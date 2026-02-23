Bluetooth 5.3 sowie 5 GHz WLAN
CarPlay kabellos: Neuer Mini-Adapter mit modernen Funkstandards
Erst kürzlich haben wir über einen Wireless-CarPlay-Adapter berichtet, der mit einer eigenen Taste den schnellen Wechsel zwischen zwei verbundenen iPhones erlaubt. Solche Lösungen richten sich vor allem an Haushalte, in denen sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen.
Mit dem CL322S positioniert sich jetzt der Anbieter Spedal im umkämpften Markt der CarPlay-Adapter neu. Im Unterschied zum zuletzt vorgestellten Modell verzichtet das Gerät auf eine physische Umschalttaste. Stattdessen hebt der Hersteller vor allem die modernisierte Funktechnik und das kompakte Gehäuse hervor.
Im Inneren arbeitet laut Anbieter ein überarbeiteter Prozessor, dieser unterstützt Bluetooth 5.3 sowie WLAN im 5,8-Gigahertz-Bereich. Das höhere Frequenzband wird im Alltag seltener genutzt als 2,4 Gigahertz und kann dadurch Störungen reduzieren. Für Nutzer bedeutet das im Idealfall eine stabilere Verbindung und geringere Verzögerungen bei Navigation, Musik oder Telefonie.
Wie bei vergleichbaren Lösungen setzt auch der CL322S ein bereits vorhandenes, kabelgebundenes CarPlay- oder Android-Auto-System im Fahrzeug voraus. Der Adapter ersetzt lediglich das Kabel zwischen Smartphone und USB-Anschluss. Nach der Ersteinrichtung verbindet sich das zuletzt gekoppelte Gerät automatisch innerhalb weniger Sekunden, sobald das Fahrzeug gestartet wird.
Unterstützt werden iPhones ab iOS 10 sowie Android-Smartphones ab Version 10. Laut Hersteller ist das Gerät mit dem Großteil der Fahrzeuge kompatibel, die serienmäßig kabelgebundenes CarPlay bieten.
Automatische Wiederverbindung
Das Gehäuse fällt deutlich kleiner aus als bei vielen älteren Adaptern. Mit Abmessungen von rund zwei Zentimetern pro Seite verschwindet das Gerät nahezu unauffällig am USB-Port. Spedal betont zudem eine verbesserte Wärmeableitung. Überhitzung kann bei längerer Nutzung zu Verbindungsabbrüchen führen. Durch zusätzliche Lüftungsöffnungen soll der Betrieb auch bei hohen Temperaturen stabil bleiben.
Die Steuerung erfolgt weiterhin über die gewohnten Bedienelemente des Fahrzeugs. Lenkradtasten, Touchscreen, Drehregler und Sprachassistenten bleiben vollständig nutzbar. Aktuell wird der Adapter deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung angeboten und liegt mit rund 33 Euro auf dem Niveau des Tasten-Modells.
Seit iOS 26.3 ist CarPlay mit oder ohne Kabel eine reinste Katastrophe! Gespräche brechen ab Software hängt sich auf. Hat jemand eine Lösung? Das Problem ist bei Apple bekannt.
Selbe bei mir! Nur hier in den Kommentaren scheint bei allen CarPlay so gut zu laufen, wie nie!
Ich habe diese Probleme nur beim Mini (BMW), immer wieder brechen die Gespräche ab, Siri beim diktieren ab und es immer ein anderer Zeitabstand. Mal kann ich 10 minuten ohne Probleme sprechen, dann wieder nur 30 Sekunden. Alles erst ab 26.0. Im VW dagegen ohne Probleme, da läuft alles wie bisher. Ich denke, dass die Headunit hier auch eine Rolle spielt, da es im Mini egal ist, ob ich per Kabel oder Wireless verbinde oder mein iPhone oder das meiner Frau verwende.
Bei mir auch der Mini!
Mercedes CLA 2016 Katastrophe \\ Kia ProCeed 2020 absolut fehlerfrei
Cosmic77, zu deiner Frage, nach Fleißarbeit, heißt, dass ich Apple CarPlay Verbindung, Bluetooth als auch WLAN, 3 mal mein Auto gelöscht und wieder neu verbunden habe, geht es einigermaßen wieder! Außerdem habe ich zusätzlich private wlan Adresse deaktiviert!
Fiat 500e – keine Probleme bemerkt…kann es Fahrzeugabhängig sein?
Jeanpaul, wäre möglich, aber schon seltsam, dass ich vor IOS 26.3 nie Probleme hatte!
Mit MediaNav von Dacia/Renault auch keine Probleme bei mir trotz iOS 26.3
Habe auch Abbrüche im Cupra.
Hier Mercedes-Benz Comand NTG 9.5 (glaube ich), C180 T / S205 aus Baujahr 09.2018 – kann die beschriebenen Probleme, Aussetzer, etc. in keiner Form bestätigen, habe seitens CarPlay noch nie Probleme nach einem iOS-Update festgestellt.
