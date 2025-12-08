Vodafone: GigaMobil-Tarife mit Preiserhöhung ab 10. Dezember

Vodafone erhöht ab dem 10. Dezember die Preise für seine Smartphone-Tarife im GigaMobil-Portfolio. Betroffen sind ausschließlich Verträge, die mit einem neuen Gerät kombiniert werden.

Die reinen SIM-only-Tarife bleiben preislich unverändert. Damit trennt der Anbieter die Preisentwicklung klar nach Vertragsart. Nutzer, die ihr Smartphone behalten und nur den Tarif buchen, spüren die Anpassung nicht.

Parallel zur Preiserhöhung startet eine befristete Aktion für Neukunden. Bis einschließlich 28. Januar 2026 gewährt Vodafone einen Rabatt von 25 Prozent auf die monatliche Grundgebühr. Zusätzlich wird in den Tarifstufen GigaMobil S und GigaMobil M das enthaltene Datenvolumen erhöht. Diese Kombination aus höherem Preis und zeitlich begrenztem Nachlass sorgt dafür, dass sich die effektiven Kosten je nach Tarif teils deutlich unterscheiden.

Im September 2024 vorgestellt: Die aktuellen GigaMobil-Tarife

Übersicht der neuen Preise und Datenvolumen

Bei Verträgen mit Smartphone liegt der neue Listenpreis für GigaMobil XS mit 7 GB bei 31,99 Euro pro Monat. Mit Rabatt sinkt der Preis auf 23,99 Euro. GigaMobil S kostet regulär 41,99 Euro und bietet nun 30 statt zuvor 25 GB. Mit Aktionsrabatt werden 31,49 Euro fällig. GigaMobil M steigt auf 51,99 Euro bei nun 100 statt 50 GB. Der Aktionspreis liegt bei 38,99 Euro. GigaMobil L mit 280 GB kostet 61,99 Euro beziehungsweise 46,49 Euro mit Rabatt. Der unbegrenzte GigaMobil XL liegt bei 81,99 Euro oder 61,49 Euro im Aktionszeitraum.

Die neuen Tarife ab 10. Dezember 2025

Ohne Smartphone bleiben die regulären Preise gleich. GigaMobil XS kostet weiterhin 29,99 Euro, S 39,99 Euro, M 49,99 Euro, L 59,99 Euro und XL 79,99 Euro pro Monat. Auch hier greift für Neukunden der 25-Prozent-Rabatt, wodurch sich die monatlichen Kosten im Aktionszeitraum sichtbar reduzieren. Die technischen Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Alle Tarife enthalten weiterhin Zugriff auf 4G- und 5G-Netze sowie die bekannten Zusatzfunktionen.