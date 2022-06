djay 4.0: Neue Version der DJ-App mit Digital Vinyl Control

algoriddim unterstreicht, dass nicht nur die Mac-Version der DJ-Applikation, sondern auch die Ausgaben für iPad und iPhone für das Zusammenspiel mit zahlreichen, professionelleren Mixern vorbereitet wurden. So kann die App mit folgenden DVS-kompatiblen Mixern direkt per Plug-and-Play genutzt werden und verfügt dann über entsprechend gemappte Tasten:

Größte Neuerung der kostenfrei ladbaren Applikation: Die Integration von Digital Vinyl Control (DVC). Das Feature, das allerdings nur für Anwender der kostenpflichtigen Pro-Version in vollem Umfang zur Verfügung steht, ermöglicht die Anbindung der mobilen djay-Applikation an professionelle Mixer und Turntables

Die in München ansässige algoriddim GmbH hat eine neue Ausgabe ihrer DJ-Applikation djay zum Download bereitgestellt und bietet das Tool für professionelle Sound-Tüftler in der neuen Version 4.0 im App Store an.

