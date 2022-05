GigaMobil-Tarife von Vodafone bringen mehr Datenvolumen

Vom 1. Juni an vermarktet Vodafone seine bisherigen Red- und Young-Portfolios als GigaMobil und GigaMobil Young. In den neuen Tarifen bleiben die wesentlichen Bestandteile der Vorgänger enthalten, dazu zählen eine Flatrate für Telefonie und SMS, die Nutzung von 5G und LTE Max, SpeedGo, EU-Roaming und WiFi Calling. Auch das sogenannte GigaDepot für die Mitnahme von ungenutztem Datenvolumen in den nächsten Monat bleibt bei den neuen Vertragsoptionen inbegriffen. Obendrauf gibt es bei Vodafone GigaMobil und GigaMobil Young dann aber noch bis zu 25 Prozent zusätzliches Datenvolumen.

Laut der offiziellen Kommunikation will Vodafone bezüglich der von der Bundesnetzagentur angeordneten Einstellung von Zero-Rating-Angeboten wie „StreamOn“ und „Vodafone Pass“ erstmal abwarten. Das Vermarktungs-Verbot ändere erstmal nichts und für Kunden bleibe zunächst alles wie gehabt. Nimmt man diese Aussage für bare Münze, dann ist es wohl Zufall, dass der Provider das in seinen Mobilfunktarifen enthaltene Datenvolumen jetzt nennenswert erhöht. Von den aktuell noch bei Vodafone erhältlichen „Vodafone Pass“-Datenflats ist im Rahmen der Neuankündigung jedoch keine Rede mehr.

