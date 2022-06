Vodafone GigaMobil-Tarife starten heute – ALDI Talk Jahrespakete ab nächster Woche

Aldi wird die Komplettpakete mit Mobilfunk, SMS und Datenvolumen wieder in drei verschiedenen Varianten anbieten. In der kleinsten Variante mit 12 GB Datenvolumen werden 59,99 Euro fällig, für 50 GB Datenvolumen bezahlt man 99,99 Euro und für das L-Paket mit 100 GB muss man 149 Euro berappen.

Damit verbunden gleich noch der Hinweis auf den bevorstehenden Start der neuen ALDI Talk Jahrespakete . In diesem Jahr beginnt der Verkauf am 9. Juni und läuft dann einen guten Monat lang bis zum 10. Juli.