Aufs Thema bezogen, nutze den CarLinkit Mini 3, der tut in hohem Maße zufriedenstellend, was er soll, ohne das iPhone permanent aufzuladen, wie es kabelgebunden der Fall ist.
Hin und wieder gibt es Aussetzer, die führe ich allerdings eher auf den Dongle und die Tatsache zurück, dass meine Fahrzeugbatterie mittlerweile etwas schwach ist…
*CarLinkit Mini Ultra 3, habs „ultra“ vergessen.
Der Vollständigkeit halber, keine Ahnung, ob es verschiedene Versionen des Mini gibt …
Nutzt du CarPlay kabellos?
Hab im A3 8Y keinerlei Probleme
Ich hatte mal Probleme, als ich mein iPhone automatisch mit dem Windows PC gekoppelt habe.
Nachdem ich das entfernte (bzw. manuell beendete), ging es mit CarPlay wieder.
Die automatische Wiederverbindung mit dem zuletzt verbundenen iPhone ist üblich und kein besonderes hervorzuhebendes Merkmal.
Gerade bei den erwähnten Haushalten, in denen sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen, benötigt man auch den gesteuerten Wechsel zu einem anderen Gerät. Das kann aber dieser Adapter leider nicht, modernere Technik hin oder her. Selbst der billige Adapter von AliExpress, der nur knapp 10,- € kostete verbindet sich in sekundenschnelle völlig problemlos mit dem letztgenutzten iPhone, ohne auch auf längeren Fahrten die Verbindung zu trennen.
Während die Kabelversionen von Carlinkit noch ein Auswahlmenü beim Gerätestart boten, klappt der Gerätewechsel so leidlich nur mit dem Stick Ottocast Mini, der einen Knopf hat, der die automatische Verbindung zum zuletztgenutzten iPhone unterbricht und sich mit dem anderen, in Netzreichweite gefundenen iPhone verbindet, wenn das vorher schon mal mit dem Stick genutzt wurde.
Nach dem Artikel der letzten Woche habe ich das Tastenmodell bestellt, es soll heute kommen. Der Knopf auf der Oberseite vom Ottocast ist von der Bedienung nicht so praktisch, damit der Stick nicht bricht, muss man den immer mit dem Daumen von unten gegendrücken.
Meine Mutter hat einen Wireless Carplay Adapter von sixriver seit 1,5 Jahren täglich im Einsatz und noch nie ein Problem gehabt, auto ist ein Hyundai i20.
Habe mir bei AliExpress den CarlinKit Mini Ultra 3 für 13 € gekauft und bin damit sehr zufrieden. Keine Ahnung warum man fast das dreifache zahlen sollte….
Somit hast du Zuviel bezahlt: ). Meins war um die 5..
Ich habe meinen sogar für 4,19€ bekommen von Ali. War 4 Tage später im Briefkasten und funktioniert fehlerfrei :)
Wenn du „mehr“ benötigst, wie ich mit einer problemlosen Umschaltung zwischen 2 regelmäßig genutzten iPhones, zahlst du gerne etwas mehr, wenn du nicht die Hälfte der Fahrzeit damit verbringen möchtest, eines der iPhones in den Flugmodus zu versetzen, eine manuelle Koppelung zum anderen Handy herzustellen und danach den Flugmodus zu deaktivieren.
Freut euch über die günstigsten Preise, hab den beim „Prime Day“ für 35€ bestellt…
Traue Ali und Co. nicht über den Weg, nachdem ich bei Temu zu deren Beginn mehrfach Schrott bekommen habe – da ich mit dem CarLinkit allerdings (überwiegend) zufrieden bin, kann ich den vergleichsweise hohen Preis verknusen.
Ich hab mir den Mini Stick von Ottocast in der aktuellen Version gekauft. Leider unbrauchbar das Ding. Ziemlicher Delay und auch Abbrüche der Verbindung sind an der Tagesordnung. Das Ding ist lediglich Backup, falls der alte Adapter nicht mehr funktioniert.
Vermutlich ist die fest verbaute Kabellose Variante die beste, leider aber jetzt erst Standard bei den Herstellern.
Ich nutze den Ottocast Mini mit dem Umschaltknopf und komme damit so leidlich gut zurecht, beim Umschalten zwischen 2 iPhones. Verbindungsabbrüche kenne ich weder vom Ottocast noch von der Billigversion von AliExpress. Auch nicht bei langen Urlaubsfahrten im Sommer, wenn vom Handy Musik und Navigation übertragen wird. Mache mal ein Update auf die aktuelle Software vom Stick, evtl. liegt es daran.
Es gibt eine Vielzahl dieser Geräte. Und diese werden wiederum unter verschiedenen Labeln vertrieben.
