CarPlay kabellos: Neuer Mini-Adapter mit modernen Funkstandards

Erst kürzlich haben wir über einen Wireless-CarPlay-Adapter berichtet, der mit einer eigenen Taste den schnellen Wechsel zwischen zwei verbundenen iPhones erlaubt. Solche Lösungen richten sich vor allem an Haushalte, in denen sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen.

Mit dem CL322S positioniert sich jetzt der Anbieter Spedal im umkämpften Markt der CarPlay-Adapter neu. Im Unterschied zum zuletzt vorgestellten Modell verzichtet das Gerät auf eine physische Umschalttaste. Stattdessen hebt der Hersteller vor allem die modernisierte Funktechnik und das kompakte Gehäuse hervor.

Bluetooth 5.3 sowie 5 GHz WLAN

Im Inneren arbeitet laut Anbieter ein überarbeiteter Prozessor, dieser unterstützt Bluetooth 5.3 sowie WLAN im 5,8-Gigahertz-Bereich. Das höhere Frequenzband wird im Alltag seltener genutzt als 2,4 Gigahertz und kann dadurch Störungen reduzieren. Für Nutzer bedeutet das im Idealfall eine stabilere Verbindung und geringere Verzögerungen bei Navigation, Musik oder Telefonie.

Wie bei vergleichbaren Lösungen setzt auch der CL322S ein bereits vorhandenes, kabelgebundenes CarPlay- oder Android-Auto-System im Fahrzeug voraus. Der Adapter ersetzt lediglich das Kabel zwischen Smartphone und USB-Anschluss. Nach der Ersteinrichtung verbindet sich das zuletzt gekoppelte Gerät automatisch innerhalb weniger Sekunden, sobald das Fahrzeug gestartet wird.

Unterstützt werden iPhones ab iOS 10 sowie Android-Smartphones ab Version 10. Laut Hersteller ist das Gerät mit dem Großteil der Fahrzeuge kompatibel, die serienmäßig kabelgebundenes CarPlay bieten.

Automatische Wiederverbindung

Das Gehäuse fällt deutlich kleiner aus als bei vielen älteren Adaptern. Mit Abmessungen von rund zwei Zentimetern pro Seite verschwindet das Gerät nahezu unauffällig am USB-Port. Spedal betont zudem eine verbesserte Wärmeableitung. Überhitzung kann bei längerer Nutzung zu Verbindungsabbrüchen führen. Durch zusätzliche Lüftungsöffnungen soll der Betrieb auch bei hohen Temperaturen stabil bleiben.

Die Steuerung erfolgt weiterhin über die gewohnten Bedienelemente des Fahrzeugs. Lenkradtasten, Touchscreen, Drehregler und Sprachassistenten bleiben vollständig nutzbar. Aktuell wird der Adapter deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung angeboten und liegt mit rund 33 Euro auf dem Niveau des Tasten-Modells.