Umstellung ab 10. Dezember
Vodafone: GigaMobil-Tarife mit Preiserhöhung ab 10. Dezember
Vodafone erhöht ab dem 10. Dezember die Preise für seine Smartphone-Tarife im GigaMobil-Portfolio. Betroffen sind ausschließlich Verträge, die mit einem neuen Gerät kombiniert werden.
Die reinen SIM-only-Tarife bleiben preislich unverändert. Damit trennt der Anbieter die Preisentwicklung klar nach Vertragsart. Nutzer, die ihr Smartphone behalten und nur den Tarif buchen, spüren die Anpassung nicht.
Parallel zur Preiserhöhung startet eine befristete Aktion für Neukunden. Bis einschließlich 28. Januar 2026 gewährt Vodafone einen Rabatt von 25 Prozent auf die monatliche Grundgebühr. Zusätzlich wird in den Tarifstufen GigaMobil S und GigaMobil M das enthaltene Datenvolumen erhöht. Diese Kombination aus höherem Preis und zeitlich begrenztem Nachlass sorgt dafür, dass sich die effektiven Kosten je nach Tarif teils deutlich unterscheiden.
Im September 2024 vorgestellt: Die aktuellen GigaMobil-Tarife
Übersicht der neuen Preise und Datenvolumen
Bei Verträgen mit Smartphone liegt der neue Listenpreis für GigaMobil XS mit 7 GB bei 31,99 Euro pro Monat. Mit Rabatt sinkt der Preis auf 23,99 Euro. GigaMobil S kostet regulär 41,99 Euro und bietet nun 30 statt zuvor 25 GB. Mit Aktionsrabatt werden 31,49 Euro fällig. GigaMobil M steigt auf 51,99 Euro bei nun 100 statt 50 GB. Der Aktionspreis liegt bei 38,99 Euro. GigaMobil L mit 280 GB kostet 61,99 Euro beziehungsweise 46,49 Euro mit Rabatt. Der unbegrenzte GigaMobil XL liegt bei 81,99 Euro oder 61,49 Euro im Aktionszeitraum.
Die neuen Tarife ab 10. Dezember 2025
Ohne Smartphone bleiben die regulären Preise gleich. GigaMobil XS kostet weiterhin 29,99 Euro, S 39,99 Euro, M 49,99 Euro, L 59,99 Euro und XL 79,99 Euro pro Monat. Auch hier greift für Neukunden der 25-Prozent-Rabatt, wodurch sich die monatlichen Kosten im Aktionszeitraum sichtbar reduzieren. Die technischen Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Alle Tarife enthalten weiterhin Zugriff auf 4G- und 5G-Netze sowie die bekannten Zusatzfunktionen.
Das ist der erste Schritt … wenn dann in einigen Jahren die meisten Kunden SIM only gewählt haben, werden auch die Tarife deutlich erhöht. Dann heißt es entweder wechseln oder den Drops lutschen.
Die Tarife sind extrem unattraktiv. 25 bzw. 40 GB für 30€ oder mehr im Monat sind ein Witz!
Ja, das bekommt man bei Callya schon fast für 10 € …
Es war jeher dumm das phone per vertrag überteuert zu finanzieren.
Zahle derzeit knapp nen 10er im VF netzt für 100Gb nach 6 Monaten immer noch 50 gb.
Samt 5G > 150mbits etc…
Sind im Jahr keine 120 Euro Verträge sind in D überzogen beim Preis/leistung.
Wer nimmt bei den großen Anbietern bitte einen Vertrag ohne Endgerät? Eigentlich müssten die Tarife doch so langsam auch mal günstiger werden. Jetzt wo mehr und mehr Datenvolumen ohne Limitierung kommen wird, braucht jeder Anbieter doch nur noch einen Tarif und ggf. eine Stufe der Smartphone Zuzahlung. Aber das wäre für den Konsumenten zu einfach vergleichbar.
Ich nehme seit Jahren SIM Only Tarife. Wenn ich den neuen Preis mit Phone bei 7GB sehe, wird mir schlecht. Für den Preis habe ich Unlimited Daten.
Nana, nicht untertreiben oder Äpfel mit Birnen vergleichen. Unlimited 5G im Vodafone Netz für 24 bzw. 32 Piepen ist sportlich, wie geht?
Halt bei der richtigen Firma arbeiten und ich meine nicht Vodafone.
In der Tat macht das nur Sinn mit Endgerät. Ich für meinen Teil komme bei allen Tarifen bei Vodafone auf umgerechnet ca. 15-20€ im Monat für die reine Leistung von Vodafone, also wenn ich die UVP des iPhones über die 24 Monate hinweg abziehe. Und da kann ich nicht wirklich meckern, da das aktuelle 17er bspw. mehr oder minder überall mit UVP angeboten wird. Umgerechnet gibt es so also bspw. unbegrenztes Datenvolumen für besagte 15-20€ im Monat.
Nicht nachvollziehbar in der heutigen Zeit … es müsste alles zumindest flat sein … und das würde auch nur minimal was ändern. 1-2 Tarife maximal 30 und 50 Euro und mehr nicht … aber das müssten sie ja wissen .. ich verlängere schon lange nicht mehr bei Vodafone .
Ich kündige seit 10 Jahren regelmäßig und lasse mich über die Kundenrückgewinnung zurückholen. Klappt bestens. Derzeit zahle ich 25€ im Monat inkl. iPhone!
Der gleich Verein bietet z.B. mit dem CallYa Allnet Flat M-Tarif 50GB mit allem drum und dran als monatlich kündbarem Pre-Paid Tarif für 14,99€ an. Warum sollte man also einen sehr viel teureren Giga-Tarif ohne Phone und mit Vertragsbindung wählen? So lange die Kohle monatlich fließt und die Nummer nicht flöten geht, wo ist das Problem? Was übersehe ich wichtiges?
Das ist tatsächlich aber nicht so einfach wenn man bereits einen Vertrag bei Vodafone hat. Man kann die Nummer von Festvertrag nicht zu Callya mitnehmen. Das wollte ich im Sommer machen, nicht möglich. Man empfahl mir die Nummer zu einem anderen Prepaid-Anbieter zu wechseln um von dort nach einem Monat zu Callya zu wechseln.
Spoiler – ich bin einfach direkt bei fraenk geblieben statt zu Vodafone zurück zu wechseln.
Die Preise sind echt nur noch ein Witz. Besseres Netz? Bis jetzt nicht aufgefallen. Im Gegenteil. Der Rosa-Riese ist preislich genauso unverschämt
Überleg mal, 30 für 30 und dann auch noch Vodafone Netz. Wer den Scheiß mitmacht…