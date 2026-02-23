Zubehör zum iPhone 17e: Erste Hüllen bereits im Verkauf

Noch bevor Apple sein neues Einsteiger-iPhone offiziell vorgestellt hat, bringen die ersten Zubehörhersteller passende Produkte in Stellung. Nachdem die Präsentation des iPhone 17e Anfang kommender Woche als ausgemacht gilt, sind nun erste Schutzhüllen und Displayfolien im Handel aufgetaucht.

Der Hersteller Quad Lock etwa bewirbt eine neue MAG-Hülle für das iPhone 17e sowie passende Panzerglas-Schutzfolien als sofort lieferbar.

Zubehör noch vor der Gerätevorstellung

Bereits im Vorfeld der erwarteten Vorstellung des iPhone 17e hatte sich abgezeichnet, dass Apple an einer Neuauflage seines günstigeren Modells arbeitet. Als möglicher Termin wurde initial der 19. Februar genannt, exakt ein Jahr nach der Präsentation des iPhone 16e. Nun wird davon ausgegangen, dass Apple das neue Gerät in der ersten März-Woche zusammen mit anderen Hardware-Neuheiten Präsentieren wird.

Beim iPhone 16e musste noch auf MagSafe verzichtet werden

Solche Vorabveröffentlichungen sind nicht ungewöhnlich. Zubehörhersteller erhalten in der Regel frühzeitig technische Daten zu Abmessungen und Tastenanordnung, um ihre Produkte rechtzeitig anbieten zu können. Dass die Hüllen bereits lagernd und versandbereit sind, spricht dafür, dass sich das äußere Design im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert.

MAG-Hülle mit Magnetintegration

Die neue MAG-Hülle von Quad Lock setzt auf integrierte Magnetelemente. Damit soll sie mit Apples MagSafe-System kompatibel sein, das beim iPhone 16e noch nicht unterstützt wurde. In Berichten zum kommenden iPhone 17e war bereits von einer nachgereichten MagSafe-Funktion die Rede, inklusive kabelloser Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Eine magnetisch ausgerichtete Hülle würde diese Funktion ergänzen und zugleich die Nutzung entsprechender Halterungen ermöglichen.

Neben der Hülle bietet der Hersteller auch eine Panzerglas-Schutzfolie für das Display an. Preise ab 44,99 Euro für die Hülle und 14,99 Euro für die Schutzfolie positionieren das Zubehör im üblichen Rahmen vergleichbarer Markenprodukte. Und auch im Low-Budget-Bereich sind die ersten Angebote jetzt live geschaltet.

