kann den Streamingdienst direkt über Vodafone buchen und erhält einen monatlichen Preisnachlass von zwei Euro auf die regulären Netflix-Tarife.

2 Euro auf die regulären Netflix-Tarife

Am deutlichsten fällt der Preisunterschied beim „Netflix Standard-Abo mit Werbung“ aus. Statt 4,99 Euro werden für Vodafone-Kunden 2,99 Euro pro Monat fällig. Auch die werbefreien Varianten sind einbezogen.

Das „Netflix Standard-Abo“ reduziert sich von 13,99 Euro auf 11,99 Euro monatlich. Für das „Netflix Premium-Abo“ sinkt der Preis von 19,99 Euro auf 17,99 Euro. Der Rabatt gilt dauerhaft, solange ein aktiver Vertrag mit Vodafone besteht.



Bislang war der Preisnachlass nur einem Teil der Bestandskunden vorbehalten. Künftig können auch Neukunden den Streaming-Vorteil direkt bei Vertragsabschluss hinzubuchen. Die Mindestlaufzeit für den rabattierten Netflix-Zugang beträgt zwölf Monate.

Buchung über Shop, Hotline und Web

Die Buchung des vergünstigten Netflix-Abonnements ist in Vodafone-Shops, telefonisch über die Kundenhotline sowie online möglich. Für Mobilfunk-Neukunden gibt es jedoch eine Einschränkung. Sie können das Angebot über die Webseite erst ab Anfang März nutzen. Bis dahin steht die Buchung über Hotline oder Shop zur Verfügung.

Sollte das Vertragsverhältnis mit Vodafone enden, entfällt der Preisnachlass. Das Netflix-Abonnement läuft dann zum regulären Tarif weiter. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann es monatlich gekündigt werden.

Für Kunden bedeutet dies vor allem eine zentrale Abrechnung und einen festen monatlichen Preisnachlass, der jedoch an die Laufzeit des jeweiligen Vodafone-Vertrags gekoppelt ist. Zuletzt setzte Vodafone eine Preiserhöhung in den GigaMobil-Tarifen um.