Zubehör noch vor der Gerätevorstellung
Zubehör zum iPhone 17e: Erste Hüllen bereits im Verkauf
Noch bevor Apple sein neues Einsteiger-iPhone offiziell vorgestellt hat, bringen die ersten Zubehörhersteller passende Produkte in Stellung. Nachdem die Präsentation des iPhone 17e Anfang kommender Woche als ausgemacht gilt, sind nun erste Schutzhüllen und Displayfolien im Handel aufgetaucht.
Der Hersteller Quad Lock etwa bewirbt eine neue MAG-Hülle für das iPhone 17e sowie passende Panzerglas-Schutzfolien als sofort lieferbar.
Bereits im Vorfeld der erwarteten Vorstellung des iPhone 17e hatte sich abgezeichnet, dass Apple an einer Neuauflage seines günstigeren Modells arbeitet. Als möglicher Termin wurde initial der 19. Februar genannt, exakt ein Jahr nach der Präsentation des iPhone 16e. Nun wird davon ausgegangen, dass Apple das neue Gerät in der ersten März-Woche zusammen mit anderen Hardware-Neuheiten Präsentieren wird.
Beim iPhone 16e musste noch auf MagSafe verzichtet werden
Solche Vorabveröffentlichungen sind nicht ungewöhnlich. Zubehörhersteller erhalten in der Regel frühzeitig technische Daten zu Abmessungen und Tastenanordnung, um ihre Produkte rechtzeitig anbieten zu können. Dass die Hüllen bereits lagernd und versandbereit sind, spricht dafür, dass sich das äußere Design im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert.
MAG-Hülle mit Magnetintegration
Die neue MAG-Hülle von Quad Lock setzt auf integrierte Magnetelemente. Damit soll sie mit Apples MagSafe-System kompatibel sein, das beim iPhone 16e noch nicht unterstützt wurde. In Berichten zum kommenden iPhone 17e war bereits von einer nachgereichten MagSafe-Funktion die Rede, inklusive kabelloser Ladeleistung von bis zu 25 Watt. Eine magnetisch ausgerichtete Hülle würde diese Funktion ergänzen und zugleich die Nutzung entsprechender Halterungen ermöglichen.
Neben der Hülle bietet der Hersteller auch eine Panzerglas-Schutzfolie für das Display an. Preise ab 44,99 Euro für die Hülle und 14,99 Euro für die Schutzfolie positionieren das Zubehör im üblichen Rahmen vergleichbarer Markenprodukte. Und auch im Low-Budget-Bereich sind die ersten Angebote jetzt live geschaltet.
Gibt es jemanden, der Erfahrung mit der Kamera (16e, Air) hat? Ich bin jetzt kein Highend-Foto-Enthusiast, aber mit einer Kamera stelle ich mir das iwie schlecht vor insb. beim Zoom?
Ich bin ein absoluter Foto-Idiot und habe absolut keine Ansprüche was die Kamera betrifft und kann dir sagen das ich absolut nichts vermisse!!! „Normale“ Schnappschüsse sind gar kein Problem mit einer einzelnen Kamera. Natürlich kommst du schnell an technische Grenzen wenn du Makro-Aufnahmen machen willst oder mehr als 2-fach in den Zoom gehst. Aber wie gesagt, für Urlaubsfotos oder mal eben Alltags Bilder ist es perfekt und man sieht keinen unterschied.
Kleiner Nachtrag, Ich spreche von der iPhone air Kamera :)
Von der Air seite vermisse ich den weit Winkel. Jetzt muss ich mehr als ein Foto für den gleichen Raum.
I’m Alltag ist das völlig fein. Es sind Kleinigkeiten die ich vermisse.
Mein sogenanntes First world Problem.
Aber ich Wechsel beim nächsten iPhone wieder.
Air macht Spaß bis auf Akku und Kamera.
Fyi was den Akku angeht, wenn du meist mit dem wlan verbunden bist dann hält das Handy Tags über. War aber in Spanien Urlaub machen und mein Akku war ständig nach ein halben Tag leer.
Meine Erfahrung ;-)
Ich hab beruflich das 16e. Ich finde den formfaktor super, die Kamera ist absolut ausreichend für alltägliche Schnappschüsse. Weitwinkel brauch ich selten.
Der Akku hält sehr lange für seine Größe
Sind die Kameras nicht seit dem 12er bei allen Modellen recht gut?
Also die Kamera ist das einzige was ich wirklich als unterschied vom pro zum Air im Alltag merke . Für alle normalen Fotos reicht die Kamera vom Air locker .
Wenn es um Details oder extrem nahe Fotos geht ist das kein Vergleich zum pro . Ich bereue aber überhaupt nicht den Schritt vom immer pro Nutzer zum Air . Muss man wissen was man braucht oder will .
Hier geht es um da IPhone mit dem Vokal „e“.
Welches eben auch nur ein Objektiv hat.
Gleiche Kamera? Wenn ja, bitte ich um Verzeihung?
Ist ja auch egal . War als Antwort für die erste Frage gedacht . Ist nur verrutscht
Laut Beschreibung, sollten die gleich sein.
Habe das iPhone 16e als Diensthandy und für Fotos langt die eine Linse locker!
Ich hatte aber auch Damals mit dem iPhone 5s, 6s usw. nie „Probleme“.
Mir genügen aber auch normale Schnappschüsse im Urlaub oder um mal was im Alltag / Arbeitsalltag festzuhalten – Privat bin ich mit meinem iPhone 15 Plus (2 Linsen) auch vollkommen zufrieden.
Würde sagen, es liegt immer an den persönlichen Ansprüchen – Wage auch mal die Behauptung, dass etliche mit einem Pro iPhone, dass auch nur haben um mit 3 Kameralinsen zu zeigen, sie haben ein Pro und die Möglichkeiten der Fotografiefunktionen nie wirklich nutzen.