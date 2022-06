Temporäre Steuersenkung: Spritpreis-Apps hoch im Kurs

Die oben genannten Preissenkungen für Benzin und Diesel ergeben sich aus der vorübergehenden Senkung der Energiesteuer und damit verbunden einer Ersparnis bei der Mehrwertsteuer. Weiterführende Informationen diesbezüglich hat der ADAC zusammengestellt, dort wird auch auf die weniger bekannte Tatsache hingewiesen, dass auch die Preise für Erdgas und Flüssiggas an den Tankstellen aufgrund der vorübergehenden Steuersenkung fallen. Erdgas (CNG/LNG) wird demnach um rund 6,16 ct/kg günstiger und der Preis für Flüssiggas (LPG) fällt um etwa 12,66 ct/Liter. Lediglich Fahrer von Elektroautos gucken in die Röhre, hier bleiben die Preise der Ladenetze unverändert.

Für all jene, die mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, lohnt sich am heutigen 1. Juni ein Blick in die Benzinpreis-App eurer Wahl. Die heute früh in Kraft getretene vorübergehende Steuersenkung schlägt sich derzeit noch schleppend auf die Preisgestaltung der Tankstellen nieder. Wenn es nicht unbedingt sein muss, wartet ihr vielleicht besser noch ein wenig mit dem Tanken.

