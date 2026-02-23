iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 436 Artikel

Vodafone: Netflix-Rabatt dauerhaft für alle Vertragskunden
Vodafone erweitert sein Streaming-Angebot und ermöglicht künftig allen Vertragskunden einen vergünstigten Zugang zu Netflix. Wer einen laufenden Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag bei dem Düsseldorfer Netzbetreiber besitzt, kann den Streamingdienst direkt über Vodafone buchen und erhält einen monatlichen Preisnachlass von zwei Euro auf die regulären Netflix-Tarife.

Vodafone Netflix

Am deutlichsten fällt der Preisunterschied beim „Netflix Standard-Abo mit Werbung“ aus. Statt 4,99 Euro werden für Vodafone-Kunden 2,99 Euro pro Monat fällig. Auch die werbefreien Varianten sind einbezogen.

Das „Netflix Standard-Abo“ reduziert sich von 13,99 Euro auf 11,99 Euro monatlich. Für das „Netflix Premium-Abo“ sinkt der Preis von 19,99 Euro auf 17,99 Euro. Der Rabatt gilt dauerhaft, solange ein aktiver Vertrag mit Vodafone besteht.

Netflix
Bislang war der Preisnachlass nur einem Teil der Bestandskunden vorbehalten. Künftig können auch Neukunden den Streaming-Vorteil direkt bei Vertragsabschluss hinzubuchen. Die Mindestlaufzeit für den rabattierten Netflix-Zugang beträgt zwölf Monate.

Buchung über Shop, Hotline und Web

Die Buchung des vergünstigten Netflix-Abonnements ist in Vodafone-Shops, telefonisch über die Kundenhotline sowie online möglich. Für Mobilfunk-Neukunden gibt es jedoch eine Einschränkung. Sie können das Angebot über die Webseite erst ab Anfang März nutzen. Bis dahin steht die Buchung über Hotline oder Shop zur Verfügung.

Sollte das Vertragsverhältnis mit Vodafone enden, entfällt der Preisnachlass. Das Netflix-Abonnement läuft dann zum regulären Tarif weiter. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann es monatlich gekündigt werden.

Für Kunden bedeutet dies vor allem eine zentrale Abrechnung und einen festen monatlichen Preisnachlass, der jedoch an die Laufzeit des jeweiligen Vodafone-Vertrags gekoppelt ist. Zuletzt setzte Vodafone eine Preiserhöhung in den GigaMobil-Tarifen um.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
23. Feb. 2026 um 09:00 Uhr von Nicolas


    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • kein Mensch braucht Netflix,die ganzen Abo-Gebühren nehmen langsam überhand.

    Antworten Melden

  • Bei Sky ist das deutlich günstiger: ich zahle 8€ für das werbefreie Abo, dass normalerweise 13,99€ kostet.

    Antworten Melden

  • Hmm kann man mal darüber nachdenken. Das sich was an Meinem Vodafone KabelMax Verteag ändern ist mangels entsprechender Glasfaserausbauplanung nicht in Sicht. Da kann man die 2€ Ersparnis gut mitnehmen

    Antworten Melden

  • Hatte mich schon gefreut, weil ich mir die Mini-Serie Unfamiliar ansehen wollte. Jedoch mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten, ist das für mich nicht attraktiv. Brauche ja nur eine Buchung für 1 Monat und dann bin ich wieder raus.

    Antworten Melden

  • Laut Internetseite gilt das Angebot nur für Mobilfunkkunden oder ändert sich das noch ?

    Antworten Melden

    • Laut der hier verlinkten Seite gilt es für Zitat Vodafone-Seite:
      „Alle Internet-, TV- und Mobilfunk-Vertragskunden profitieren von dem Streaming-Vorteil“

      Antworten Melden

      • richtig – wird vermutlich für Bestandskunden eines TV-Vertrags auch noch bestellbar sein. Obwohl im Vodafone-Newsroom Anfang März nur von Mobilfunkneukunden die Rede ist.

      • Aber wo liest du jetzt raus das es nur für Mobilfunkkunden gilt?
        Im Newsroom steht überall der von mir Zitierte Satz.

      • Ich finde auch nur den Hinweis, dass das für Mobilfunkkunden gilt. Dazu 12 Monate Laufzeit. Netflix wird aber wieder gekündigt, wenn mich da nichts mehr interessiert.

      • Die Newsroom- und die Vodafoneseite unterscheiden sich in ihrer Aussage!

      • Auf der Bestellseite bei Vodafone steht es so. Vermutlich haben die ihren Shop noch nicht angepasst.

  • Meine Tochter kündigt monatlich. Wenn eine gute Serie läuft: wird aktiviert. Ist die durchgeguckt, wird ab Folgemonat gekündigt. Wäre mir zu viel Stress – aber für junge Leute wohl heutzutage völlig normal.

    Antworten Melden

  • Bei Eazy gibt es Vodafone Cable Internet für deutlich weniger Geld:
    – 50 Mbit/s 18,99€
    – 100 MBit/s 22,99€
    – 200 Mbit/s 26,99€

    Da ist keine Festnetzflat mit drin, diese kostet 5€ falls man die haben möchte. Braucht fast keiner, da jeder billig Mobilfunkvertrag eine Allnet Flat enthält.

    Ein weiterer Vorteil ist, dass die die Vertrage nach 24 Monaten zu demselben Preis weiterlaufen und dann monatlich kündbar sind.

    Antworten Melden