Wenn man sich die Bewertungen so anschaut, scheint KEINES dieser Geräte (egal von wem) wirklich zuverlässig und dauerhaft zu funktionieren….
Ich wäre sogar bereit, deutlich mehr Geld für ein zuverlässig funktionierendes Gerät auszugeben.
Gibt es aber scheinbar nicht.
Ich habe Version 5 von Carlinkkit. Läuft zu 99% zuverlässig. In seltenen Fällen muss ich das Radio neustarten. Liegt aber denke ich eher am Radio als am Adapter. Ich habe auch die Mini Version vom selben Hersteller die aber spürbar langsamer läuft und weniger Eigenfunktionen mitbringt.
Ich hatte auch Version 3 zum Vergleich. Der 5er ist bislang wirklich technisch sehr gut und spürbar besser.
Ich kann dich in sofern beruhigen, es funktioniert auch bei fest im Fahrzeug integrierten nicht immer zu 100 Prozent. ;)
Hat jemand Erfahrung mit Radios vom Kenwood oder jvc zb. wo Wireless CarPlay schon integriert ist ? Wie stabil läuft es da ? Viele Abbrüche oder Verbindungsabbrüche ?
Also ich empfinde den Adapter als geradezu riesig. Mein Adapter Sunweyer S28 ragt gerade mal ca.. 2cm aus der USB Buche, ist aber nur wenige Millimeter dünn und nur knapp 2cm breit. Damit passt er auch in enge, tiefer liegende USB- Buchsen … zudem leuchtet er nicht und verhält sich insgesamt optisch total unauffällig.
Mir werden bei Amazon schlanke 59,99 Euro angezeigt.
kann ich bestätigen, soeben versucht zu bestellen…nix 32,99:euro
Ist die Verschlüsselung der Verbindung bei diesen Dingern immer noch so katastrophal?
Weshalb soll das ein Thema sein?
Keine Polemik, bitte, ist eine ernst gemeinte Frage – (und) unterscheidet sich die Verschlüsselung zur kabelgebundenen Variante?
Die WLAN-Verbindung zu den kabellosen CarPlay-Adaptern ist meist mit „12345678“ als Passwort abgesichert. Und das Passwort lässt sich auch nicht ändern.
Zur Verschlüsselung kann ich dir nichts sagen, aber das Kabel vom iPhone zum Auto hört man sicht so einfach ab.
Eine unverschlüsselte WLAN Verbindung kann halt missbraucht werden.
Wie schnell steht die Verbindung bei dem Adapter? Ich habe zur Zeit einen im Einsatz der zuverlässig funktioniert. Aber von Zündschlüssel drehen bis Navi wird auf dem Display angezeigt vergeht eine sich unangenehm lang anfühlende Zeit. Das mag real vielleicht 30 Sekunden sein. Aber wenn Du mit laufenden Motor darauf wartest die Parklücke zu verlassen und nicht genau weißt ob Du rechts oder links lang musst sind das ewig lange 30 Sekunden.
Was ist denn, wenn du zunächst die Zündung einschaltest und auf die Verbindung wartest, bevor du den Motor startest?
Wenn Radio und Handy vor dem Losfahren die Zeit haben, sich miteinander zu verbinden, sollte das von dir beschriebene Thema doch abgehakt sein…
Ist ernst gemeint, muss man ja dazu schreiben…
Bei meinem alten Auto ist beim Motorstart der Strom zum Autoradio unterbrochen worden. Das ist sicher bei anderen Fahrzeugen auch so. Im Forum gab es Vorschläge, wie diese Unterbrechung überbrückt werden kann, um keine Aussetzer zu haben.
Ist jammern auf hohen Niveau, sei froh das er stabil funktioniert. Solange das Auto sich nicht bewegt ist auch das GPS Signal im Handy nicht immer in der Lage zu vermelden obs nun nach Links, Rechts oder geradeaus geht.
Das ist im Prinzip richtig, wenn du aber nicht vollkommen verpeilt bist, siehst du auf der Karte, in welche Richtung du fahren sollst.
In meinem Auto geht das MediaNav (Renault/Dacia) bereits an, wenn die Tür entriegelt wird. Da an der USB-Buchse von dem Gerät der Adapter hängt, hat der auch sofort Strom. Wenn ich dann angeschnallt bin und den Motor gestartet habe, ist CarPlay vom iPhone bereits aktiv. Gibt sicher irgendwo Schaltpläne oder Anleitungen, wie man sowas schaltet.
So lange braucht glaube ich auch mein „original“ wireless CarPlay.
Kann ich das auch als Adapter für mein altes DIN Radio nutzen ? Um spotify abzuspielen am usb Port ?
Nein
Habe AAwireless two plus. Der ist der beste den ich je hatte europäisches Produkt und immer Updates.
Bester Adapter den ich je hatte